Hekimlerden 'Para Karşılığı Cinsel İlişki Uyarısı: Türkiye'de AIDS Patlaması, Kayıtsızlar 10 Kat Daha Fazla!
Hekimlerden 'Para Karşılığı Cinsel İlişki Uyarısı: Türkiye'de AIDS Patlaması, Kayıtsızlar 10 Kat Daha Fazla!
Uzm. Dr. Okan Derin'in gerçekleştirdiği ve uluslararası tıp dergisi Medicina'da yayınlanan araştırmaya göre, HIV enfeksiyonu Türkiye'de, özellikle genç nüfus ve kadınlar arasında artışta.
Derin, özellikle para karşılığı cinsel ilişkiye giren insanların büyük tehlike altında olduğunu vurgularken, kayıtsız hastaların kayıtlı olanların 10 katına çıktığını ifade etti.
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Uzm. Dr. Okan Derin'in gerçekleştirdiği ve uluslararası tıp dergisi Medicina'da yayınlanan bir çalışma Türkiye'deki AIDS tehlikesini bir kez daha ortaya koydu. Çalışmaya göre HIV enfeksiyonu Türkiye'de, özellikle genç nüfus ve kadınlar arasında çok ciddi artış yaptı.
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Ülkemizde genç yaş grubundaki bu artışta en önemli etkenin, bu yaş grubundaki gençlerde üreme sağlığı konusundaki eğitim eksikliği olduğunu vurgulayan Dr. Derin, “Türkiye'de benim ulaşabildiğim kaynaklara göre, 1974 ila 2023 yılları arasında okullarda üreme sağlığı konusunda eğitim var. Ancak 2003 yılından sonra bu eğitimlerin kesildiğine dair yayınlar var. Lise ya da üniversitelerde bu tip eğitimlere ihtiyaç olduğu aşikâr." ifadelerini kullandı.
Dr. Derin, HIV açısından yüksek risk grubundaki nüfusun başında gelen, “para karşılığı cinsel ilişki yaşayan" bireyler konusunda da önemli uyarılarda bulundu.
Normalde yasal olarak kayıt altında olması gereken bu bireylerin, bu sayede düzenli sağlık taramalarının yapıldığına da işaret eden Dr. Derin, kayıt dışı artışın en önemli nedenlerinden birinin de sosyal medya kullanılarak yapılan buluşmalarla bireylerin "para karşılığı" birliktelik yaşamaları olduğunu vurguladı.
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Cinsel ilişki para ile olmamalı, olmamalı 😜