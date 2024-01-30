Görüş Bildir
Haberler
Finans
Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Altın Ankesi Nedir? Ne İçin Kullanılır?

etiket Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Altın Ankesi Nedir? Ne İçin Kullanılır?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 14:01

Finans terimlerini açıklama serimize devam ediyoruz. Sırada altın ankesi kavramı var. Altın ankesi ekonomide önemli bir terim. Bu terimin ne demek olduğunu bilmiyorsanız sizin için detaylı anlattık. Altın ankesi nedir merak edenleri içeriğe alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ankes kavramının ne olduğunu bilmeden altın ankesini anlayamayız.

Ankes, verilen taahhütleri yerine getirmek için kenarda biriktirilen para demek. Bankaların ankesi denilince kasalarındaki varlıkları, diğer kredi kurumlarındaki alacakları ve Merkez Bankalarındaki aktif hesap bakiyeleri anlaşılıyor.

Altın ankesi kavramına gelmeden bir de ankes oranı neymiş ona bakalım...

Ankes oranı ise bir bankanın taahhütleriyle ödeme yapabileceği likitleri arasındaki oran demek. Ankes oranını bankalar kendileri belirlemiyor. Bu oran Merkez Bankaları veya hükümetler tarafından belirleniyor.

Merkez Bankaları hem altın hem yabancı parayı rezervlerinde tutarak kötü gün için saklıyorlar. Örneğin Türkiye'nin altın ve dolar rezervi bulunuyor.

Bu rezervlerin hepsi uluslar arası rezerv olarak adlandırılıyor. Herhangi bir ekonomik sıkıntı veya kötü zamanlar yaşarken bu rezervlerle ülkeye yardımcı olmak amaçlanıyor.

Altın ankesi ise Merkez Bankalarının ileriyi düşünerek kasalarında altın stoklaması anlamına geliyor.

Merkez Bankalarının bunu yapmasının amacı genellikle kendi paralarının değerini korumak. Bu altınları stoklamanın bir başka nedeni de dış ödemelerde kullanmak. Altın ankesi yerine altın rezervi kavramı da kullanılabiliyor.

Dünyada en çok altın rezervi olan ülke ABD. Amerika'nın altın rezervi 2023 yılında 8.133 ton.

Amerika'yı altın rezervi konusunda Almanya izliyor. Almanya'nın altın rezervi 3.352 ton. İlk beşteki diğer ülkeler ise İtalya, Fransa ve Rusya. Dünyadaki altın rezervleri Top 20 listesinde Türkiye 11.sırada. Türkiye'nin sıralamaya girdiği altın rezervi miktarı 439 ton.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünya Altın Konseyi verilerinden Türkiye'nin altın rezervleri hakkında bilgi edinmek mümkün. Buna göre 2022 yılında Türkiye, altın rezervlerini 148 ton artırmış.

2022 sonunda Türkiye'nin altın rezervi toplam 542 ton. 2023 yılında ise 30 ton daha artırıyor ve ilk çeyrekte altın rezervi 572 tona ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ikinci çeyrekte 132 ton altın satıyor. Bu satış sonucunda Türkiye'nin altın rezervi 439 ton oldu. 2023 Aralık TCMB verilerine göre ise Türkiye, karşılığı 46.864 milyar dolar olan altın rezervine sahip.

Altın rezervlerini görmenin kolay bir yolu var. TCMB sitesine girerek bu bilgilere erişmek mümkün.

Bu istatistiklere erişmek için Merkez Bankası'nın www.tcmb.gov.tr adresinden istatistikler bölümüne girilmesi gerekiyor. Buradan parasal ve finansal istatistiklere tıklanıp haftalık para ve banka istatistikleri sayfasının açılması gerek. Çıkan sayfadan 1 numaralı tabloya bakıldığında gerekli bilgiye ulaşmak mümkün.

Bu adımları takip ederek Merkez Bankası'nda ne kadar altın rezervi bulunuyor öğrenilebiliyor.

Brüt rezerve kolayca ulaşılsa da net rezervleri bulmak için bazı hesaplar yapmak gerekiyor.

Merkez Bankası'nın net altın rezervini bulmak için dış varlıklarının toplamından döviz yükümlülüklerinin çıkarılması gerekiyor. Kalan sonucu da dolar kuruna çevirerek net rezerv bulunuyor. Formüldeki gerekli tüm bilgileri TCMB sitesinden bulmak mümkün.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın