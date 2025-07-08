Herkese Rol Model Olan Başarılı Girişimcilerden Yol Gösterici 12 Söz
Hepimizin tanıdığı birçok başarılı girişimci var. Girişimciler sadece kendi başarı hikayelerini yazmıyor, aynı zamanda başkalarına da ilham oluyor. Zorluklar karşısında vazgeçmeyen yapıları, aynı yolda yürümek isteyenler için yol gösterici. Başarılarına hepimizin tanık olduğu girişimcilerin yol gösterici sözleri neler acaba?
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1. Steve Jobs
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2. Jeff Bezos
3. Richard Branson
4. Mark Zuckerberg
5. Bill Gates
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6. Walt Disney
7. Henry Ford
8. Tony Hsieh
9. Marc Benioff
10. Ratan Tata
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11. Sara Blakely
12. Whitney Wolfe Herd
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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