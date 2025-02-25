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Herkesin Başına Gelmiştir: İlişkilerde Yaşanan 11 Komik Klişe Durum

etiket Herkesin Başına Gelmiştir: İlişkilerde Yaşanan 11 Komik Klişe Durum

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 22:01

Her ilişkide klasikleşmiş şeyler yaşarken komik olmasa da daha sonra hatırlandığında çok güldüren anlar vardır. Üstelik bu durumlar sadece sizin başınıza gelmediğine eminiz. Bakalım bu komik ve klişe durumlar nelermiş?

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1. Partnerinizin dalıp gittiğini gördüğünüzde, ne düşünüyor acaba diye merak etmek!

Partnerinizin yanınızda derin düşünceler içine girdiğini gördüğünüzde siz de sonsuz bir merakla onu izlemeden edemiyorsanız ona ne düşündüğünü sorun. Cevap genellikle bir 'Hiç!' oluyor ama sizi daha çok şüphelendirmekten başka bir işe yaramıyor.

2. Film seçmek bir ömür boyu sürebilir.

Acaba ne izlesek diye başlayan akşamın sonu mutlaka hiçbir şey izlenilmeden bitmek zorunda kalıyor. Sürekli değiştirilen fikirler, sen seç diyerek topu bir diğerine atma derken sonunda her zaman uyuyakalınıyor...

3. Partnerinizin yanında tuvalete girmeye alışmak epey bir sürüyor...

İlişkinizin başında partnerinizin yanında tuvalete girmek konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, bu ilişkisi yeni olan her çiftin başından geçmiş komik klişe durumlardan bir tanesidir. Tuvalete müzik açarak girmek gibi eklentiler de tabii oluyor...

4. Yemek yemeyeceğini söyleyip, sizin tüm yemeğinizi bitirmesi...

Yemek siparişi verirken ben tokum deyip sipariş vermemesinin üzerinden 5 dakika bile geçmemişken sizin tüm yemeğinize saldıran bir partneriniz varsa bunun da oldukça klişe durumlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz...

5. Beş dakikaya asla hazır olmaz...

Buluşma saatini hazırlanma saati sanan bir partneriniz varsa işiniz gerçekten çok zor çünkü saatlerce onun hazırlanmasını bekleyebilirsiniz. Bu hazırlanma sonucuna her zaman değiyor ama yine de beş dakikaya asla hazır olmayacağını biz size tekrar hatırlatalım.

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6. Uyurken yaşanan battaniye kavgası...

Gece uyurken battaniyenin tümünü alan partnerinizin sabah savunması genellikle hiç fark etmediği oluyor. Ama siz her şeyin farkındasınız ve bu savaşı kaybetmek istemeyeceğinize eminiz.

7. Bir türlü istediğiniz gibi fotoğraf çekememesi!

Ne kadar zor olabilir ki diye çığlık atma isteğinizi duyuyoruz ve size gerçekten hak veriyoruz. Kombininizin harika olduğu ve tam fotoğraf çekilmelik bir günde partneriniz doğru açıyı ayarlamadığı için bir kombininiz daha boşa gider...

8. Araba sürerken mutlaka bir tartışma yaşanır.

İlişkilerde genellikle bir taraf daha iyi araba kullandığına inanır ve bu konuda sonsuz bir tartışma dönüp durur. Bu sonsuz tartışmanın asla bir galibi olmayacak olsa da tartışmanın kolay kolay bitmeyeceği konusunda da hemfikiriz...

9. "5 dakika daha!" diyen partneriniz asla uyanmaz...

Sabah daha erken kalkacak olan taraf partnerinden onu uyandırmasını ister ve asla uyanması gereken saatte uyanmaz. O saatten sonra onun uyanmasını beklerken sizin de tüm uykunuz kaçar ve bu hikayede yanan siz olursunuz. 😴

10. Bir şey anlatırken bir anda söylediği bir isim dikkatinizi çeker...

Partnerinizle tatlı tatlı sohbet ederken bir anda hiç duymadığınız bir karşı cinsin ismini söylediğinde, artık o hikayeyi eskisi gibi dinlemeniz imkansız. O ismi ömür boyu unutmazsınız ve her zaman düşmanınız olarak kalır...

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11. "Sen karar ver!" lafına asla inanmayın...

Bir yere gitmek için karar verme aşamasında partneriniz bütün kararı size bıraktığında siz pek ciddiye almayın çünkü teklif ettiğiniz her yeri bir şekilde beğenmez ve yine kendi istediği yere götürür. Hiç şaşmaz! 😅

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