Herkesin Başına Gelmiştir: İlişkilerde Yaşanan 11 Komik Klişe Durum
Herkesin Başına Gelmiştir: İlişkilerde Yaşanan 11 Komik Klişe Durum
Her ilişkide klasikleşmiş şeyler yaşarken komik olmasa da daha sonra hatırlandığında çok güldüren anlar vardır. Üstelik bu durumlar sadece sizin başınıza gelmediğine eminiz. Bakalım bu komik ve klişe durumlar nelermiş?
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1. Partnerinizin dalıp gittiğini gördüğünüzde, ne düşünüyor acaba diye merak etmek!
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2. Film seçmek bir ömür boyu sürebilir.
3. Partnerinizin yanında tuvalete girmeye alışmak epey bir sürüyor...
4. Yemek yemeyeceğini söyleyip, sizin tüm yemeğinizi bitirmesi...
5. Beş dakikaya asla hazır olmaz...
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6. Uyurken yaşanan battaniye kavgası...
7. Bir türlü istediğiniz gibi fotoğraf çekememesi!
8. Araba sürerken mutlaka bir tartışma yaşanır.
9. "5 dakika daha!" diyen partneriniz asla uyanmaz...
10. Bir şey anlatırken bir anda söylediği bir isim dikkatinizi çeker...
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11. "Sen karar ver!" lafına asla inanmayın...
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