Her Şey Sonsuza Dek Değişiyor! 12.000 Yılda Bir Gerçekleşen Kozmik Bir Değişim!

Dünyanın içinden geçtiği bu hızlı dönüşümü, bu yazıyla olabildiğince çok yönlü ve multidisipliner ele alarak aktarmaya çalışacağım. Bu süreçte her birimizin neler yapabileceğini de bu ve bundan sonraki bu köşedeki yazılarımla daha detaylı aktarmaya çalışacağım.

Hızlanmış olan değişim, son yıllarda, özellikle 2020' lerin başından itibaren, dünya üzerinde hissedilen olaylar, ulaşan bilgilerle giderek daha belirgin hale geldi. Hatta son bir yılda iyice ivme kazandı. Sen de farkında mısın? Her yerden sanki saklandıkları yerden bilgelikler, bilgiler yağıyor. Bütünleşik olarak konuda derinleştiğimde görüyorum ki; gerek bilimsel ve gerekse mistik, spiritüel çevrelerde, 2025 yılının insanlık için bir dönüm noktası olacağına dair güçlü bir inanç var. 2025 yılının sayılarını topladığında 9 sayısı karşımıza çıkarken, bütün ve tam olma manalarıyla karşılaşıyoruz. Bu değişim, sadece bireysel yaşamlarımızı bütün ve tam olmaya değil, tüm dünyamızın enerjisini ve bilincini etkileyecek kadar büyük bir dönüşümü işaret ediyor.

Peki, bu değişim tam olarak neyi ifade ediyor? Neden bu kadar önemli? Bu süreçte bizi neler bekliyor ve bizler, insan olarak nasıl bir rol oynayacağız?

Bir süredir gözle gözüken olayların ötesini araştırmak hem bir tarihsel olarak evrimleşme ve zihnin hepimizin üzerinde yarattığı ilüzyonu hem de bir davranış bilimci olarak davranış örüntülerinin bireysel hayatlarımıza olan kısıtlayıcı durumlarını inceliyorum. Bu durumun yarattığı bedensel, zihinsel ve duygusal rahatsızlarla insanlığın nasıl da potansiyelinin çok altında yaşamlar sürdüğü oldukça beni üzüyor. Konuyu farklı methodlarla ele almaya çalışırken, bilinç ve kollektif enerjinin ne yöne gitttiğini görmek de beni yüreklendiriyor. Dünyada bu konuda farklı kaynaklardan kanallık yapan enerjilerin dünya enerji gündemlerini de konuya büyük resimden bakabilmek adına yakın takip ediyorum. Tabi yine bu noktada astrolojik bilgilere de konuyu bütünsel ele almak adına kulak veriyorum.