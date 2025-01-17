Hep Akışta Kalmak İsteyenlere: Kayganlaştırıcı Kullanma Konusunda Öneriler

Daha önce duşta veya küvette kayganlaştırıcı kullanmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü su her ne kadar akışkan olsa da doğal bir kayganlaştırıcı değildir ve genellikle vücudu daha kuru hale getirir. Bu nedenle duşta ilişkiye girmekten keyif alıyorsanız normalden çok daha rahat ve esnek hareket etmenize yardımcı olacak silikon bazlı bir kayganlaştırıcı deneyebilirsiniz. Fakat bu ürünleri, duşta çabuk akıp gittiğini akılda tutarak sık sık uygulamanız daha iyi olabilir. 😎