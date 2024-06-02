Herkes Adını Bilse de Ne Olduğunu Bilmiyor: DEHB Nedir, Nasıl Anlaşılır Açıklıyoruz!

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, kısaca DEHB olarak bilinen bir bozukluk. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaygın olarak görülen bu bozukluk, hem ebeveynlerin hem de çocukların hayatını bir hayli zorlaştırabiliyor. Tedavi edilmediğinde ise yetişkinlik dönemine kadar uzanarak dikkat eksikliğini tavan yapabiliyor. O halde gelin, DEHB nedir, neden olur ve nasıl tedavi edilir biraz daha yakından irdeleyelim!

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme ve eğlence amaçlı yapılmıştır. Kesin tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.