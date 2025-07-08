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Herkese Rol Model Olan Başarılı Girişimcilerden Yol Gösterici 12 Söz

etiket Herkese Rol Model Olan Başarılı Girişimcilerden Yol Gösterici 12 Söz

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 12:01

Hepimizin tanıdığı birçok başarılı girişimci var. Girişimciler sadece kendi başarı hikayelerini yazmıyor, aynı zamanda başkalarına da ilham oluyor. Zorluklar karşısında vazgeçmeyen yapıları, aynı yolda yürümek isteyenler için yol gösterici. Başarılarına hepimizin tanık olduğu girişimcilerin yol gösterici sözleri neler acaba?

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1. Steve Jobs

1. Steve Jobs

Hepimizin çok yakından tanıdığı Steve Jobs, tutkusunun peşinden gidenlerden. Telefonlarını, bilgisayarlarını ve tabletlerini neredeyse herkesin kullandığı Apple'ın kurucusu Jobs, gençliğinden itibaren sıkı çalışıp başarıyı yakalayan biri. Tabii başarı yolunu hiç kolay yürümüyor ama sonunda başarıyı elde ediyor.

İlham verici sözü onun nasıl başardığını anlatıyor gibi:

Harika işler yapabilmenin tek yolu yaptığın işi sevmektir.

2. Jeff Bezos

2. Jeff Bezos

Alışveriş siteleri arasında öne çıkan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un risk alarak kurduğu Amazon sitesi başlarda elbette bu kadar başarılı değil. Ama sabredip azimle çalışan Bezos, şimdi dünyanın en zenginleri listesinde başı çekiyor. 

Pişmanlıkla ilgili söylediği şu söz çok anlamlı:

Başarısız olursam bundan pişman olmayacağımı biliyordum ama pişman olabileceğim tek şeyin hiç denememiş olmak olacağını biliyordum.

3. Richard Branson

3. Richard Branson

Genç yaşlardan itibaren girişimleri olan Richard Branson, başarısız girişimlerle hayata başlayanlardan. Ama başarısızlıklar onu yıldırmıyor. Disleksi nedeniyle okul hayatında da zorluklar yaşıyor, bu da onu engellemiyor. Her zorluğu aşmak için bir yol buluyor ve sonunda birçok sektörde iş yapan Virgin Group'u kuruyor. 

O yüzden söylediği şu söz çok değerli:

İş fırsatları otobüsler gibidir; her zaman bir yenisi gelir.

4. Mark Zuckerberg

4. Mark Zuckerberg

İlk sosyal medyamız olan Facebook'un kurucusu Mark'ı tanımayan yoktur zaten. Onun hayatı da biliniyor aslında. Öğrenciyken sosyal ağ fikriyle ortaya çıkan Zuckerberg, Harvard'dayken disiplin cezası nedeniyle okulu bırakıyor. 

Hayatında attığı adımlarla ilgili söylediği şu söz dikkate değer:

En büyük risk, hiç risk almamaktır. Hızla değişen dünyada başarısız olması kesin olan bir strateji varsa o da risk almamaktır.

5. Bill Gates

5. Bill Gates

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, çok küçük yaşlarda girişimleri olan bir çocuk. Yazılıma ilgisi olsa da ailesinin yönlendirmesiyle Harvard'a gidiyor ama yine de bilgisayar işlerinden uzak duramıyor. Kendi şirketini kurma konusunda cesaretlenerek Microsoft'u kuruyor ve sonrasını zaten hepimiz biliyor. 

Kendini sürekli geliştirmeye adayan Gates, bunu şu sözüyle de belli ediyor:

En mutsuz müşterileriniz, en büyük öğrenme kaynağınızdır.

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6. Walt Disney

6. Walt Disney

Erken yaşlardan itibaren çizim yapan Walt Disney, hepimizin çok sevdiği karakterleri ortaya çıkaran kişi. Şimdi çok sevilse de geçmişte girdiği işlerden yeterince yaratıcı olmadığı için kovuluyor. İlk açtığı animasyon stüdyosu da iflas ediyor ama bunların hiçbiri Disney'i durduramıyor. 

Şu sözü bu yüzden çok anlamlı:

Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp harekete geçmektir.

7. Henry Ford

7. Henry Ford

Ford şirketinin kurucusu Henry Ford'un hayatı da kolay geçmemiş. Küçük yaşlardan başlayarak mekanik araçlara ilgisi olan Ford'un ilgisi büyüdükçe artıyor. Erken yaşlarda ilk motorlu arabasını geliştiriyor ama gerekli destek olmadığı için devam edemiyor. 

Söylediği şu söz aslında yaşadıklarının özet gibi:

Her şey size karşıymış gibi göründüğünde uçağın rüzgarla değil, rüzgara karşı havalandığını hatırlayın.

8. Tony Hsieh

8. Tony Hsieh

Tony Hsieh, ayakkabı şirketi olan Zappos'un CEO'su. Önce bir web tasarım şirketi kuruyor ve bunu Microsoft'a satıyor. Daha sonra Zappos'u satın alıyor. Bu şirketi hızla büyütüyor ve başarısını kanıtlıyor. 

Başarının vizyonla geldiğini söyleyen sözü şöyle:

Vizyonu kovalayın, parayı değil. Para sizi takip edecektir.

9. Marc Benioff

9. Marc Benioff

Çok genç yaşlarda kod yazan Marc Benioff, bulut teknolojisi alanındaki Salesforce'un kurucusu. Apple'da staj yapan Benioff, daha sonra Oracle'e geçiyor ve hızla yükseliyor. Sonrasında ise kendi şirketini kurmak için buradan da ayrılıyor.

İşe alım süreci ile ilgili söylediği şu sözle sanki kendisini anlatıyor:

En iyi çalışanı işe almanın sırrı, dünyayı değiştirmek isteyen adayı aramaktan geçer.

10. Ratan Tata

10. Ratan Tata

Hindistan'ın en büyük şirketlerinden olan Tata Group'u uzun yıllar yöneten Ratan Tata, Hindistan'daki en tanınan iş insanlarından biri. Yönettiği süre boyunca şirketi en önemli şirketlerden biri haline getiriyor. Dış pazara yönelik çalışan Tata Motors, onun en başarılı projelerinden biri. 

Söylenen sözlere aldırmamayı öğütleyen şu sözü oldukça önemli:

İnsanların size attığı taşları alın ve onları kullanarak bir anıt inşa edin.

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11. Sara Blakely

11. Sara Blakely

Dünyanın en güçlü kadın girişimcilerinden kabul edilen Sara Blakely, Spanx markasının kurucusu. Faks makinesi satarken satış işinde başarılı olacağını anlayan Blakely, markasını kurmak için çabalamaya başlıyor. Markasını tescil etmek için parayı bulamayınca borç olarak alıyor. 

İlham olan şu sözü ile sanki kendi girişimcilik hikayesini anlatıyor:

Bilmediğiniz şeylerden korkmayın. Bu sizin en büyük gücünüz olabilir ve işleri herkesten farklı yapmanızı sağlayabilir.

12. Whitney Wolfe Herd

12. Whitney Wolfe Herd

Dünyanın en genç milyarderlerinden olan Whitney Wolfe Herd, Bumble'ın ve Badoo'nun kurucusu. Tinder'daki işinden ayrıldıktan sonra kadınlar için bir flört uygulaması fikrinden yola çıkıyor. Kendi yaşadığı deneyimi de esas alan Herd, feminist bir uygulama olarak bilinen Bumble'da ilk mesaj hakkını kadınlara veriyor. 

Kendini en iyi anlatan ve hepimize ilham olabilecek şu sözüne bakalım:

Hırslı olduğumu biliyordum; tutkulu olduğumu ve dünyayı bir şekilde değiştirmek istediğimi biliyordum; ancak bunun neye benzeyebileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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