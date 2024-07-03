Hiç Beklemediğin Anda Oluyor Kuzum: Aşkı Aramazken Bir Anda Bulunca Yaşadığımız 10 Şey

Yepyeni birisi, yepyeni heyecanlar ve tutku demektir! O kişiyle el ele tutuşmak bile o kadar büyük bir heyecan verir ki, insan “Neden bu kadar heyecanlanıyorum yaa?” diye kendisini sorgular. Ama bu sorgu o kadar tatlı, o kadar içinde negatif bir şey barındırmayan haldedir ki, insana gerçekten de iyi gelir!