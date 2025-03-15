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Hepimiz Orada Olmak İstedik: Replay Tuşunu Bozabilecek Boiler Room Performansları Bu Listede!

etiket Hepimiz Orada Olmak İstedik: Replay Tuşunu Bozabilecek Boiler Room Performansları Bu Listede!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 22:30

Kültürel fenomenler arasında müzik yayıncılığı platformu olan Boiler Room, dünya çapında underground müzik kültürünü öne çıkaran, canlı performanslar ve DJ setleri yayınlayan bir marka. Boiler Room'daki performanslardan eksik kalmamanız için çeşitli performansları bir araya getirdik.

Ama önce Boiler Room hakkında kısa bir bilgi edinmemiz lazım!

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Önce Boiler Room'un tam olarak ne olduğuna bir bakalım. 👇

Önce Boiler Room'un tam olarak ne olduğuna bir bakalım. 👇

2010 yılında Londra'da Blaise Bellville tarafından, underground müzik sahnesini belgesel tarzında kaydetmek amacıyla başlatıldı. Küçük ve samimi mekanlarda gerçekleşen elektronik müzik, hip-hop, jazz ve deneysel performansları canlı yayınla izleyiciye ulaştıran Boiler Room, bir hayli ilgi çekti.

Peki adı neden "Boiler Room" diyecek olursanız... 👇

Peki adı neden "Boiler Room" diyecek olursanız... 👇

Müzik platformu, ismini Londra'daki ilk etkinliğin düzenlendiği gerçek bir 'kazan dairesinden' (boiler room) alıyor. Yani isminin altında başka bir anlam yok diyebiliriz.

Özellikle COVID-19 salgınında epey bir popüler oldu.

Özellikle COVID-19 salgınında epey bir popüler oldu.

COVID-19 sırasında evden canlı yayınlarla müzik endüstrisini ayakta tutan öncülerden biri oldu. Görseldeki HAAi isimli DJ, kapalı bir mekanda, kendi performansını canlı bir şekilde (tabii ki de uzaktan) sergiliyor.

Etkinlikler bazen ücretsiz olsa da ücretli olduğu dönemlerde epey ucuza bilet satışı yapıyorlar.

Etkinlikler bazen ücretsiz olsa da ücretli olduğu dönemlerde epey ucuza bilet satışı yapıyorlar.

Bu etkinlikler sadece Londra'da değil, aynı zamanda Tokyo, Ibiza ve hatta İstanbul^da bile gerçekleşiyor.Boiler Room hakkında bilgilendiysek, şimdi performanslara geçebiliriz!

Carl Cox - Ibiza

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Solumun - Tulum

Fred again.. - Londra

Kaytranada - Montreal

Maceo Plex - Berlin

Richie Hawtin - Amsterdam

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Sedef Adasï - İstanbul

Nicola Cruz - Tulum

Sara Landry - Manchester

Charli xcx - NYC

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U - Tokyo

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Richie Hawtin - Buenos Aires

Charli xcx - Ibiza

Disclosure - Shanghai

Jazzy Jeff - Philadelphia

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Ma Belle
Ma Belle
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