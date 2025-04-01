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Her Şey Sonsuza Dek Değişiyor! 12.000 Yılda Bir Gerçekleşen Kozmik Bir Değişim!

etiket Her Şey Sonsuza Dek Değişiyor! 12.000 Yılda Bir Gerçekleşen Kozmik Bir Değişim!

Dr. Nil Keskin
Dr. Nil Keskin - yazio
01.04.2025 - 14:26

Dünyanın içinden geçtiği bu hızlı dönüşümü, bu yazıyla olabildiğince çok yönlü ve multidisipliner ele alarak aktarmaya çalışacağım. Bu süreçte her birimizin neler yapabileceğini de bu ve bundan sonraki bu köşedeki yazılarımla daha detaylı aktarmaya çalışacağım. 

Hızlanmış olan değişim, son yıllarda, özellikle 2020' lerin başından itibaren, dünya üzerinde hissedilen olaylar, ulaşan bilgilerle giderek daha belirgin hale geldi. Hatta son bir yılda iyice ivme kazandı. Sen de farkında mısın? Her yerden sanki saklandıkları yerden bilgelikler, bilgiler yağıyor. Bütünleşik olarak konuda derinleştiğimde görüyorum ki; gerek bilimsel ve gerekse mistik, spiritüel çevrelerde, 2025 yılının insanlık için bir dönüm noktası olacağına dair güçlü bir inanç var. 2025 yılının sayılarını topladığında 9 sayısı karşımıza çıkarken, bütün ve tam olma manalarıyla karşılaşıyoruz. Bu değişim, sadece bireysel yaşamlarımızı bütün ve tam olmaya değil, tüm dünyamızın enerjisini ve bilincini etkileyecek kadar büyük bir dönüşümü işaret ediyor. 

Peki, bu değişim tam olarak neyi ifade ediyor? Neden bu kadar önemli? Bu süreçte bizi neler bekliyor ve bizler, insan olarak nasıl bir rol oynayacağız?

Bir süredir gözle gözüken olayların ötesini araştırmak hem bir tarihsel olarak evrimleşme ve zihnin hepimizin üzerinde yarattığı ilüzyonu hem de bir davranış bilimci olarak davranış örüntülerinin bireysel hayatlarımıza olan kısıtlayıcı durumlarını inceliyorum. Bu durumun yarattığı bedensel, zihinsel ve duygusal rahatsızlarla insanlığın nasıl da potansiyelinin çok altında yaşamlar sürdüğü oldukça beni üzüyor. Konuyu farklı methodlarla ele almaya çalışırken, bilinç ve kollektif enerjinin ne yöne gitttiğini görmek de beni yüreklendiriyor. Dünyada bu konuda farklı kaynaklardan kanallık yapan enerjilerin dünya enerji gündemlerini de konuya büyük resimden bakabilmek adına yakın takip ediyorum. Tabi yine bu noktada astrolojik bilgilere de konuyu bütünsel ele almak adına kulak veriyorum.

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Astrolojik ve Kozmik Değişimler: 12.000 Yılda Bir Gerçekleşen Bir Olay

Astrolojik ve Kozmik Değişimler: 12.000 Yılda Bir Gerçekleşen Bir Olay

Astrolojik açıdan bakıldığında, astrolog Pam Gregory’nin hesaplamalarına göre, 2025 yılı, dış gezegenlerin burç değiştirmesiyle başlayan ve 12.000 yılda bir gerçekleşen kozmik bir hizalanmayı işaret ediyor. Bu derece, astrolojik olarak yeni bir başlangıcı, yaratıcılığı ve dönüşümü temsil ediyor. Bu tür bir hizalanmanın en son 12.000 yıl önce gerçekleştiği düşünülüyor, yani bu olay, insanlık tarihinde nadir görülen bir fenomen.

Neden 2025 Bu Kadar Özel?

Astrolog Pam Gregory'nin analizlerine göre 2025, birkaç kozmik, astrolojik ve enerjik faktörün birleşmesi nedeniyle muazzam bir değişim ve dönüşüm yılı olmasını işaret eden maddeleri bu güncel enerji ve mistik bilgilerle, tarihle  birleştirdiğimde noktalar birleşmeye başlıyor. 

  • Benzersiz Gezegen Geçişleri – Önümüzdeki 15 ay içinde tüm dış gezegenler burç değiştirecek. Bu, 300 yıldır görülmemiş bir olay. Tarihte böyle bir değişimin yaşandığı bir zaman bulunamıyor.

  • Nadir Kozmik Hizalanmalar – Satürn ve Neptün, Koç burcunun 0. derecesinde (yani 'Yaratıcı Derece') birleşiyor.. Bu, 12.000 yıldır gerçekleşmeyen çok önemli bir yeni başlangıcı işaret ediyor.

  • Büyük Döngülerin Sonu – Birkaç büyük ölçekli döngü tamamlanıyor:

  • 24.000 yıllık presesyon döngüsü sona eriyor.

  • Dünya, yaklaşık her 12.000 yılda bir gerçekleşen galaktik akım levhasından geçiyor.

  • Hint mitolojisi ve astrolojisine göre de 12.000 yıllık inen Kali Yuga döngüsü (karanlık çağ) sona eriyor ve bazı akademisyenler bunun Mart 2025’te tamamlanacağını öngörüyor.

  • Bu çağın bitişi, insanlık için karanlıklardan ayrılma, karmik pek çok işe yaramayanlardan arınma ve yeni bir aydınlanma döneminin başlangıcını işaret ediyor.

  • Biyolojik ve Ruhsal Evrim – İnsanlık artık tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerle daha sağlıklı, daha uzun ömürlerin formüllerini keşfediyor, buluyor. Zihinsel evrimleşmenin toplumsal kalıplarından çıktıkça yaş alma, hastalık kavramları da hem hem tamamlayıcı teknikler hem önleyicilerle bilinçle farklılaşıyor. İnsan biyolojisi'gerçek bir dönüşüm' geçiriyor ve aktarılan bilgilere göre 24. kromozomumuz yeniden aktif hale gelerek çok boyutlu farkındalığımızı artıracak gibi gözüküyor.  Bu, insan evriminin hızlanmasına ve 'yeni insan' ya da 'gelecek insan' formuna geçişimize neden olacak diye ifade ediliyor. Bunun da mistik ve spiritüel dünyadan gelen bilgilerin aktarımıyla,  Lumerya medeniyeti döneminde hep öyle olduğunu sonrada değiştiğini söyleyen pek çok spiritüel rehber var. 

  • Daha Güçlü Galaktik Bağlantılar – Bu değişimler, galaktik enerjiler ve varlıklarla daha doğrudan bir etkileşim ya da farkındalık kazanacağımızı gösteriyor. Yani artık şu meşhur uzaylılarla iletişimler başlıyor. Dünyada şu an farklı medeniyetler, gezegenler, varlıklarla iletişimde olduğu onaylanmış, kabul görmüş özel insanlar var. 

  • Gerçeklik ve Zaman Algısında Değişim – Doğrusal zaman ve yoğunluk çözülüyor, bu da gerçekliğin nasıl deneyimlendiğinde radikal bir dönüşüme yol açıyor. İnsan farklı deneyimleri aynı anda yaşamaya başlıyor. 

  • Büyük Çalkantılar ve Fırsatlar – Bu değişimlerin getireceği türbülans kaosa neden olabilir, ancak aynı zamanda bireysel ve kolektif dönüşüm için büyük fırsatlar sunar diye ifade ediliyor ki ülkemizde dahil şu an pek çok örneğini görüyoruz. 

  • Geleneksel yaşam kalıpları, tabular, etiketler  bozuluyor ve insanlığa tamamen 'boş bir sayfa' sunuluyor. Yeni Dünya için bu yüzden yeni kodların tam zamanı geliyor. 

Özetle, 2025 insan bilincinde, toplumsal yapılarda ve hatta biyolojik evrimde büyük bir değişimin zirvesi olarak görülüyor. Bu, bireysel hayatlarımızın da bugüne kadar ki yaşadığımız tüm deneyimlerle, tüm karmik derslerle en önemli dönüşüm süreci olabilir.

Bu biyolojik ve spiritüel değişim, insanlığın 'yeni insan' veya 'geleceğin insanı' olarak adlandırılan bir forma geçiş yapmasına neden olabilir.

Yeni İnsan’ın Duygusal ve Ruhsal Özellikleri Ne Olacak?

Yeni İnsan’ın Duygusal ve Ruhsal Özellikleri Ne Olacak?

Yeni bir bilinç çağına adım atarken, insanın yaşama şekli değişecek. Zihinsel illüzyon yada bir  başka deyişle Matrix'ten çıkıp alp merkezli bir yaşam kişisel ve kolektif dönüşümün temeli haline geliyor. Kalpten yaşamak, doğal olarak alçakgönüllülüğü ve dürüstlüğü besler, böylece egoya dayalı üstünlük duygusunu aşmamıza ve tüm varlıklar arasında gerçek eşitliği benimsememize yardımcı olur. Bu değişim, bağlantısallık ve otantik yaşamın ön planda olduğu Kova enerjisiyle uyumludur. Sezgisel yeteneklerimiz arttıkça, başkalarının enerji alanlarını daha iyi algılamaya başlayacağız, bu da dürüstlük ve şeffaflığın her zamankinden daha önemli hale gelmesini sağlayacak. Sonuç olarak, kendimizi kalp enerjisine anchoring (sabitleyerek), şefkat, doğruluk ve yüksek bilinçle şekillenen bir gerçeklik yaratırız.

Çünkü eğer egoda eski dünya tutumu, üstünlük veya kibirdeyseniz, bu eski dünya şeyleri; 'Ben senden daha iyiyim' gibi düşünceler size ve birliğe hizmet etmeyecek. Çok daha büyük bir eşitlik duygusuna geçiş yapacağız, tüm insanlarla, tüm varlıklarla… işte bu, Kova enerjisi.

1. Psişik Yetilerin Artışı

  • ESP (ekstra duyusal algı) yeteneklerinde artış: Daha fazla insan durugörü (clairvoyance), duruişiti (clairaudience), durusezi (clairsentience) ve durubiliş (claircognizance) gibi sezgisel yetilerini geliştiriyor.

  • Daha güçlü rüya hatırlama: İnsanlar rüyalarını daha net hatırlıyor, bu da bilinç seviyesinde yükselişe işaret edebilir.

  • Telepatinin artışı: İnsanların sözel olmayan iletişim yetenekleri gelişiyor.

  • Daha güçlü şifa yetenekleri: Doğal iyileştirme yetenekleri ile daha kolaylıkla ruhsal ve fiziksel hastalıklara çözümler üretecek. 

  • Geçmiş yaşamlardan insanlar ve olaylarla bağlantı kurabilme becerisi artıyor. 

  • Gelecek yaşamları bu yaşamdaki kararlar ve deneyimlerle dönüştürebilme gücü gelişiyor

  • Bağlantı kurmak istediğiniz insanların yüksek benlikleri ile bağlantıya geçip, diyalog kurabilme 

2. Zihinden Kalbe Geçiş

  • Zihinsel odaklı bir dünyadan duygusal farkındalığa geçiş:

  • Daha derin bir duygusal ve ruhsal farkındalığa yöneliyoruz.

  • Doğal olmayan her şeyi görünenin ötesinde görebilme yeteneği ile hissetme 

  • Bazı futuristlere göre dil kaybolabilir: Gelecekte sözel yerine sezgisel ve duygusal bir iletişim biçimi daha çok gelişebilir.

3. Kalbin Merkezi Rolü & Kalpten Yaşam 

  • Kalbin fiziksel ve ruhsal önemi:

  • Kalp, bedendeki en büyük elektromanyetik organdır.

  • Beyinden çok daha büyük bir toroidal enerji alanı üretir.

  • Kalp, beyne gönderdiğinden daha fazla sinyal gönderir (HeartMath Enstitüsü araştırmaları).

  • Evrenle ve ilahi güçle bağlantı:

  • Kalbin elektromanyetik enerjisi bizi kozmos ile bağlar.

  • Lee Harris ve David Clemens gibi ruhsal figürler, kalbi Kutsal Kalp ve 'Sonsuzluk Noktası' olarak tanımlıyor ve kaynağa (yaratıcı güce) doğrudan bir kanal olduğunu söylüyorlar.

Bu konuyu ilerleyen yazılarımda ve Yeni Dişil, Yeni Eril sonrası Yeni Birlik kitabımda daha detaylı ele alıyor olacağım. 4. Kalp ve Zihin Uyumu gerçekleşiyor Daha fazla insan bu dünyadaki yaşamında kalp merkezli bir yaşam ile aklını kullanmaya başlayacak.

  • Duygusal zeka, empati ve ruhsal uyanışı teşvik ettikçe entellektüel zeka ve karar mekanizması birliğe daha çok hizmet ediyor olacak. 

Zamanın Hızlanması ve Lineer Zamanın Çözülmesi

Birçok insan, son yıllarda zamanın daha hızlı aktığını hissediyor. Bu his, astrolojik olarak Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle açıklanabilir. Satürn, lineer zamanı temsil ederken, Balık burcu ise zamanın çözülmesini ve akışkanlığını simgeliyor. Bu kombinasyon, zaman algımızı değiştirerek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların bulanıklaşmasına neden oluyor.

Ayrıca, dış gezegenlerin toprak ve su burçlarından hava ve ateş burçlarına geçişi, enerjilerin daha hızlı ve dinamik bir hale gelmesine neden oluyor. Bu durum, hayatımızda daha hızlı değişimler yaşanacağı anlamına geliyor. Artık, uzun vadeli işler, evlilikler veya kariyerler gibi geleneksel yaşam modelleri yerine, daha akışkan ve değişken bir yaşam tarzına adapte olmamız gerekiyor.

Yeni Dünya ve Birlik Bilinci

2025 yılı ve sonrasında, sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir dönüşüm de yaşanacak. Topluluk bilinci, bu yeni dünyanın temel taşlarından biri olacak. Artık, bireysel başarılar ve rekabet yerine, dayanışma, paylaşım ve ortak amaçlar ön plana çıkacak. Bu, özellikle Aquarius (Kova) enerjisinin etkisi altında gerçekleşecek. Aquarius, devrim, özgürlük ve insanlık bilinciyle ilişkilidir ve bu enerji, toplumların daha adil ve eşitlikçi bir yapıya kavuşmasını sağlayabilir.

Ayrıca, bu dönemde, doğayla uyum içinde yaşayan ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyen toplulukların sayısı artacak. Permakültür, ekolojik tarım ve doğal şifaya olan ilgi, bu yeni dünyanın temel unsurlarından biri haline gelecek. Bu topluluklar, sadece fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımızı da besleyecek.

Sonuç: Değişimin Gücü ve Bizim Rolümüz

Sonuç: Değişimin Gücü ve Bizim Rolümüz

2025 yılı, insanlık için bir dönüm noktası olacak. Bu dönemde, hem bireysel hem de kolektif olarak büyük bir dönüşüm yaşanacak. Ancak, bu değişim sürecinde en önemli rol, bizlere düşüyor. Astrolojik ve kozmik olaylar, bize bir yol haritası sunabilir, ancak bu haritayı takip etmek ve yeni dünyayı inşa etmek, bizim elimizde.

Bu süreçte, kalp merkezli bir yaşam tarzını benimsemek, doğayla uyum içinde yaşamak ve topluluk bilincini güçlendirmek, en önemli adımlar olacak. Ayrıca, kendi içsel gücümüzü keşfetmek ve yaratıcı potansiyelimizi ortaya çıkarmak, bu dönüşümü hızlandıracak.

  • 2025, şimdiye kadar yaşadığımız en büyük dönüşüm yılı olabilir.

  • Kozmik döngüler, astrolojik değişimler ve ruhsal evrim aynı anda zirve yapıyor.

  • Büyük bir bilinç sıçraması, eski sistemlerin yıkılması ve yepyeni bir gerçekliğe adım atmamız mümkün.

  • Bu süreci kaos olarak mı yoksa büyük bir fırsat olarak mı yaşayacağımız tamamen bizim bilinç seviyemize bağlı.

Unutmayın, bu değişim süreci, sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Ve bu başlangıcın ne kadar güzel olacağı, tamamen bizim ellerimizde. 2025, her şeyin sonsuza dek değiştiği bir yıl olacak. Ve bu değişim, insanlığın yeni bir bilinç seviyesine ulaşmasına ve daha aydınlık bir gelecek inşa etmesine vesile olacak.

Ve yine unutmayalım ki bu sürücü koltuğunda biz varız. Her hareketimiz, seçimimiz, duygumuz, davranışımız yarınımızı etkiliyor. Tüm bu değişimlerin ve tezahür enerjisinin yükselmesi için kendimizi ve bilincimizi yükseltecek, hayallerimize uyumlu aksiyonlar alarak ve uyumlu niyetler belirleyerek ancak bunları mümkün kılabiliriz. Bu süreçte en iyi halin olmanı sağlayacak, titreşimlerini yükseltecek Goddess ve Gent uygulamalarıyla seninleyiz.

https://onelink.to/643qaj

Kaynaklar

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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