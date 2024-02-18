Her Beş Yılda Bir Yapılan Kalkınma Planı Nedir? Türkiye’nin Yaptığı Beş Yıllık Kalkınma Planları
Her Beş Yılda Bir Yapılan Kalkınma Planı Nedir? Türkiye’nin Yaptığı Beş Yıllık Kalkınma Planları
Kalkınma planları, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel kalkınmalarını planlamak için oluşturuluyor. Beş yıllığına yapılan planların ilki 1963-67 yılında yapılmış. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için sizi içeriğe alalım!
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Kalkınma planları, uzun yıllardır Türkiye'de uygulanıyor. Beş yıl için yapılan bu planlar ilk olarak 1961 Anayasası'nda yer almış.
Anayasa'nın ilgili maddesi şöyle:
Türkiye'deki planlama anlayışı demokratik planlama olarak adlandırılıyor.
1961 Anayasası ile uygulanmaya başlanan ekonomi planları için 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
Şu ana kadar yapılan kalkınma planları şunlar:
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963 ve 1967 yılları arasında uygulandı.
Son kalkınma planı olan On İkinci Kalkınma Planı, 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak.
On İkinci Kalkınma Planının hazırlanmasına 60 özel komisyon ve 27 çalışma grubu yardımcı olmuş.
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