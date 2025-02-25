Herkesin Başına Gelmiştir: İlişkilerde Yaşanan 11 Komik Klişe Durum

Partnerinizin yanınızda derin düşünceler içine girdiğini gördüğünüzde siz de sonsuz bir merakla onu izlemeden edemiyorsanız ona ne düşündüğünü sorun. Cevap genellikle bir 'Hiç!' oluyor ama sizi daha çok şüphelendirmekten başka bir işe yaramıyor.