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Hem Işıl Işıl Hem Pürüzsüz Görünüm İçin: Yazın En Çok Tercih Edilen 10 Kuru Yağ

etiket Hem Işıl Işıl Hem Pürüzsüz Görünüm İçin: Yazın En Çok Tercih Edilen 10 Kuru Yağ

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 16:20

Hem nemlendirici gibi ağır değil, hem de serum gibi hafif ama etkisi şaşırtıcı derecede kalıcı… Kuru yağlar, yazın parlayan yıldızları arasında. Hem cildi besliyor hem de o sağlıklı ışıltıyı yakalamanı sağlıyor. Eğer sen de yapış yapış his bırakmayan ve çabucak emilen ama etkisini uzun süre hissettiren bir ürün arayışındaysan bu liste tam sana göre!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Nuxe Huile Prodigieuse Or Altın Parıltılı Kuru Yağ 100 ml

1. Nuxe Huile Prodigieuse Or Altın Parıltılı Kuru Yağ 100 ml

Nuxe'un yüz, vücut ve saç için çok amaçlı altın parıltılı kuru yağı bu yazın yıldızları arasında olacak. Saçları yumuşatmakla kalmıyor, aynı zamanda mineral bazlı parıltılarıyla ışıl ışıl yapıyor. Dilerseniz banyo suyunuza da birkaç damla katarak daha keyifli bir banyo deneyimi yaşayabilirsiniz.

Nuxe Huile Prodigieuse Or Altın Parıltılı Kuru Yağ 100 ml

2. Bioxcin Gold on Skin Kuru Yağ 100 ml

2. Bioxcin Gold on Skin Kuru Yağ 100 ml

Bioxcin Gold on Skin sadece saçınızı değil, aynı zamanda cildinizi parlatırken hoş kokusuyla parfüm etkisi yaratıyor. Işıltısı kalıyor ve ciltte ağırlık yapmadan hemen emiliyor. Saçlarınızda saç uçlarınıza kullanabilir ve saçlarınızın ışıldamasını sağlayabilirsiniz.

Bioxcin Gold on Skin Kuru Yağ 100 ml

3. Gülsha Aromatik Bakım Yağı 10 ml

3. Gülsha Aromatik Bakım Yağı 10 ml

“Cildimin ışıldamasını istiyorum ama doğal içerikli olmasını tercih ederim.' diyenler buraya! Gülsha'nın bakım yağı %100 doğal içeriği ile cildinize güvenle kullanabileceğiniz bir yağ. Sadece ışıltı katmıyor, aynı zamanda cildinize bakım da yapıyor.

Gülsha Aromatik Bakım Yağı 10 ml

4. Densa Essential Parlatıcı ve Besleyici Vücut Yağı 50 ml

4. Densa Essential Parlatıcı ve Besleyici Vücut Yağı 50 ml

Cildiniz ışıldarken beslensin istiyorsanız Densa Essential vücut yağı tam size göre. Vücutta ağırlık bırakmaz, cildi besler ve yazın yıldızı olmanızı sağlar. Işıltısı tatlı badem, avokado, ylang ylang ve daha pek çok doğal yağdan geliyor. Vegan olduğunu da belirtelim.

Densa Essential Parlatıcı ve Besleyici Vücut Yağı 50 ml

5. Misbahçe Sloane Ranger Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 30 ml

5. Misbahçe Sloane Ranger Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 30 ml

Antioksidan bakım sağlamak için ideal bir seçenek. Saç, vücut ve yüz için kullanıma uygun. Doğal bir ışıltı katmak isteyenlerin tercihlerinden biri. Yaşlanma karşıtı ve cildi yumuşatma özelliklerine sahip. Bu da hibiskus özü, skualan, shea ve jojoba aktif bileşenleri sayesinde.

Misbahçe Sloane Ranger Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 30 ml

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6. Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir 100 ml

6. Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir 100 ml

Saç ve vücut için kullanımının yanı sıra bikini bölgesi için de güvenle kullanabileceğiniz Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir tüm cilt tiplerine uygun. Doğal incir kokusu yazın en çok tercih edilen kokusu olacak!

Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir 100 ml

7. Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı 100 ml

7. Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı 100 ml

İçeriği 16 değerli yağ ile zenginleştirildi ve barındırdığı sedef pigmentleri cildi ışıl ışıl hale getiriyor. Çabuk emilerek yağlı bir his bırakmaz. Cheesecake kokusunu sevenler hemen sepete eklesin!

Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı 100 ml

8. Bade Natural Lets Glow Nemlendirici Işıltılı Yağ Rose 50 ml

8. Bade Natural Lets Glow Nemlendirici Işıltılı Yağ Rose 50 ml

Cildinizin sebum dengesini koruyarak yaz boyunca yağlı bir his bırakmadan bu kuru yağı kullanabilirsiniz. İçeriğindeki jojoba ve aspir yağları cildi nemlendirirken ıtır yağı cildi sıkılaştırıyor. Tüm cilt tipleri için güvenle kullanılabilir.

Bade Natural Lets Glow Nemlendirici Işıltılı Yağ Rose 50 ml

9. Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ 50 ml

9. Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ 50 ml

Tsubaki, argan, makademya, hodan, kamelya, fındık ve tatlı badem yağı birleşirse ne mi olur? Ortaya Nuxe Huile Prodigieuse OR kuru yağı çıkar! Tek bir adımda yüz, vücut ve saçı nemlendirirken ışıldamasını sağlar. Tek taşla birkaç kuş yani!

Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ 50 ml

10. Misbahçe Golden Hour Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 100 ml

10. Misbahçe Golden Hour Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 100 ml

Ege gün batımından ilham alarak tasarlanmış. Altın, bronz ve inci pigmentleriyle cilde doğal ve gösterişli bir ışıltı kazandırıyor. E ve F vitaminleri, hibiskus özü ve bitkisel skualan içeren formülü sayesinde cildi nemlendiriyor, sıkılaştırmaya yardımcı oluyor ve ipeksi bir his bırakıyor. Hızla emilen yapısıyla kıyafetlere bulaşmadığını belirtelim.

Misbahçe Golden Hour Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 100 ml

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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