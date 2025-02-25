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Her Bilgisayar Kullanıcısının İhtiyaç Duyabileceği Birbirinden İşlevsel 10 Ürün!

etiket Her Bilgisayar Kullanıcısının İhtiyaç Duyabileceği Birbirinden İşlevsel 10 Ürün!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 06:46

Bilgisayar kullanırken konfor ve verimlilik bir arada olsun ister misin? İster oyun oynuyor, ister çalışıyor ya da sadece internette geziniyor ol, bu ürünler hayatını kolaylaştıracak! Laptop standından Bluetooth adaptörüne, çoklu giriş sağlayan hub’lardan pratik aksesuarlara kadar her kullanıcının işine yarayabilecek ürünleri senin için listeledik!

Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. OBEV Taşınabilir Laptop Standı

1. OBEV Taşınabilir Laptop Standı

Ergonomik tasarımıyla boyun ve sırt ağrılarını önlüyor ve dilediğin her çalışma ortamında konfor sunuyor. Hafif ve katlanabilir yapısı sayesinde çantanda kolayca taşıyabilirsin. Ayrıca hava akışı sağlaması laptopunun soğuk kalmasına yardımcı olarak performansını koruyor.

'Ürün son derece basit ve işlevsel. Ben midi-keyboard'umu koymak için aldım. Laptop'lardan daha geniş olduğu için denge problemi olabileceğini düşünüyordum ve olsaydı ikinci bir tane alıp iki tanesinin üzerine yerleştirecektim ama hiç gerek kalmadı. Son derece dengeli bir şekilde tuttu.'

OBEV Taşınabilir Laptop Standı

2. TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör

2. TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör

Bluetooth özelliği olmayan bilgisayarlarda Bluetooth 5.3 bağlantısını aktif ederek kablosuz kulaklık, mouse, klavye gibi cihazlarını sorunsuz kullanman bu cihazla mümkün. Tak-çalıştır özelliği ve kompakt tasarımıyla pratik ve güçlü bir çözüm sunuyor!

TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör

3. Baseus Crystal Shine 100W 200 cm Type-C Şarj Kablosu

3. Baseus Crystal Shine 100W 200 cm Type-C Şarj Kablosu

Hızlı şarj ve veri transferi için mükemmel bir seçim. Dayanıklı yapısı ve 2 metrelik uzunluğu ile rahat kullanım sunarken, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Baseus Crystal Shine 100W 200 cm Type-C Şarj Kablosu

4. Lenovo B210 Toploader, 15.6" Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

4. Lenovo B210 Toploader, 15.6" Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

Yüksek kaliteli malzemesi, pratik tasarımı ve şık görüntüsüyle, uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlıyor ve cihazını darbelerden koruyor.

'Sürekli laptop, defter, tablet vs taşıyan birisi olarak çok satılan bu ürünü aldım. Öncelikle kapasitesi gayet iyi. İçinde şarj aleti, kalem vs koyulabilecek küçük cepler var. Sırt yüzü sünger olduğu için fazla esnemiyor. Ama çok dayanıklı, ağır yağmurda denemesem de şimdiye dek su geçirmeyen parasının hakkını fazlasıyla veren bir çanta.'

Lenovo B210 Toploader, 15.6' Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

5. UGREEN Revodok 10Gbps USB-C Hub

5. UGREEN Revodok 10Gbps USB-C Hub

Tek bir USB-C portunu çok yönlü bağlantı noktasına çevirerek bir çok işlevi aynı anda kullanmana olanak sağlıyor. 10Gbps veri aktarım hızıyla büyük dosyaları hızlıca taşımanın yanı sıra, 4K@60Hz HDMI çıkışı ve 100W şarj desteğiyle yüksek performanslı çalışma deneyimi sunuyor.

UGREEN Revodok 10Gbps USB-C Hub

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6. SteelSeries QcK XXL Gaming Oyuncu Mouse Pad

6. SteelSeries QcK XXL Gaming Oyuncu Mouse Pad

900 mm x 400 mm ölçülerindeki devasa yüzeyi sayesinde hem mouse hem de klavyen için ideal bir kullanım alanı sunuyor. Mikrofiber dokusu sayesinde uzun süreli kullanıma dayanıklı ve temizlemesi de oldukça kolay!

SteelSeries QcK XXL Gaming Oyuncu Mouse Pad

7. Logitech Brio 100 Full HD Web Kamerası

7. Logitech Brio 100 Full HD Web Kamerası

USB bağlantısı sayesinde kolayca kurularak video görüşmelerinde profesyonel bir deneyim sağlıyor. 1080p çözünürlüğü ve gelişmiş otomatik ışık dengeleme özelliği ile düşük ışıklı ortamlarda bile net görüntüler elde edebilirsin.

'Mac ve Windows ile uyumlu. Mac'de dönüştürücü ile kullanıyorum ve kamerasının bilgisayardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim.'

Logitech Brio 100 Full HD Web Kamerası

8. SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB Taşınabilir Harddisk

8. SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB Taşınabilir Harddisk

1050 MB/s okuma ve 1000 MB/s yazma hızlarıyla ultra hızlı veri transferi ve yüksek güvenlik sunan bu ürün IP55 su ve toz direnciyle dış mekan kullanımına da çok uygun. Kompakt boyutu ve dayanıklı yapısıyla taşınabilirlik ve güvenlik bir arada!

'Yorumlarda herkesin dediği çok küçük ve pratik. Hız ve kapasite bakımından çok memnunum'

SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB Taşınabilir Harddisk

9. TP-Link Archer T4U Yüksek Çekim Güçlü Wi-Fi 5 USB Adaptör

9. TP-Link Archer T4U Yüksek Çekim Güçlü Wi-Fi 5 USB Adaptör

Wi-Fi özelliği olmayan cihazlarına Wi-Fi bağlantısı ekleyerek Wi-Fi üzerinden internet erişimi kurman bu ürünle mümkün. Kompakt tasarımıyla her yerde kolayca taşıyabilir ve kullanabilirsin.

TP-Link Archer T4U Yüksek Çekim Güçlü Wi-Fi 5 USB Adaptör

10. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

10. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, kablosuz olmasının verdiği rahatlık ve güçlü ses performansıyla müzik dinlerken veya çalışırken mükemmel bir deneyim sunuyor. Uzun pil ömrü ve konforlu tasarımıyla gün boyu rahatça kullanabilirsin.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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