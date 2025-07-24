Hem Işıl Işıl Hem Pürüzsüz Görünüm İçin: Yazın En Çok Tercih Edilen 10 Kuru Yağ

Hem nemlendirici gibi ağır değil, hem de serum gibi hafif ama etkisi şaşırtıcı derecede kalıcı… Kuru yağlar, yazın parlayan yıldızları arasında. Hem cildi besliyor hem de o sağlıklı ışıltıyı yakalamanı sağlıyor. Eğer sen de yapış yapış his bırakmayan ve çabucak emilen ama etkisini uzun süre hissettiren bir ürün arayışındaysan bu liste tam sana göre!

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