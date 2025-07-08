Herkese Rol Model Olan Başarılı Girişimcilerden Yol Gösterici 12 Söz

Hepimizin çok yakından tanıdığı Steve Jobs, tutkusunun peşinden gidenlerden. Telefonlarını, bilgisayarlarını ve tabletlerini neredeyse herkesin kullandığı Apple'ın kurucusu Jobs, gençliğinden itibaren sıkı çalışıp başarıyı yakalayan biri. Tabii başarı yolunu hiç kolay yürümüyor ama sonunda başarıyı elde ediyor.

İlham verici sözü onun nasıl başardığını anlatıyor gibi: