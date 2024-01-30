Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Altın Ankesi Nedir? Ne İçin Kullanılır?
Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Altın Ankesi Nedir? Ne İçin Kullanılır?
Finans terimlerini açıklama serimize devam ediyoruz. Sırada altın ankesi kavramı var. Altın ankesi ekonomide önemli bir terim. Bu terimin ne demek olduğunu bilmiyorsanız sizin için detaylı anlattık. Altın ankesi nedir merak edenleri içeriğe alalım!
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Ankes kavramının ne olduğunu bilmeden altın ankesini anlayamayız.
Altın ankesi kavramına gelmeden bir de ankes oranı neymiş ona bakalım...
Merkez Bankaları hem altın hem yabancı parayı rezervlerinde tutarak kötü gün için saklıyorlar. Örneğin Türkiye'nin altın ve dolar rezervi bulunuyor.
Altın ankesi ise Merkez Bankalarının ileriyi düşünerek kasalarında altın stoklaması anlamına geliyor.
Dünyada en çok altın rezervi olan ülke ABD. Amerika'nın altın rezervi 2023 yılında 8.133 ton.
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Dünya Altın Konseyi verilerinden Türkiye'nin altın rezervleri hakkında bilgi edinmek mümkün. Buna göre 2022 yılında Türkiye, altın rezervlerini 148 ton artırmış.
Altın rezervlerini görmenin kolay bir yolu var. TCMB sitesine girerek bu bilgilere erişmek mümkün.
Brüt rezerve kolayca ulaşılsa da net rezervleri bulmak için bazı hesaplar yapmak gerekiyor.
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