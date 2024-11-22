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Her Şey Ofis Konforunuz İçin: Modern Bir Ofis Tasarlamak Kaça Patlar?

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etiket Her Şey Ofis Konforunuz İçin: Modern Bir Ofis Tasarlamak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 14:01

Ofis kurma kararı verdikten sonra asıl iş başlıyor. Ofisi tasarlarken neler yapacağınızı bilmiyorsanız biz sizin için araştırdık. Modern bir ofis kurmak ne kadar tutar birlikte bakalım mı?

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Birçok iş için ofis gerekiyor. Ofis tutmak işe başlamak için yeterli değil tabii ki.

Ofisi tuttuktan sonra asıl iş başlıyor. Çünkü hem işinize uygun hem de çalışanlarınızın rahat edeceği bir ofis tasarımı yapmanız gerekiyor. Ayrıca müşterilerinizin gelip gideceği bir ofis olacaksa o zaman ona uygun bir tasarım yapılması da gerekiyor.

Tabii böyle bir tasarımın maliyetini birçok şey etkiliyor.

Ofisin büyüklüğünden kullanılan malzemenin kalitesine her şey fiyatı etkiliyor. Bunların dışında teknolojik ekipmanlara ofiste ne kadar çok yer veriyorsanız maliyet o kadar artıyor doğal olarak. Eski ofislerden farklı olarak modern ofisler sadece iki sandalye ve masadan oluşmuyor. Yeni dönem ofisler çok daha konforlu ve işlevsel tasarlanmaya çalışılıyor.

Ofis tasarlarken en önemlisi tabii ki büyüklük.

1+1 50 m² ofisle 300 m² ofisi tasarlamak aynı olmaz elbette. Hem fiyat hem alınacak eşyalar açısından m² çok önemli. Mesala 1 odalık bir ofis için iki masa yeterli olurken geniş bir ofis için belki 10 masa yetmeyebilir. Mobilyanın dışında aydınlatmadan zemine kadar her şeyin fiyatı büyüklüğe bağlı. Tasarımı yapacak iç mimarın fiyatı da büyüklüğe göre değişiyor.

Ofis için gereken temel eşyalara bakalım mı önce?

  • İlk başta tabii ki masa, sandalye, ofis dolabı gibi ofis mobilyaları gerekiyor.

  • Tabii ofisin olmazsa olmazı bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletler de çok önemli.

  • Ofisi güzelleştirmek için dekoratif ürünler alınabilir. 

  • Ve ofis malzemesi denilen ajandadan zımbaya, kağıtlardan klasörlere iş yapmanızı yardımcı olacak malzemeler.

Eğer ofiste mutfak varsa o zaman onun için de bir şeyler almak gerek.

Mutfağı olan ofisler için tabii ki malzeme sayısı artıyor. Ofis için kahve ve çay makinesi şart. Eğer ofiste yemek pişirilecekse ocak, fırın, tencere ve tava da gerekli. Bunların yanında belki mutfak masası ve sandalye de alınabilir.

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Böyle bir tasarım yapmak için profesyonellere ihtiyaç var elbette.

Ne var bunda, ben bile yaparım diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu profesyonel bir iş ve tasarımı yapmak için profesyonel birine ihtiyacınız olabilir. Bir mimar tarafından yapılan tasarım saysinde çok daha fonksiyonel ve şık bir ofise kavuşabilirsiniz.

Geldik asıl soruya, ofis tasarlamak ne kadar tutuyor?

Yukarıda birçok kalemden bahsettik. Bunların başında elbette ofisin zemin kaplaması ve aydınlatma geliyor. Bunun yanında alınacak hem mobilya hem de elektronik eşyalar var. Bunların fiyatları büyüklüğe göre değişse de küçük bir ofis için harcayacağınız paranın 30.000-40.000 TL civarında olacağını söyleyebiliriz.

Bunun bir de paket halleri var.

Bu da ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz. Bazı iç mimarlık firmalarının ofis dekorasyon paketi uygulamaları oluyor. Tasarımı sizin için yapıyorlar, yani neyi alacağınızı ya da nereye koyacağınıza karar veriyorlar. Size sadece tasarıma uygun eşyaları almak kalıyor. Böyle bir tasarım paketinin fiyatı ise 5.000-20.000 TL arasında.

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
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