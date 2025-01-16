Henüz Modern Çağa Ulaşmadan Cinsellik Üzerine Çalışmalar Yürütmüş Olan 11 Bilgin
Henüz Modern Çağa Ulaşmadan Cinsellik Üzerine Çalışmalar Yürütmüş Olan 11 Bilgin
Cinsellik kavramı, her ne kadar 20. yüzyıla kadar ortaya atılmamış olsa da bu, antik dönemde cinsellik üzerine çalışmalar olmadığını göstermiyor. Aksine popüler kültürde cinselliğe dair bildiğimiz pek çok önemli mevzunun kökeni, özellikle Antik Roma ve Yunan bilginlerinin yaptığı çalışmalara dayanıyor. Bugün, bilgiye erişimimiz çok daha rahat ve hızlı olsa da bildiğimiz bazı şeyleri ilk kimin söylediğini öğrenmek istemez miydin?
İşte yaptığı çalışmalar günümüze kadar gelen 11 önemli bilgin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aristoteles
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Platon
3. Galen
4. Hipokrat
5. İbni Sina
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Vatsyayana
7. Ovidius
8. Samuel Tissot
9. Sigmund Freud
10. Magnus Hirschfeld
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Havelock Ellis
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın