Hep Akışta Kalmak İsteyenlere: Kayganlaştırıcı Kullanma Konusunda Öneriler
Hep Akışta Kalmak İsteyenlere: Kayganlaştırıcı Kullanma Konusunda Öneriler
Kayganlaştırıcı her türlü cinsel ilişki esnasında zevki artırmak için en iyi araçtır. Farklı aromalar ve içerikler ile zenginleştirilen kayganlaştırıcılar, her durumda kullanılabilir ve cinsel arzuları mükemmel şekilde karşılayabilir. Siz de partnerinizle birlikte cinsel deneyimi çeşitlendirmeye hazırsanız kayganlaştırıcı kullanmanın inceliklerine birlikte bakalım!
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Kayganlaştırıcı kullanımı için herhangi bir sınır yoktur.
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Kayganlaştırıcı kullanmadan önce elinizde ısıtmanız gerekir.
Kayganlaştırıcı ön sevişmelerin vazgeçilmezidir ve vücudun hemen her bölümüne uygulanabilir.
Ekstra tat ve doku için kayganlaştırıcı kullanılabilir.
İlişki sırasında bol miktarda kayganlaştırıcı kullanmakta fayda var.
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Titizlik sebebiyle kayganlaştırıcı kullanmamak doğru bir karar değil.
İlişki esnasında gerektiğinde tekrar kayganlaştırıcı uygulayabilirsiniz.
Kayganlaştırıcı duşta da kullanılabilir.
Amaç keyfi artırmaksa aroma seçiminin partnere göre yapılmasında fayda var.
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