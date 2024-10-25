Her Şey Sevimli Dostlarımız İçin: Veteriner Kliniği Açmak Kaça Patlar?

Öncelikle kliniğinize gelen hayvanlar ve sahipleri için bir odaya ihtiyacınız var. Böyle bir odanın 6 m² olması yeterli. Tabii burada oturacak yerlerin olması gerekiyor. Böyle bir alanın yanında tabii ki bir muayene odası da lazım. Röntgen olacaksa onun için de bir oda gerek. Ayrıca ameliyat için bir odaya da ihtiyacınız var.