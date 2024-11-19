Herkesin Zevki Farklıdır: Partner Ararken Koyulan 10 Kriter

Olmazsa olmaz o kriter ile karşınızdayız. Heyecan, neşe, tutku dedik... Bu duyguları hissedebilmeniz için sadece mantık yeterli değil. Diğer kriterler mantık odaklı gibi gözükse de hepsini onaylayabilmenin yolu ilk başta sevgi hissetmektir. Partnerinize olan sevginiz ve onun size olan sevgisi sayesinde diğer kriterlere geçiş yapabilirsiniz.