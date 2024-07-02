Herkes Başaramaz! Uzun İlişkisi Olanların Anlayabileceği 10 Durum
Herkes Başaramaz! Uzun İlişkisi Olanların Anlayabileceği 10 Durum
Bir ilişkiyi sürdürmek çok zor olabiliyor. O yüzden uzun ilişkileri herkes sürdüremez. Ama sürdürenlerin anlayabileceği birçok durum var. Gelin bu durumlar neler birlikte bakalım...
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1. Uzun ilişkileri olanlar, ilişkileri boyunca büyük mücadelelerin üstesinden gelmişlerdir.
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2. Uzun ilişkilerde çiftlerin birlikte rutin ve alışkanlıkları oluşuyor.
3. Uzun ilişkilerde partnerler birbirlerine daha fazla güvenir ve bağlanır.
4. Uzun ilişkilerde küçük anlar çok daha değerli hale geliyor.
5. Uzun ilişkilerde partnerler artık birbirleri için her türlü fedakarlığı yapar hale geliyor.
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