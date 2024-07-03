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Hiç Beklemediğin Anda Oluyor Kuzum: Aşkı Aramazken Bir Anda Bulunca Yaşadığımız 10 Şey

etiket Hiç Beklemediğin Anda Oluyor Kuzum: Aşkı Aramazken Bir Anda Bulunca Yaşadığımız 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 23:01

Aşk öyle güzel bir şey ki, insan onunla hiç beklemediği bir anda karşılaştığında bambaşka duygular hissediyor. Bu tatlı duygulara sizinle birlikte değinelim istedik!

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1. Aşırı şapşal ve tatlı bir şaşkınlık!

Hani “Bir anda nereden çıktı bu?” düşüncesi kaplar ya her yanımızı, o düşünce kadar tatlı bir şaşkınlık yok işte! Bu şaşkınlığın iyiye mi yoksa kötüye mi doğru gideceğini karşımızdakinin hareketleri etkiler. “Doğru adımları atsın da güzel bir aşk başlasın” diye ummaya da tam bu aşamada başlarız.

2. Sebepsiz yere gelen aşırı sevinç perileri!

İnsan hiç beklemediği anda bunu yaşayınca içini sınırsız bir sevinç kaplıyor. Bu sevinç o kadar büyük oluyor ki, insanın içinden taşıp dışına yansıyor. Tam bir Pollyannacılık dönemi yaşanıyor!

3. Hayatta her şeye karşı duyulan sebepsiz heyecan!

İnsan aşkla buluşunca hayattaki her şeye karşı da heyecan duymaya başlıyor. Yeni bir ilişki resmen baharın gelmesi gibi hayatımızdaki ve içimizdeki her şeyi tomurcuklandırıyor! Aşk gerçekten de çok güzel bir şey! Tabii üzmediği sürece…

4. Konuşmak için sabah beşe kadar uyanık tutacak kadar merak!

Birinden hoşlanınca insan onun hakkında her şeyi öğrenmek istiyor. En sevdiği renkten 5 yaşında oynamaya doyamadığı oyuncağa kadar her şeyi merak ediyoruz. Bunları öğrenirken o kadar tatlı bir heyecan duyuyoruz ki, merak duygumuz içimizdeki hoşlanma duygusunu besleyip besleyip büyütüyor!

5. Böyle birini karşına çıkardığı için hayata karşı duyulan minnet!

Bazı insanlar vardır ya, onlarla tanıştıktan sonra “Ben ne iyilik yaptım da bu insan karşıma çıktı?” dersiniz; işte o insanı bulduysanız çok şanslısınız demektir! Bu şansı evrene bol bol teşekkür ederek, minnet duyarak geçireceğinize de şüphe yok!

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6. Sonunda tamamlanmış olmanın verdiği huzur!

İnsan “o” kişiyi bulunca bir anda hayatta her şeyi tamamladığını ve kendisinin de tamamlandığını hisseder. Bu tamamlanmışlık hissi de beraberinde huzuru getirir.

7. Hiç sönmeyeceği hissedilen bir tutku!

Yepyeni birisi, yepyeni heyecanlar ve tutku demektir! O kişiyle el ele tutuşmak bile o kadar büyük bir heyecan verir ki, insan “Neden bu kadar heyecanlanıyorum yaa?” diye kendisini sorgular. Ama bu sorgu o kadar tatlı, o kadar içinde negatif bir şey barındırmayan haldedir ki, insana gerçekten de iyi gelir!

8. Bir anda geleceğe dair yeşeren umutlar!

Hayatta her şeyin ters gittiğini düşündüğünüz dönemler mutlaka olmuştur. Bu gibi dönemlerde insan beklemediği anda yeni biriyle tanışınca umut dolup taşıyor. Geleceğe de çok daha fazla umutla bakmasını sağlıyor o kişi. Bu ilişkinin sonu ne olursa olsun bu umut duygusu bile yeter!

9. İlişkinin derinleşmesiyle gelen bağlılık!

Karşınızdaki kişiyle aranızdaki muhabbet ilerledikçe, onu daha iyi tanıdıkça ve kendinizi ona tanıttıkça bir anda arada bir bağ oluşur. Bu bağ ile beraber güven ilişkisi de gelişir, aradaki paylaşımlar da artar. Bağ derinleştikçe de aranızda yaşanan şeyler güzelleşir!

10. Ve tabii ki gelen farkındalık!

Hayatta bir şeylerin değerini anlama, kendi hayatına yön verme ve ne istediğini anlayabilme durumları bu yeni kişiyle bağlantılı olabiliyor. İnsan karşısındaki kişiyle birlikte büyüyor, onun sayesinde gelişiyor. Zaten bu sağlanabildiği sürece de ilişkiler çok daha keyifli ve sağlıklı oluyor!

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