Her Şey Ofis Konforunuz İçin: Modern Bir Ofis Tasarlamak Kaça Patlar?
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Her Şey Ofis Konforunuz İçin: Modern Bir Ofis Tasarlamak Kaça Patlar?
Ofis kurma kararı verdikten sonra asıl iş başlıyor. Ofisi tasarlarken neler yapacağınızı bilmiyorsanız biz sizin için araştırdık. Modern bir ofis kurmak ne kadar tutar birlikte bakalım mı?
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Birçok iş için ofis gerekiyor. Ofis tutmak işe başlamak için yeterli değil tabii ki.
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Tabii böyle bir tasarımın maliyetini birçok şey etkiliyor.
Ofis tasarlarken en önemlisi tabii ki büyüklük.
Ofis için gereken temel eşyalara bakalım mı önce?
Eğer ofiste mutfak varsa o zaman onun için de bir şeyler almak gerek.
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