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Hem Kendiniz Hem de Partneriniz İçin Genital Hijyen Konusunda Deneyebileceğiniz 10 Yol

etiket Hem Kendiniz Hem de Partneriniz İçin Genital Hijyen Konusunda Deneyebileceğiniz 10 Yol

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 23:46

Genital hijyen konusu önemli konuların başında geliyor. Hem kendiniz hem partneriniz için önerileri sizler için derledik. Genital hijyen ile ilgili merak edilenler için içeriğe buyurun!

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1. Genital hijyen hem kadınlar hem erkekler için önemli konuların başında geliyor. Genital bölgenin hijyenine dikkat edilmediğinde bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

1. Genital hijyen hem kadınlar hem erkekler için önemli konuların başında geliyor. Genital bölgenin hijyenine dikkat edilmediğinde bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

Mantar veya bakteri gibi enfeksiyonların başlıca sebebi temizliğin doğru yapılmaması.

2. Genital hijyeninizi sağlamak için en çok tuvalet sonrası temizliğe dikkat etmek gerekiyor.

2. Genital hijyeninizi sağlamak için en çok tuvalet sonrası temizliğe dikkat etmek gerekiyor.

Genital hijyen için büyük tuvalet sonrası temizlik önden arkaya doğru olmalı. Eğer bu tam tersi şekilde yapılırsa dışkıda bulunan mikroplar enfeksiyona neden olabilir.

3. Genital bölgenizi temizlerken dikkat etmeniz gereken şey suyun çok sıcak veya çok soğuk olmaması.

Yine bu bölgeleri yıkarken genital bölgeyi tahriş edecek sabun, duş jeli, parfüm gibi ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Genital bölge temizliği yaparken genital bölge için özel üretilmiş ürünler kullanılmalı.

4. Genital hijyen için iç çamaşırınıza özen göstermelisiniz. İç çamaşırlarınızı pamuk tercih ederek genital hijyeninizi sağlayabilirsiniz.

Pamuklu iç çamaşırı yerine sentetik iç çamaşırlar tercih edilmemeli. Çünkü sentetik iç çamaşırlar hava almayı engelliyor ve teri emmiyor. Bu bölgenin nemli kalması enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.

5. Aynı iç çamaşırını çok uzun süre giymemek gerekiyor. Genital bölgenin kuru olması gerektiği için iç çamaşırını düzenli değiştirmek önemli.

5. Aynı iç çamaşırını çok uzun süre giymemek gerekiyor. Genital bölgenin kuru olması gerektiği için iç çamaşırını düzenli değiştirmek önemli.

Mümkünse iç çamaşırlarınızı günde 2 kere değiştirmeye çalışın. İç çamaşırınızı yıkarken de parfümsüz deterjanları tercih etmelisiniz.

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6. Yazın gelmesiyle havuz mevsimi de başlıyor. Genital hijyeni sağlamak için girdiğiniz havuzun temiz olduğundan emin olmalısınız.

Temizliğinden emin olmadığınız havuz, sauna veya hamam gibi ortamlardan uzak durun. Havuzdan çıkar çıkmaz duş almaya da dikkat etmelisiniz. Havuzdan çıktığınızda ise ıslak mayonuzu hemen değiştirmeniz gerek.

7. Ortak tuvaletler hastalık yuvası. Eğer ortak tuvalet kullanacaksanız genital hijyeninizi sağlamak için klozette örtü olan tuvaletleri tercih etmelisiniz.

7. Ortak tuvaletler hastalık yuvası. Eğer ortak tuvalet kullanacaksanız genital hijyeninizi sağlamak için klozette örtü olan tuvaletleri tercih etmelisiniz.

Eğer tuvaletlerde hijyenik poşet yoksa o zaman klozeti tuvalet kağıtlarıyla kaplayarak oturabilirsiniz.

8. Kişisel hijyen çok önemli. Sadece genital bölgeye özel değil, tüm vücudunuzun hijyenine önem vermeniz gerekiyor.

Düzenli banyo yapmak ve ellerinizi bol sabunla yıkamak kişisel hijyeniniz için gerekli.

9. Havlular kişiye özel ürünler. Havlularınızı ortak kullanmak veya başkalarıyla paylaşmak enfeksiyonların aktarılmasına neden olabiliyor.

Genital bölgelerinizdeki enfeksiyonları engellemek için havluları kişisel kullanmak ve temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

10. Genital bölgenin kıl temizliğinin yapılması da hijyen için önemli. Genital bölgedeki kılları alırken jilet kullanacaksanız iyi bir jilet olması gerekiyor.

Eğer kötü bir jiletle bu işlemi yaparsanız enfeksiyon kapma riskini artırıyor. Alerjik bir cildiniz yoksa jilet veya ağda yerine tüy dökücü kremler kullanabilirsiniz.

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