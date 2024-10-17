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Hekimlerden 'Para Karşılığı Cinsel İlişki Uyarısı: Türkiye'de AIDS Patlaması, Kayıtsızlar 10 Kat Daha Fazla!

Hekimlerden 'Para Karşılığı Cinsel İlişki Uyarısı: Türkiye'de AIDS Patlaması, Kayıtsızlar 10 Kat Daha Fazla!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 16:33

Uzm. Dr. Okan Derin'in gerçekleştirdiği ve uluslararası tıp dergisi Medicina'da yayınlanan araştırmaya göre, HIV enfeksiyonu Türkiye'de, özellikle genç nüfus ve kadınlar arasında artışta. 

Derin, özellikle para karşılığı cinsel ilişkiye giren insanların büyük tehlike altında olduğunu vurgularken, kayıtsız hastaların kayıtlı olanların 10 katına çıktığını ifade etti. 

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Uzm. Dr. Okan Derin'in gerçekleştirdiği ve uluslararası tıp dergisi Medicina'da yayınlanan bir çalışma Türkiye'deki AIDS tehlikesini bir kez daha ortaya koydu. Çalışmaya göre HIV enfeksiyonu Türkiye'de, özellikle genç nüfus ve kadınlar arasında çok ciddi artış yaptı.

Uzm. Dr. Okan Derin'in gerçekleştirdiği ve uluslararası tıp dergisi Medicina'da yayınlanan bir çalışma Türkiye'deki AIDS tehlikesini bir kez daha ortaya koydu. Çalışmaya göre HIV enfeksiyonu Türkiye'de, özellikle genç nüfus ve kadınlar arasında çok ciddi artış yaptı.

Ülkemizde genç yaş grubundaki bu artışta en önemli etkenin, bu yaş grubundaki gençlerde üreme sağlığı konusundaki eğitim eksikliği olduğunu vurgulayan Dr. Derin, “Türkiye'de benim ulaşabildiğim kaynaklara göre, 1974 ila 2023 yılları arasında okullarda üreme sağlığı konusunda eğitim var. Ancak 2003 yılından sonra bu eğitimlerin kesildiğine dair yayınlar var. Lise ya da üniversitelerde bu tip eğitimlere ihtiyaç olduğu aşikâr." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde genç yaş grubundaki bu artışta en önemli etkenin, bu yaş grubundaki gençlerde üreme sağlığı konusundaki eğitim eksikliği olduğunu vurgulayan Dr. Derin, “Türkiye'de benim ulaşabildiğim kaynaklara göre, 1974 ila 2023 yılları arasında okullarda üreme sağlığı konusunda eğitim var. Ancak 2003 yılından sonra bu eğitimlerin kesildiğine dair yayınlar var. Lise ya da üniversitelerde bu tip eğitimlere ihtiyaç olduğu aşikâr." ifadelerini kullandı.

Çalışmada ayrıca kadınlar arasındaki artış oranlarında 2008'den sonra önemli bir yükselme olduğunu görülüyor.

Dr. Derin, HIV açısından yüksek risk grubundaki nüfusun başında gelen, “para karşılığı cinsel ilişki yaşayan" bireyler konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Derin, HIV açısından yüksek risk grubundaki nüfusun başında gelen, “para karşılığı cinsel ilişki yaşayan" bireyler konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

Normalde yasal olarak kayıt altında olması gereken bu bireylerin, bu sayede düzenli sağlık taramalarının yapıldığına da işaret eden Dr. Derin, kayıt dışı artışın en önemli nedenlerinden birinin de sosyal medya kullanılarak yapılan buluşmalarla bireylerin "para karşılığı" birliktelik yaşamaları olduğunu vurguladı.

Normalde yasal olarak kayıt altında olması gereken bu bireylerin, bu sayede düzenli sağlık taramalarının yapıldığına da işaret eden Dr. Derin, kayıt dışı artışın en önemli nedenlerinden birinin de sosyal medya kullanılarak yapılan buluşmalarla bireylerin "para karşılığı" birliktelik yaşamaları olduğunu vurguladı.

Dr. Derin, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Türkiye'ye de yapılan çalışmalara göre (makalemde referans olarak da gösterdim), kayıt dışı olanların oranı, kayıtlı olanların 10 katına kadar çıkmış durumda, ki bu da 2016-2017 verileri. 

Sonraki veriler yok. Bu tip bulaş yönteminin de önem arz ettiği ve bu kesimin de mutlaka sağlık taraması konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Mert Ökten

Cinsel ilişki para ile olmamalı, olmamalı 😜