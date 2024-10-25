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Her Şey Sevimli Dostlarımız İçin: Veteriner Kliniği Açmak Kaça Patlar?

etiket Her Şey Sevimli Dostlarımız İçin: Veteriner Kliniği Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 14:01

Sevimli dostlarımızın en çok gittikleri yerlerin başında gelen veteriner kliniğini açmak için ne kadar gerekir sizin için araştırdık! Gelin veteriner kliğini açmak ne kadara patlar birlikte bakalım...

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Tüylü dostu olanların en çok ziyaret ettikleri yer neresi desek herhalde herkesin aklına ilk veterinerler gelir.

Sevimli dostlarımız hasta olduğunda koşa koşa veterinere gidiyoruz. Tabii veterinerler sadece hastalık zamanı gidilen yerler değil. Hastalık haricinde aşılar, parazit ilaçları veya mama almak için de veterinerlere gitmek gerekiyor.

Kedi, köpek, kuş ve daha başka hayvanların tedavisinde uğrak noktası olan veterinerlerin kârlı bir işletme olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

Aslında bu konuda pek de yanılmıyorsunuz. Açtığınız yere bağlı olarak kazancı değişebiliyor elbette ama genel olarak veteriner klinikleri kârlı bir işletme. Peki veteriner açmak ne kadara mal olur beraber bakalım mı?

Önce veteriner kliniği açmak için gereken şart neymiş onu öğrenelim...

Öyle her isteyen veteriner kliniği açamıyor elbette. Sonuçta doktorluk yapılan bu klinikleri açmak için veteriner hekim olmak şart. O yüzden veteriner açma hayaliniz varsa önce ilgili fakülteden mezun olmanız gerekiyor.

Böyle bir işletmeyi açmak elbette biraz maliyetli. Birçok tıbbi cihazın olacağı veteriner kliniği açmanın fiyatı içerideki cihazlara göre değişiyor.

Birçok farklı faktör olsa da bir veteriner kliniğinin 500.000 TL ile 1.500.000 TL arasında açılabileceğini söyleyelim. Fiyatlar arasındaki bu değişiklik açacağınız yere, alacağınız cihazlara ve kliniğin büyüklüğüne bağlı.

Şimdi tek tek masrafları inceleyelim...

Bir veteriner kliniğinde olması gereken birçok ekipman var. Bunların başında elbette tıbbi malzemeler geliyor. Muayene için bir masaya ihtiyacınız var. Eğer tam donanımlı bir yer açmayı planlıyorsanız o zaman röntgen, laboratuvar malzemeleri gibi şeylere de ihtiyacınız var. Tabii ki tıbbi malzemenin yanında kliniğe karşılama masası, oturma alanı gibi eşyalar da almanız gerekiyor.

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Burada devren veteriner klinik almaktan bahsetmesek olmaz!

Burada devren veteriner klinik almaktan bahsetmesek olmaz!

Ben öyle tek tek cihazlarla uğraşamam, bana toplu bir yer lazım diyorsan devren almayı düşünebilirsin. Bölgeden bölgeye değişse de ortalama 1.500.000-2.000.000 TL'ye devren bir veteriner kliniği almak mümkün.

Böyle bir yer açmak için ilk yapılması gereken elbette bir yer bulmak.

Böyle bir yer açmak için ilk yapılması gereken elbette bir yer bulmak.

Klinik açacağınız yeri satın almayı düşünüyorsanız veteriner açmak daha maliyetli olacaktır elbette. Kiralamayı düşünüyorsanız da bölgeden bölgeye kiraların değiştiğini bilmeniz gerek. Yani açacağınız yerde kiralar daha yüksekse o zaman veteriner açmak biraz daha pahalı olacaktır.

Açtığınız kliniğini düzenlerken uymanız gereken bazı kurallar da var.

Açtığınız kliniğini düzenlerken uymanız gereken bazı kurallar da var.

Öncelikle kliniğinize gelen hayvanlar ve sahipleri için bir odaya ihtiyacınız var. Böyle bir odanın 6 m² olması yeterli. Tabii burada oturacak yerlerin olması gerekiyor. Böyle bir alanın yanında tabii ki bir muayene odası da lazım. Röntgen olacaksa onun için de bir oda gerek. Ayrıca ameliyat için bir odaya da ihtiyacınız var.

Veteriner açmak elbette gerekli ekipmanı almakla bitmiyor. Bunun dışında veterinerde olması gereken birçok ürün de var.

Çeşitli ilaçların veterinerde olması gerekiyor. Yani aşılar, iç-dış parazit ilaçları ve daha birçok ilacı veteriner açtığınızda almanız gerek. Yine bunun yanında evcil hayvan malzemeleri, oyuncaklar ve mamalara da veteriner kliniğinde yer vermeniz gerekiyor.

Veteriner kliniğini açtıktan sonra da masraf yapacağınız birçok yer var aslında.

Her işletme gibi veteriner kliniğinin de işletme giderleri bulunuyor. Mesela alacağınız personelin maaşı önemli bir maliyet. Bunun yanında elbette işletmenin giderleri de var. Tutacağınız yerin kirası, elektriği, suyu gibi giderleri de hesaplamanız gerek.

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Tabii bu işin bir de evrak kısmı var.

Veteriner kliniği açmak için belge hazırlamanız da gerekiyor. Bunun için yasal mevzuatı inceleyebilirsiniz. Bu mevzuatta veteriner açmak için nelere ihtiyacınız olduğu yer alıyor. Evraklarınızı toplayarak gerekli yerlere müracaat edebilir ve kliniğin açılması için adım atabilirsiniz.

Peki bu kadar masraf yaptık, karşılığı ne olacak?

Veteriner kliniği açmanın kârlı olup olmadığı tabii ki en çok sorulan soru. Veterinerseniz ya bir yerde çalışacaksınız ya da kendi işyerinizi açacaksınız. O yüzden bu durum aslında önce ne istediğinizle alakalı. Eğer açtığınız yer evcil hayvan nüfusunun yüksek olduğu bir yerse güzel paralar kazanmanız mümkün. Yani bunun için seçtiğiniz yer çok önemli diyebiliriz.

Evcil hayvanı olan herkesin veterinere gideceği kesin.

O yüzden veteriner kliniği açarak para kazanmak elbette mümkün. Bölgenizde çok hayvan varsa bu iş çok daha kârlı oluyor. Veterinerlerin muayene, aşı gibi uygulamalar dışında yaptıkları birçok uygulama var. O yüzden kalabalık hayvan nüfusunun olduğu bir yerde klinik açarsanız 4-5 ay içinde para kazanmaya başlayabilirsiniz bizce!

Veterinerlerin verdikleri hizmet karşılığında aldıkları ücretlerin ne kadar olduğuna birkaç örnek de verelim mi?

2024 yılı için bazı veterinerlik ücretleri şöyle:

  • Kuduz aşısı: 700 TL

  • İç parazit tedavisi: 500 TL

  • Dış parazit tedavisi: 350 TL

  • Röntgen: 1.000 TL

  • Aşılar: 1.000 TL

Bu fiyatların ortalama olduğunu ve bölgeden bölgeye değişebildiğini tekrar hatırlatalım. Ayrıca kedi ve köpekler arasında da fiyatlar değişiyor.

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