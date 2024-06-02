Herkes Adını Bilse de Ne Olduğunu Bilmiyor: DEHB Nedir, Nasıl Anlaşılır Açıklıyoruz!
Herkes Adını Bilse de Ne Olduğunu Bilmiyor: DEHB Nedir, Nasıl Anlaşılır Açıklıyoruz!
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, kısaca DEHB olarak bilinen bir bozukluk. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaygın olarak görülen bu bozukluk, hem ebeveynlerin hem de çocukların hayatını bir hayli zorlaştırabiliyor. Tedavi edilmediğinde ise yetişkinlik dönemine kadar uzanarak dikkat eksikliğini tavan yapabiliyor. O halde gelin, DEHB nedir, neden olur ve nasıl tedavi edilir biraz daha yakından irdeleyelim!
Not: Bu içerik sadece bilgilendirme ve eğlence amaçlı yapılmıştır. Kesin tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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DEHB nedir?
DEHB'nin kesin nedeni tam olarak bilinmeyebilir.
Bazı durumlarda sosyal faktörler de etkili olur.
Her çocuk aslında hareketlidir ve bu durum DEHB vakalarının anlaşılmasını zorlaştırabilir.
DEHB aslında bebeklikte ortaya çıksa da esas belirtiler okul çağında belirginleşir.
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Hiperaktivite ve odaklanamama yetişkinlik dönemini de olumsuz etkiler.
DEHB'nin kendi içinde dikkatsiz, hiperaktif ve kombine olmak üzere 3 türü bulunur.
DEHB tedavisinde birden fazla yol izlenebilir.
Sağlıklı yaşam DEHB tedavisinin olmazsa olmazlarındandır.
DEHB tedavisi ne kadar erken başlarsa yaşam kalitesi de o kadar olumlu etkilenir.
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