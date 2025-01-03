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Görselleri Alakasız Şeylere Benzeterek Göz Yanılsamalarından Mizah Çıkaran Kişiler

Görselleri Alakasız Şeylere Benzeterek Göz Yanılsamalarından Mizah Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.01.2025 - 15:33

Sosyal medyada kaydırırken birbirinden çok farklı içeriklere aynı anda maruz kalmamız kafamızı karıştırabiliyor. Kafamızın karışmadığı görsellerde de gerek çekim açısı, gerek ışık o fotoğrafı farklı görmemize neden olabiliyor. Önümüze sürekli alakasız ve bağlantısız görsellerin düştüğü Twitter'a da ara sıra ilginç yanılsamalar düşüyor. Çok da yüksek etkileşim alıyor.

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Bakalım kim neyi neye benzetmiş?

Bakalım kim neyi neye benzetmiş?
twitter.com

Kim neyi ne sanmış?

Kim neyi ne sanmış?
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Canınızı hafiften sıkacak bir yanılsamayla kapatalım.

Canınızı hafiften sıkacak bir yanılsamayla kapatalım.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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