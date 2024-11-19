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Herkesin Zevki Farklıdır: Partner Ararken Koyulan 10 Kriter

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etiket Herkesin Zevki Farklıdır: Partner Ararken Koyulan 10 Kriter

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 23:46

Hayatınıza dahil edeceğiniz kişinin nasıl olması gerektiğini kafanızda kurarsınız. Size 'nasıl birini istersin' diye sorulduğunda fiziksel ve kişisel bazı özellikler belirtirsiniz. Kendinizi tanıyor olduğunuz için nasıl biri ile uyumlanabileceğinizi az buçuk kestirebilirsiniz. Bu yüzden kriterler oluşturmak sağlıklı bir ilişki yaşayacağınız partneri bulmak için güzel bir yöntem. Gelin birlikte koyulan kriterlere bakalım!

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1. Açık iletişime sahip olması

Açık iletişim iki insanın birbirini daha iyi tanımasını, problemlerin kolayca çözülmesini beraberinde getirir. Bu yüzden kriterler arasında olmalıdır. Hem sizin hem de partner olarak seçtiğiniz kişinin kendini rahatça ifade edebilmesi gerekir. Böylece güvenin sağlanması da kolay olur.

2. Yalan söylememesi ve sadık olması

İnsan hayatında doğru ve dürüst kişiler ister. Uzunca vakit geçireceği ve ciddi bir ilişki yaşayacağı kişiyi seçerken de ilk aklına gelen bu olur. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmemiş biri ve duygusal anlamda bağlanabilecek kişi istenir. Endişeden uzak ve yormayan bir ilişki oluşturulur.

3. Empati kurabilen biri olması

Yaşanılan olaylarda kişinin sizin nasıl hissettiğinizi anlayabilmesi gerekir. Sizi tanıdıktan sonra duygularınızın yoğunluğunu da bilir. Bir olay karşısında nasıl hissettiğinizi anlayabilir. Bu yüzden empati kurabilen ve anlayışlı biri olmalı. Size sert yaklaşmak yerine sizin yerinize de düşünerek hareket eder.

4. İnanç ve değerlere saygı gösterilebilmesi

İnancınız farklı olabilir. Her zaman aynı düşünceye ya da fikre sahip olamayabilirsiniz. Ama inandığınız ve değer verdiğiniz şeyler birbirlerine aşırı zıt bile olsa birbirinize saygı duyabiliyor olmanız şart.

5. Kişisel alanınıza müdahale etmemesi

Sınırınızı bilmesi ve buna saygı göstermesi gerekir. İlişkide var olan saygının devamlılığı bireyselliğin zedelenmemesinden geçer. Partner demek yaşamı birlikte yürütmek demektir. Fakat bu yolda kendinize yabancılaşmamanız gerekir. Bu yüzden koyulması gereken kriterlerden biri özel alanlara saygı gösterilmesidir.

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6. Ortak ilgi alanlarınızın olması

Birlikte vakit geçireceğiniz, aktiviteler yapacağınız kişi ile ortak bir yanınızın olması gerekir. İlişkiyi hareketlendirecek şeylerden biri budur. Kitap okumayı seven iki insan aynı anda aynı kitabı okuyarak onun üzerine uzun uzun konuşabilir. Sağlam bir ilişkiyi beraberinde getirir.

7. Problemlere çözüm odaklı yaklaşması

İlişki içerisinde yaşanan bir sorun ilişkideki kişilerin ikisine de aittir. Bir partnerin problemden kaçması ya da direkt size yüklemesini istemezsiniz. Kriter olarak ele alınması gereken şeylerden biri de probleme ikinizin de yönelmesi ve birlikte çözmeye çalışmanız. İlişkiye ne kadar değer verdiğinizi de gösterir.

8. Tensel çekimin olması

Partnerinize dokunurken kalbiniz pır pır olmalı, midenizde kelebekler uçuşmalı. Elini tutmak, yanağına buse kondurmak ve daha niceleri... Bunları yaparken tutkuyu hissetmelisiniz. Dolayısıyla koymanız gereken önemli kriterlerden biri tensel olarak çekim hissetmektir. Uyumlu olduğunuzu fiziksel olarak da görmüş olursunuz.

9. Benzer mizah anlayışına sahip olunması

İlişki için hep ciddi kelimesi kullanılır. Bu ciddiliğin içerisinde eğlenme, kahkaha atmak da vardır. Partneriniz ile birlikteyken gülücüklerin eksilmemesi için mizah ve eğlence anlayışınızın uyuşması gerekir. Keyifli, neşeli anlar biriktirebilirsiniz!

10. Size sevgi dolu yaklaşması

Olmazsa olmaz o kriter ile karşınızdayız. Heyecan, neşe, tutku dedik... Bu duyguları hissedebilmeniz için sadece mantık yeterli değil. Diğer kriterler mantık odaklı gibi gözükse de hepsini onaylayabilmenin yolu ilk başta sevgi hissetmektir. Partnerinize olan sevginiz ve onun size olan sevgisi sayesinde diğer kriterlere geçiş yapabilirsiniz.

asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
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