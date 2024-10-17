Hekimlerden 'Para Karşılığı Cinsel İlişki Uyarısı: Türkiye'de AIDS Patlaması, Kayıtsızlar 10 Kat Daha Fazla!

Dr. Derin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'ye de yapılan çalışmalara göre (makalemde referans olarak da gösterdim), kayıt dışı olanların oranı, kayıtlı olanların 10 katına kadar çıkmış durumda, ki bu da 2016-2017 verileri.

Sonraki veriler yok. Bu tip bulaş yönteminin de önem arz ettiği ve bu kesimin de mutlaka sağlık taraması konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.'

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