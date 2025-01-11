Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Merkez Bankasının Denge Fonksiyonlarından Biri Olan Sterilizasyon Nedir?

Sterilizasyon merkez bankalarının piyasadaki para arzını dengelemek için yaptığı müdahaleleri ifade eder. Ekonominin istikrarlı bir şekilde işlemesi için dolaşımdaki para miktarının kontrol edilmesi gerekir. Merkez bankaları bu yöntemi kullanarak piyasanın aşırı ısınmasını ya da durgunluğa sürüklenmesini önler. Bu ekonomide sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için kritik bir adımdır.