Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yatırımda En Önemli Kriterlerden Biri Olan Volatilite Nedir?

Finansal piyasalarda yatırım yaparken karşımıza çıkan terimlerden biri de 'volatilite'dir. Belki bu terimi duymuşsundur ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorsan endişelenmene gerek yok yalnız değilsin!

Volatilite, yatırım yaparken mutlaka dikkate alman gereken en önemli kriterlerden biridir. Peki bu volatilite nedir ve yatırımcılar için neden bu kadar önemlidir? Gel bu soruların cevabını birlikte keşfedelim!