Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yatırımcılara Önemli Oranda Kâr Sağlayan Arbitraj Nedir?

Arbitrajın en büyük avantajlarından biri doğru yapıldığında neredeyse hiç risk içermeyen kâr sağlamasıdır. Bu, yatırımcılar için oldukça cazip bir özelliktir. Arbitraj işlemleri, fiyat farklılıklarından doğan kârı garanti altına alır ve bu sayede yatırımcılar için güvenli bir kazanç kapısı açar.