Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Finansal Piyasalarda Büyük Dalgalanmalara Sebep Olan Carry Trade Nedir?

Faiz oranları, carry trade stratejisinin en temel unsurlarından biridir. Düşük faizli bir para birimiyle borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak için iki ülkenin faiz oranları arasındaki farkı iyi analiz etmek gerekir. Faiz oranları ne kadar yüksekse yatırımcının elde edeceği getiri de o kadar fazla olur. Ancak faiz oranlarındaki dalgalanmalar carry trade stratejisinin hem fırsatlarını hem de risklerini şekillendirir. Özellikle merkez bankalarının ani faiz kararları bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar için hem büyük kazançlar hem de beklenmedik kayıplar getirebilir.