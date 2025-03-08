Herkes Formunda: Haftanın En Şık ve En Rüküş Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!
Herkes Formunda: Haftanın En Şık ve En Rüküş Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık ve en rüküş kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Sıla Türkoğlu?
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İrem Derici?
Aybüke Pusat?
Melike Şahin?
Sinem Ünsal?
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Hadise?
Gülsim Ali?
Sibel Can?
Afra Saraçoğlu?
Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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Peki sizce bu haftanın en rüküş ismi kim?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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