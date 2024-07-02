Herkes Başaramaz! Uzun İlişkisi Olanların Anlayabileceği 10 Durum

Uzun süreli ilişkilerde büyük hediyeler yerine artık küçük anlar çok değerli oluyor. Mesela böyle ilişkilerde partnerden gelen pahalı bir hediye yerine birlikte yemek yapmak çok daha değerli. Birlikte yapılan en küçük aktiviteler bile partnerler için çok özel oluyor.