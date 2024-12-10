Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Genellikle Şirketlerin ve Ülkelerin İlan Ettiği Moratoryum Nedir?

Moratoryum ve iflas birbirine benzer gibi görünse de aslında farklı süreçlerdir. İflas, borçlunun artık borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu ve hukuki süreçlerle mal varlıklarının dağıtılacağını ifade eder. Moratoryum ise bir toparlanma sürecidir. Borçlu taraf alacaklılara ödemelerini tamamen reddetmez sadece geçici bir süre için erteleme talep eder. Bu nedenle moratoryum ilan eden bir şirket veya ülke finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için hâlâ bir şans sahibidir.