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Her Sahnede Kalbimizi Erittiler: Bizi Aşka İnandıran 10 Dizi Çifti

etiket Her Sahnede Kalbimizi Erittiler: Bizi Aşka İnandıran 10 Dizi Çifti

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:46

Dizi aşkları bazen bizi o kadar etkiliyor ki gerçek hayatta varlarmış gibi bizi gerçek sevgiye inandırıyorlar! Bu içerik bizi aşka inandıran dizi çiftlerine özel...

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1. Jim ve Pam (The Office)

The Office dünyanın en eğlenceli dizisi olabilir. Bu eğlenceli dizide bizi yine de duygulandırmayı başaran bir şey varsa o da Jim ve Pam'in aşkıdır! Birbirlerine kavuşmaları zorlu olsa da çok güzellerdi...

2. Jake ve Amy (Brooklyn Nine-Nine)

Bir başka komedi dizisindeki büyük aşk da Jake ve Amy'ninki! Birbirleriyle tamamen zıt karakterlere sahip olan bu ikilinin aşkı o kadar büyüktü ki, bu engeller onları ayıramadı. Gerçek aşk böyledir işte!

3. Meredith ve Derek (Grey's Anatomy)

Ah ah... Meredith ve Derek'in aşkı öylesine zorlu yollardan geçti ki, öyle büyük acıları birlikte paylaştılar ki... Gönül isterdi ki Derek'le bu dünyada birbirlerine doyabilselerdi. :(

4. Marshall ve Lily (How I Met Your Mother)

En yakın arkadaşına aşık olmanın ve onunla yaşlanmanın ne kadar özel bir şey olduğunu görmemizi sağlayan Marshall ve Lily, tüm zamanların favori dizi çiftlerinden biri. İkisinin birlikte aşamayacağı hiçbir şey yoktu!

5. Chandler ve Monica (Friends)

Eğer ki dizileri baz alarak bir örnek 'doğru çift' arıyorsak o zaman kimi göstereceğimiz belli: Chandler ve Monica! Bu ikili gerçek dostların birlikteliğinin ne kadar güzel olabileceğinin kanıtı.

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6. Mitch ve Cam (Modern Family)

Birbirine bu kadar uyumlu bir ikili var mıdır? Veya izlemesi bu kadar keyif veren bir çift? Kesinlikle yoktur! Mitchell ve Cam hayallerin bile ötesinde bir çift!

7. Susan ve Mike (Desperate Housewives)

Her ne kadar sonunda bizi ağlatsalar da Susan ve Mike gerçekten de birbirleri için yaratılmış gibilerdi. Bu satırları yazarken bile bizi duygulandırmayı başaran Susan ve Mike, bir insan sizin ruh eşinizse araya ne kadar olay ve kişi girerse girsin kavuşacağınızın kanıtı gibi.

8. Randall ve Beth (This Is Us)

Randall ve Beth o kadar şanslı ki, hayatlarının aşkıyla üniversitede tanışıp birlikte büyüme şansına sahip olmuşlar. Sonrasında da minik tatlı aileleri için her şeyi yapabilecek kadar fedakar bir çift haline gelmişler

9. Lorelai ve Luke (Gilmore Girls)

Bir türlü aşk hayatında dikiş tutturamayan enerjik Lorelai ve hayatını babasının yadigarı küçük restoranına adayan Luke'un müthiş bir çift olduğu aşikar. Ama keşke bu mükemmel ikiliyi görmek için o kadar uzun süre beklememiz gerekmeseydi!

10. Glenn ve Maggie (The Walking Dead)

Dünyanın sonu geldiğinde hala aşkın var olabileceği kimin aklına gelirdi ki? Glenn ve Maggie dünyanın en kötü hali yaşanırken günlerini en güzel şekilde aşkla dolu geçirdiler...

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