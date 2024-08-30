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Hep Aynı Yerlere Gitmekten Sıkıldıysanız En Yaratıcı 10 Date Mekanı Fikri

etiket Hep Aynı Yerlere Gitmekten Sıkıldıysanız En Yaratıcı 10 Date Mekanı Fikri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 23:01

Sürekli cafe veya restoranda olan buluşmalardan sıkıldıysanız sizin için date'e çıkmalık farklı mekanları derledik. Hem eğlenceli hem romantik farklı date mekanlar arıyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Tiyatro

Hep aynı yerlere gidiyorsanız tiyatro sizin için farklı bir seçenek olabilir. Tiyatroya gitmek çiftlere hem eğlenceli hem de romantik bir deneyim yaşatıyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir tiyatro oyunu varsa alın partnerinizi beraber izleyin! 🎭

2. Kayak Dersi

Kayak yapmayı bilmiyorsanız partnerinizle kayak dersi değişik bir date olabilir. Birlikte bir şeyler öğrenmenin verdiği mutluluk, karın altında çok romantik bir date'e dönüşebilir. Kayak dersinden sonra bir de sıcak çikolata içerek mükemmel bir date gerçekleştirebilirsiniz. ☕️

3. Konser

Konser date'ine çıkmadıysanız mutlaka deneyin. Hem eğlenceli hem duygusal anlar yaşayabileceğiniz konserde birlikte çok güzel vakit geçireceksiniz. Partnerinizin ve sizin sevdiğiniz bir sanatçının konserine bilet alın ve anın tadını çıkarın! 🎵

4. Piknik

Piknik yapmak partnerinizle doğada hoş vakit geçirmenizi sağlıyor. Birbirinizle uzun uzun sohbet edebileceğiniz bu date fikri, sakin bir buluşma arayanlarca tercih edilebilir. Partnerinizle romantik anlar yaşamak için piknik date'ini mutlaka deneyin. 🧺

5. Stand-up Gösterisi

Son zamanlarda her yerde bir stand-up gösterisi var. Partnerinizle eğlenceli bir akşam geçirmek için bu gösterilerden birine bilet alabilirsiniz. Kahkahalarla geçecek bir date istiyorsanız mutlaka deneyin deriz! 🤣

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6. Yemek Workshop'u

Yemekle ilgiliyseniz partnerinizle birlikte bir worshop'a katılabilirsiniz. Hem bir şeyler öğreneceğiniz hem de eğlenceli vakit geçireceğiniz böyle bir date fikri ilginç olabilir. Öğrendiğiniz yemekleri daha sonra evde birlikte yapmayı deneyebilirsiniz. 👩‍🍳

7. Kartopu Savaşı

Karla ilgili her şey çok romantik. Karın yağdığı zamanlarda partnerinizle eğlenceli bir kartopu savaşı date'i yapabilirsiniz. Birlikte oyun oynamanın zevkine varacağınız bu aktivite eminiz çok hoşunuza gidecek. ☃️

8. Spa

Spa'da geçirilen bir gün gibisi yok. Hele bir de partnerinizle spaya giderseniz bu eşsiz bir deneyim olacaktır. En rahat date'lerden biri olacak bu buluşmada ister çift masajı ister saunayı deneyebilirsiniz.  Bu spa date'i size ve partnerinize çok iyi gelecek!

9. Tematik Cafe

Her şehirde artık farklı tematik cafeler bulunuyor. Bu farklı temalara sahip cafelerden sizin ve partnerinizin ilgisini çekenleri bulabilirsiniz. Aktivitesi olan cafeleri tercih ederek bu date'i daha eğlenceli hale getirmeniz mümkün.

10. Kitapçı

İkiniz de kitapları çok seviyorsanız o zaman bir kitapçıya gitmek sizin için ideal bir date olabilir. Birlikte kitaplara bakabileceğiniz, yeni çıkan kitapları inceleyebileceğiniz bu date tam kitap kurtları için. Eve bir sürü kitapla dönebileceğiniz bu date'e bayılacaksınız. 📚

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