Herkesin Zevki Farklıdır: Partner Ararken Koyulan 10 Kriter
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Herkesin Zevki Farklıdır: Partner Ararken Koyulan 10 Kriter
Hayatınıza dahil edeceğiniz kişinin nasıl olması gerektiğini kafanızda kurarsınız. Size 'nasıl birini istersin' diye sorulduğunda fiziksel ve kişisel bazı özellikler belirtirsiniz. Kendinizi tanıyor olduğunuz için nasıl biri ile uyumlanabileceğinizi az buçuk kestirebilirsiniz. Bu yüzden kriterler oluşturmak sağlıklı bir ilişki yaşayacağınız partneri bulmak için güzel bir yöntem. Gelin birlikte koyulan kriterlere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Açık iletişime sahip olması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yalan söylememesi ve sadık olması
3. Empati kurabilen biri olması
4. İnanç ve değerlere saygı gösterilebilmesi
5. Kişisel alanınıza müdahale etmemesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın