Herkesin Yöntemi Farklı: Burçlar Nasıl Flört Eder?

İkizler burcunu herkes dengesiz olarak biliyor. Ama aslında onlar enerjik ve çok yönlü kişilikler. Cana yakın kişilikleri onların her ortamda kendilerini göstermelerini sağlar. Kararsızlıkları da çoktur tabii. Zekadan çok etkilendikleri için partnerlerinin zeki olmasını beklerler. Flört aşamasından çok hoşlanırlar çünkü onlar için bu dönem hediye ve sürpriz demek! ♊️