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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.01.2025 - 16:10

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. Yeni yılın ilk günlerini geçirdiğimiz bu hafta memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Öyleyse başlayalım.

Öyleyse başlayalım.
twitter.com

Şöyle bir info geldi.

Şöyle bir info geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aferin eşek.

Aferin eşek.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Öyle bir amcanız yoksa o babanızdır.

Öyle bir amcanız yoksa o babanızdır.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Doğru diyor.

Doğru diyor.
twitter.com

Bir anı...

Bir anı...
twitter.com

Bir alıntı...

Bir alıntı...
twitter.com
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Bir manifest...

Bir manifest...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çemil olabilir mi?

Çemil olabilir mi?
twitter.com

👀

👀
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Neler oldu acaba?

Neler oldu acaba?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Oldu mu şimdi?

Oldu mu şimdi?
twitter.com
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👇

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twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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