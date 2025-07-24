Hem Işıl Işıl Hem Pürüzsüz Görünüm İçin: Yazın En Çok Tercih Edilen 10 Kuru Yağ
Hem nemlendirici gibi ağır değil, hem de serum gibi hafif ama etkisi şaşırtıcı derecede kalıcı… Kuru yağlar, yazın parlayan yıldızları arasında. Hem cildi besliyor hem de o sağlıklı ışıltıyı yakalamanı sağlıyor. Eğer sen de yapış yapış his bırakmayan ve çabucak emilen ama etkisini uzun süre hissettiren bir ürün arayışındaysan bu liste tam sana göre!
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1. Nuxe Huile Prodigieuse Or Altın Parıltılı Kuru Yağ 100 ml
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2. Bioxcin Gold on Skin Kuru Yağ 100 ml
3. Gülsha Aromatik Bakım Yağı 10 ml
4. Densa Essential Parlatıcı ve Besleyici Vücut Yağı 50 ml
5. Misbahçe Sloane Ranger Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 30 ml
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6. Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir 100 ml
7. Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı 100 ml
8. Bade Natural Lets Glow Nemlendirici Işıltılı Yağ Rose 50 ml
9. Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ 50 ml
10. Misbahçe Golden Hour Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı 100 ml
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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