Hepimiz Orada Olmak İstedik: Replay Tuşunu Bozabilecek Boiler Room Performansları Bu Listede!
Hepimiz Orada Olmak İstedik: Replay Tuşunu Bozabilecek Boiler Room Performansları Bu Listede!
Kültürel fenomenler arasında müzik yayıncılığı platformu olan Boiler Room, dünya çapında underground müzik kültürünü öne çıkaran, canlı performanslar ve DJ setleri yayınlayan bir marka. Boiler Room'daki performanslardan eksik kalmamanız için çeşitli performansları bir araya getirdik.
Ama önce Boiler Room hakkında kısa bir bilgi edinmemiz lazım!
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Önce Boiler Room'un tam olarak ne olduğuna bir bakalım. 👇
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Peki adı neden "Boiler Room" diyecek olursanız... 👇
Özellikle COVID-19 salgınında epey bir popüler oldu.
Etkinlikler bazen ücretsiz olsa da ücretli olduğu dönemlerde epey ucuza bilet satışı yapıyorlar.
Carl Cox - Ibiza
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Solumun - Tulum
Fred again.. - Londra
Kaytranada - Montreal
Maceo Plex - Berlin
Richie Hawtin - Amsterdam
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Sedef Adasï - İstanbul
Nicola Cruz - Tulum
Sara Landry - Manchester
Charli xcx - NYC
¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U - Tokyo
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Richie Hawtin - Buenos Aires
Charli xcx - Ibiza
Disclosure - Shanghai
Jazzy Jeff - Philadelphia
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