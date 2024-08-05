Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Herkesin Yöntemi Farklı: Burçlar Nasıl Flört Eder?

etiket Herkesin Yöntemi Farklı: Burçlar Nasıl Flört Eder?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:01

Her burcun flört yöntemi farklı. Kimi daha çekingenken bazıları çok daha cesur. Sizin burcunuz nasıl flört ediyor merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak burçları hedeflerine odaklı burçlar. Doğru bildiğinden şaşmayan karaktere sahip oğlak burçları aynı zamanda ciddiyetleriyle de biliniyorlar. Düzenlerinin bozulmasını hiç sevmezdikleri için uzun ilişkiler tam onlara göre! Bağlanmak onlar için esas, bu yüzden flört aşamasını bir an önce geçerek ilişki aşamasına varmak isterler. ♑️

Kova (21 Ocak - 19 Şubat)

Kovalar dedin mi özgürlük! Özgürlüğüne düşkün kovalar bildiklerinden asla şaşmazlar. Özgün düşünce yapıları ve entellektüellikleri onların en sevilen özellikleri. Partneriyle uzun entellektüel tartışmalar yapmaya bayılırlar. Sosyal bu burçlar ilgi görmeyi de çok severler. ♒️

Balık (20 Şubat - 20 Mart)

Balık burçları duygusallıklarıyla bilinen burçlar. Dürüst ve sadık da olan balıklar uysal kişiliğe sahipler. Her ortama rahatlıkla uyum sağlayan balıklar hayal dünyasında yaşamayı çok severler. Flört ederken çok romantik ve duygusal olan balıklar partnerlerini etkilemeyi de çok severler. ♓️

Koç (21 Mart- 20 Nisan)

Koçlar sabırsızlıklarıyla bilinirler. İnatçı karakterleri olan koçlar aynı zamanda oldukça hareketliler. Kendinden emin olmalarını ilişki konusunda da gösterirler. Rekabetçi tavırlarını ilişkide de ortaya çıkaran koçlar, ilgi odağı olmayı da severler. Cesur ve tutkulu olarak bilinen bu burç, flört ederken de hiç çekinden değil! ♈️

Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burçları ve yemek ilişkisini bilmeyen yok. Bunun yanında boğalar aynı zamanda maddiyata da düşkün burçlar. Boğalar bu özelliklerinin yanında sabırlı ve sakindirler de. Flörte giriş aşamaları yavaş olsa da ilişki boyunca sadık partnerdirler. Duygusal ve fedakar boğalar romantik aktivitelerle partnerlerini etkilemeye çalışırlar. ♉️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)

İkizler burcunu herkes dengesiz olarak biliyor. Ama aslında onlar enerjik ve çok yönlü kişilikler. Cana yakın kişilikleri onların her ortamda kendilerini göstermelerini sağlar. Kararsızlıkları da çoktur tabii. Zekadan çok etkilendikleri için partnerlerinin zeki olmasını beklerler. Flört aşamasından çok hoşlanırlar çünkü onlar için bu dönem hediye ve sürpriz demek! ♊️

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusallıkları ön planda olan yengeçler, duyarlı olarak da bilinirler. Hassas oldukları için herkesin öyle olmasını beklerler. Anlayışlı ve iyi kalplidirler ve bu sayede genelde herkesle rahat geçinirler. Alınganlıkları en sevilmeyen huylarıdır. Flört süreçleri genellikle eğlenceli geçer. Sahiplenici ve şefkatli yapıları onları ilişki için ideal partnerlerden yapar. ♋️

Aslan (23 Temmuz - 23 Ağustos)

Liderlik dedin mi aslan burçları! Özgüven konusunda en iddialı burçlardan olan aslanlar göz önünde olmaya bayılırlar. Aslanların bu göz önünde olma istekleri ilişkide de kendini gösterir. Flört sürecinde baskın olan aslan burçları yaptıkları romantik jestlerle karşısındakini etkilemeye çalışır. Yaptıkları jestler genellikle büyük ve lüks olur. ♌️

Başak (24 Ağustos - 23 Eylül)

En titiz burç denilince herkesin aklına tek bir burç geliyor: başaklar. Pratik ve düzenli olarak bilinen başaklar mükemmeliyetçilikleriyle de bilinirler. Detaycı kişiliklerini güçlü iletişim becerileriyle birleştirirler ve ilişkilerinde bunları kullanırlar. Çekingen olabilen başak burçları flört ederken de bu huylarından vazgeçmezler. Yaptıkları jestler çok abartılı olmasa da oldukça anlamlıdır. ♍️

Terazi (24 Eylül - 23 Ekim)

Tatlı dilleri ve hoşgörülü yapılarıyla teraziler flört konusunda iddialı burçlardan. Romantik jestleri iyi beceren terazi burçları bazen flört ederken çok açık oynamayabilirler. Sosyal ve uyumlu kişiler oldukları için partnerleriyle iyi anlaşmaları çok kolaydır. Partnerlerini etkilemek için ortak sevdikleri aktiviteleri planlayabilirler. ♎️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Akrep (24 Ekim - 22 Kasım)

Mücadeleci ve güçlü yapıya sahip akrep burçları flört aşamasında gizemli takılmayı severler. Duygusal ve derinlikli karakterleri ile flörtü çok eğlenceli hale getirirler. Kıskançlıkları ise partnerlerini birazcık bezdirebilir. Aşkı da kıskançlığı da yüksek yaşayan akreplerin çekiciliğine kimsenin diyecek bir şeyi yok! ♏️

Yay (23 Kasım - 21 Aralık)

Yay burcunun herkesin bildiği bir özelliği var: özgürlüğüne düşkün olması. Maceraperest ve risk almaktan korkmayan kişilikleri biraz onlardan ürkütse de hayattan keyif almayı bilirler. Flört onların en sevdiği şey olabilir. Flört ederken çok mutlu ve keyifli olurlar. ♐️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın