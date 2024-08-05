Herkesin Yöntemi Farklı: Burçlar Nasıl Flört Eder?
Herkesin Yöntemi Farklı: Burçlar Nasıl Flört Eder?
Her burcun flört yöntemi farklı. Kimi daha çekingenken bazıları çok daha cesur. Sizin burcunuz nasıl flört ediyor merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
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Kova (21 Ocak - 19 Şubat)
Balık (20 Şubat - 20 Mart)
Koç (21 Mart- 20 Nisan)
Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)
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İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)
Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)
Aslan (23 Temmuz - 23 Ağustos)
Başak (24 Ağustos - 23 Eylül)
Terazi (24 Eylül - 23 Ekim)
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