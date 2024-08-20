Her Sahnede Kalbimizi Erittiler: Bizi Aşka İnandıran 10 Dizi Çifti

Her ne kadar sonunda bizi ağlatsalar da Susan ve Mike gerçekten de birbirleri için yaratılmış gibilerdi. Bu satırları yazarken bile bizi duygulandırmayı başaran Susan ve Mike, bir insan sizin ruh eşinizse araya ne kadar olay ve kişi girerse girsin kavuşacağınızın kanıtı gibi.