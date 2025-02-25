Her Bilgisayar Kullanıcısının İhtiyaç Duyabileceği Birbirinden İşlevsel 10 Ürün!
Bilgisayar kullanırken konfor ve verimlilik bir arada olsun ister misin? İster oyun oynuyor, ister çalışıyor ya da sadece internette geziniyor ol, bu ürünler hayatını kolaylaştıracak! Laptop standından Bluetooth adaptörüne, çoklu giriş sağlayan hub’lardan pratik aksesuarlara kadar her kullanıcının işine yarayabilecek ürünleri senin için listeledik!
Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. OBEV Taşınabilir Laptop Standı
2. TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör
3. Baseus Crystal Shine 100W 200 cm Type-C Şarj Kablosu
4. Lenovo B210 Toploader, 15.6" Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası
5. UGREEN Revodok 10Gbps USB-C Hub
6. SteelSeries QcK XXL Gaming Oyuncu Mouse Pad
7. Logitech Brio 100 Full HD Web Kamerası
8. SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB Taşınabilir Harddisk
9. TP-Link Archer T4U Yüksek Çekim Güçlü Wi-Fi 5 USB Adaptör
10. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın