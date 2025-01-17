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Hep Akışta Kalmak İsteyenlere: Kayganlaştırıcı Kullanma Konusunda Öneriler

etiket Hep Akışta Kalmak İsteyenlere: Kayganlaştırıcı Kullanma Konusunda Öneriler

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 23:46

Kayganlaştırıcı her türlü cinsel ilişki esnasında zevki artırmak için en iyi araçtır. Farklı aromalar ve içerikler ile zenginleştirilen kayganlaştırıcılar, her durumda kullanılabilir ve cinsel arzuları mükemmel şekilde karşılayabilir. Siz de partnerinizle birlikte cinsel deneyimi çeşitlendirmeye hazırsanız kayganlaştırıcı kullanmanın inceliklerine birlikte bakalım!

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Kayganlaştırıcı kullanımı için herhangi bir sınır yoktur.

Kayganlaştırıcı kullanmanın genellikle belirli durumlarda gerekli olduğuna dair yanlış bir inanış var. Ancak ister partnerinizle birlikte isterseniz de tek başınıza mastürbasyon yaparken kayganlaştırıcı kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Sürtünmeyi azaltarak cinsel deneyimi çok daha kaygan ve rahat hale getiren kayganlaştırıcı; vajinal veya anal dokuyu yumuşatmak, kuruluk gibi ufak pürüzleri ortadan kaldırmak ve ilişki sırasında ağrıdan kaçınmak istediğiniz her durumda kullanıma hazırdır.

Kayganlaştırıcı kullanmadan önce elinizde ısıtmanız gerekir.

Kayganlaştırıcıyı doğrudan penis veya vajinaya uygulamayı tercih edebilirsiniz. Fakat hazzı maksimuma çıkarmak için uygulamadan önce elinizde biraz ısıtmanız önerilir. Çünkü genellikle kayganlaştırıcının içinde bulunduğu şişe vücut ısısından daha soğuktur, dolayısıyla bu şekilde doğrudan vücuda uygulandığında sizi veya partnerinizi ürpertebilir. Öncesinde ellerinizde birkaç saniye ovalarsanız kayganlaştırıcıyı mükemmel ısıya getirmeniz de kolaylaşır. 😎

Kayganlaştırıcı ön sevişmelerin vazgeçilmezidir ve vücudun hemen her bölümüne uygulanabilir.

Elinizle ısıttığınız kayganlaştırıcıyı ön sevişmenin vazgeçilmez bir parçası haline getirebilirsiniz. Partnerinizi veya kendinizi daha fazla uyarmak için göğüs uçlarına, vulvaya veya klitorise masaj yaparak kayganlaştırıcı sürebilirsiniz. Kullandığınız oyuncaklar varsa onları da kayganlaştırıcı ile kaplamayı deneyebilirsiniz. Böylece ekstra keyif için cinsel ilişki anına kadar beklemek zorunda kalmaz ve partnerinizle geçirdiğiniz her andan büyük zevk alırsınız. 🙃

Ekstra tat ve doku için kayganlaştırıcı kullanılabilir.

Aslında cinsel ilişki esnasında vücut kendi doğal kayganlaştırıcısını üretir fakat özellikle ön sevişme veya giriş evresinde dışarıdan biraz destek almanız gerekebilir. Ayrıca vücudun doğal sıvı ürettiği, uyarılmanın yüksek olduğu durumlarda bile sırf kokusu ve tadı sebebiyle kayganlaştırıcı kullanmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında hiçbir zaman fazla kayganlaştırıcı uygulamak diye bir şey yoktur.

İlişki sırasında bol miktarda kayganlaştırıcı kullanmakta fayda var.

Her ilişki deneyimi farklıdır, bu nedenle kullanılan kayganlaştırıcı miktarı hakkında kesin bir kısıtlama söz konusu değildir. Haliyle bazı deneyimler esnasında zevki artırmak ve sürtünme şiddetini hafifletmek için normalden daha fazla kayganlaştırıcı uygulamanız gerekebilir. Ayrıca bu esnada partnerinizin ihtiyacına ve isteğine uygun düzenlemeler yapmanız da hoş olabilir.

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Titizlik sebebiyle kayganlaştırıcı kullanmamak doğru bir karar değil.

Kimi zaman kayganlaştırıcının ilişki sonrasında etrafta bıraktığı ıslaklık fazlasıyla rahatsız edici olabilir ve sırf bu düşünce bile cinsel deneyimi kötü etkileyebilir. Partnerinizin veya sizin bu gibi takıntılarınız varsa kayganlaştırıcı kullanacağınız sırada, altınıza bir havlu koymayı deneyebilir ve böylece çarşafları, yatağı, kanepeyi yağlanma tehlikesinden koruyabilirsiniz. 💦

İlişki esnasında gerektiğinde tekrar kayganlaştırıcı uygulayabilirsiniz.

Kayganlaştırıcı sadece ön sevişme veya hazırlık evresinde kullanım için tasarlanmış bir ürün değildir. Hatta birçok kayganlaştırıcı özel olarak hazzı artırmaya yönelik aromalara ve içeriklere sahiptir. Bu nedenle partnerinizle oyun oynarken ve farklı şeyler denerken, uzun seks seanslarını rahatlatmak istediğiniz her an kayganlaştırıcıyı yeniden uygulayabilirsiniz. ✌️

Kayganlaştırıcı duşta da kullanılabilir.

Daha önce duşta veya küvette kayganlaştırıcı kullanmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü su her ne kadar akışkan olsa da doğal bir kayganlaştırıcı değildir ve genellikle vücudu daha kuru hale getirir. Bu nedenle duşta ilişkiye girmekten keyif alıyorsanız normalden çok daha rahat ve esnek hareket etmenize yardımcı olacak silikon bazlı bir kayganlaştırıcı deneyebilirsiniz. Fakat bu ürünleri, duşta çabuk akıp gittiğini akılda tutarak sık sık uygulamanız daha iyi olabilir. 😎

Amaç keyfi artırmaksa aroma seçiminin partnere göre yapılmasında fayda var.

Kayganlaştırıcıyı her iki taraf için de daha fazla keyif verecek şekilde kullanmak harikadır. Bu deneyimi mükemmelleştirmek için çilek, ginseng, mango gibi çok çeşitli kayganlaştırıcılar arasında seçim yaparken partnerinizin damak zevkini göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Böylece işler her iki taraf için de mümkün olan en iyi haline gelir. 😉

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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