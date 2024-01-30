Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Altın Ankesi Nedir? Ne İçin Kullanılır?

2022 sonunda Türkiye'nin altın rezervi toplam 542 ton. 2023 yılında ise 30 ton daha artırıyor ve ilk çeyrekte altın rezervi 572 tona ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ikinci çeyrekte 132 ton altın satıyor. Bu satış sonucunda Türkiye'nin altın rezervi 439 ton oldu. 2023 Aralık TCMB verilerine göre ise Türkiye, karşılığı 46.864 milyar dolar olan altın rezervine sahip.