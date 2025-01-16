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Henüz Modern Çağa Ulaşmadan Cinsellik Üzerine Çalışmalar Yürütmüş Olan 11 Bilgin

etiket Henüz Modern Çağa Ulaşmadan Cinsellik Üzerine Çalışmalar Yürütmüş Olan 11 Bilgin

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 22:01

Cinsellik kavramı, her ne kadar 20. yüzyıla kadar ortaya atılmamış olsa da bu, antik dönemde cinsellik üzerine çalışmalar olmadığını göstermiyor. Aksine popüler kültürde cinselliğe dair bildiğimiz pek çok önemli mevzunun kökeni, özellikle Antik Roma ve Yunan bilginlerinin yaptığı çalışmalara dayanıyor. Bugün, bilgiye erişimimiz çok daha rahat ve hızlı olsa da bildiğimiz bazı şeyleri ilk kimin söylediğini öğrenmek istemez miydin?

İşte yaptığı çalışmalar günümüze kadar gelen 11 önemli bilgin!

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1. Aristoteles

Aristoteles veya kısa adıyla Aristo, Antik Yunan Klasik Dönemi'ndeki ünlü bir bilgin ve filozof. Düşünce tarihinin en önemli filozofları arasında yer alan Aristo, ruh bilimi, psikoloji, matematik gibi konuların yanı sıra cinselliğe de kafa yormuş. Hatta bugün yasaklı olan ve yakın zaman önce bir müzayedede satılan hayli detaylı bir seks kılavuzu bile hazırlamış. Bu ince kitapta cinsel ilişkiler, hamile kalma yöntemleri ve haz gibi konuların resimlerle detaylandırılmış anlatımları mevcut.

2. Platon

Sokrates'in öğrencisi ve Aristo'nun hocası Platon da Antik Yunan'da seksolojiye kafa yoran bilginlerden. Cinselliğe negatif tarafından bakan Platon'a göre seks dürtüsü insanın haz almak için değil, sadece üremek için yapması gereken bir eylemdi. Platon'un en çarpıcı düşüncesi ise ilk insanları 3 cinsiyete ayırmış ve kadın erkek dışında her ikisini kapsayan yeni bir cinsiyetin varlığından söz etmiş olmasıydı.

3. Galen

Bergamalı Galen, Antik Roma'daki önemli bir hekimdi ve deneysel fizyolojinin kurucusuydu. Özellikle cinsel istek konusuna yönelen Galen, seks sırasındaki fizyolojik dürtünün nasıl kontrol edilmesi gerektiğine dair ayrıntılı tavsiyeler sunmuş ve bu sayede seks hayatının daha sağlıklı şekilde düzenlenebileceğini savunmuştu. Çalışmaları sonraki çalışmalara ışık tutarak sağlıklı cinselliğin temellerini oluşturdu.

4. Hipokrat

Yaygın olarak 'Hipokrat Yemini' ile tanınan Hipokrat, hastalıkların sınıflandırılmasına yaptığı katkılar nedeniyle 'Tıbbın Babası' olarak adlandırılır. Sayısız alanda çalışma yapmış olan Hipokrat, aynı zamanda tarihte klitorisi tanımlayan ilk hekim. Ve bugün sık sık tartışılan seks uyumu, fantezi ve seksüel çekim gibi kavramların tümü ilk olarak Hipokrat tarafından araştırılmış.

5. İbni Sina

İslam Çağı'nın en önemli alimlerinden olan İbni Sina astronomi, tıp, fizik gibi konulara eğilirken cinsel hazzı artıran detaylara da odaklandı. Özellikle yemeyi, içmeyi ve hayattan keyif almayı bilmesiyle bilinen İbni Sina; cinsel gücü artıran özel reçetelere dair detaylı antılar yapmış ve döneminde büyük yankı uyandırmıştı. Bugün bile İbni Sina'nın verdiği özel reçeteler sık sık tartışma konusu olarak kullanılır.

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6. Vatsyayana

Cinsellik, edebiyat ve felsefe gibi konulara kafa yoran Hintli bilgin Vatsyayana, özellikle sevişme sanatına dair yazdığı kitaplarla tanınır. Bunlar arasından en bilineni, içinde seks pozisyonlarının detaylı açıklamalarının bulunduğu Kama Sutra olsa da bilginin Hint Aşk Sanatı, Eski Hintlilerin Sevişme Sanatı ve Modern Kama Sutra gibi pek çok kitabı mevcut. Bugün bile bu kitapların büyük bir kısmı aktif olarak kullanılıyor.

7. Ovidius

Ovidius, Antik Romalı bir şair ve yazdığı Aşk Sanatı (Ars Amatoria) adlı eseri ile döneminin en müstehcen isimlerinden biri olarak kabul edilmiş. Cinsellik ve seks hayatı üzerine sayısız çalışma yapan Ovidius, bu ünlü eserinde genç Romalı erkeklere, kadınları nasıl baştan çıkarmaları gerektiğine dair şiirsel bir dille tavsiyeler verir. Verdiği örnekleri ise sıklıkla Roma Mitolojisi'yle eşleştirir. Bu eser, özellikle sonraki dönem sanat akımlarını etkilediği için günümüzde de önemli kabul ediliyor.

8. Samuel Tissot

Cinsellik sadece antik uygarlıları değil, sonraki dönem bilginlerini de etkileyen bir kavram. Nitekim 18. yüzyıl önemli nörologlarından olan Samuel Tissot, özellikle mastürbasyona dair yazdığı eserlerle tanınır. Tissot'u bu kadar popüler yapan eseri ise mastürbasyonun bir hastalık olduğu ve kişi üzerinde olumsuz etki bıraktığı açıklamasıyla ünlenmişti. Sonrasında Tissot etkisiyle mastürbasyona karşı bilgin dünyasında fikir ayrılıkları oluştu ve bu negatif etkiler uzun süre tartışıldı.

9. Sigmund Freud

Psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud; pek çok konuda hala tartışma yaratan ego, süper ego, bilinç dışı, bastırılmış duygu, arzu ve tatmin gibi çığır açıcı sonsuz sav öne süren bir nörologdu. İnsan psikolojisini hemen her açıdan ele alan Freud, cinselliği tanımlarken libido tanımını yaptı ve sapkınlardaki cinsel motivasyonu inceledi. Ayrıca bastırılmış toplumlarda cinselliğin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bugün bile kullanılan detaylı çalışmalar yürüttü.

10. Magnus Hirschfeld

Alman fizikçi Hirschfeld; felsefe, filoloji ve tıp eğitimi almıştı. Alanında önemli çalışmalar ortaya koymuş olmasın rağmen eşcinsel ve Yahudi olduğu için Naziler'in hedefi oldu. Epey sıkıntı çeken ve sürgün edilen Hirschfeld, eşcinsel ve transseksüel haklarının bilinen en etkili savunucularındandı. Yayınladığı pek çok eserde bu konuya odaklanan bilgin, erkek eşcinselliğinin doğadan geldiğini sayısız kez ifade etti.

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11. Havelock Ellis

20. yüzyıl önemli doktorlarından olan Havelock Ellis de bugün doğru kabul edilen pek çok cinsellik tabusunun yıkılmasına neden oldu. İnsan cinselliğini farklı açılardan inceleyen Ellis, özellikle transseksüel psikolojisi üzerine odaklandı ve 'narsisizm' ile 'otoerotizm' gibi kavramları geliştirdi. Bunun yanı sıra biseksüellik, tecavüz ve insan psikolojisi arasındaki bağı araştıran önemli çalışmalar yaptı.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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