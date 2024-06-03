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Haziran Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Haziran Ayında Deneyebileceğiniz 10 Farklı Lezzet

etiket Haziran Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Haziran Ayında Deneyebileceğiniz 10 Farklı Lezzet

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 14:01

Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Hazır yaza az kalmışken yazın tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

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1. Çilekli Kinoa Salatası

1. Çilekli Kinoa Salatası

Kinoa son yıllarda oldukça meşhur bir besin. Hem faydalı hem de lezzetli kinoayla yaza uygun bir salata yapabilirsiniz. Bu salata lezzetli olduğu kadar doyurucu da. İçine bir de yazın en sevilen meyvesi çileği koydunuz mu o salatanın lezzetine doyum olmaz!

2. Bezelye Çorbası

2. Bezelye Çorbası

Siz de sürekli aynı çorbalardan sıkılmadınız mı? O zaman yaza uygun bir çorba olan bezelye çorbasını deneyebilirsiniz. Yaz sebzelerinden olan bezelye ile hem lezzetli hem de besleyici bir çorba yapabilirsiniz. Bu farklı lezzeti bir kere denediniz mi bir daha vazgeçemeyeceksiniz, orası kesin.

3. Şeftalili Caprese Salatası

3. Şeftalili Caprese Salatası

Yazın o sıcaklarında en güzeli salatalar. Ağır yemekler yerine lezzetli salatalarla öğünlerinizi daha hafif yapabilirsiniz. Domates, mozerella ve rokanın başrolde olduğu bu salata hafifliğiyle çok rahat yeniyor. Bir de üstüne şeftalisini eklediniz mi lezzetine aşık olacağınıza eminiz. Biz şeftali dedik ama siz bunu sevdiğiniz başka meyvelerle de yapabilirsiniz.

4. Domatesli Risotto

4. Domatesli Risotto

Yazın geldiğini o mis gibi kokan domateslerden anlamıyor muyuz? Eee böyle güzel kokan domateslerle bir risotto yapsak enfes olur. Pilavın daha sulu hali diyebileceğimiz risottoyu bir de domatesli yaptık mı tadından yenmez. Yazınıza lezzet katacak bu tarifi mutlaka deneyin deriz!

5. Nane Limonlu Kek

5. Nane Limonlu Kek

Limonlu keki hepimiz biliyoruz da bir de içine nane eklesek enfes olmaz mı? Yazın limonata bizi çok ferahlatıyor, nane limonlu kek de limonata gibi ferahlatıyor. Sevdiklerinize yapıp mutlu edeceğiniz bu keki bir kere deneyen hep yapmanızı isteyecek!

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6. Mantarlı ve Kuşkonmazlı İtalyan Omleti

6. Mantarlı ve Kuşkonmazlı İtalyan Omleti

Frittata ya da İtalyan omleti lezzetli bir kahvaltılık. İçine bir de mantar ve kuşkonmaz girerse lezzeti katlanıyor. Sürekli sade yumurta yemekten sıkıldıysanız bu farklı İtalyan omletini deneyebilirsiniz. İçine mantar ve kuşkonmaz ekleyerek hem daha lezzetli hem de faydalı hale getirebilirsiniz.

7. Naneli Salatalık Suyu

7. Naneli Salatalık Suyu

Yazın ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız salatalık suyu ideal. İçine bir de daha ferahlatıcı olsun diye nane koyarsanız enfes olur. Salatalıkla tatlandırılmış su sayesinde suyu çok daha lezzetli şekilde içebiliyorsunuz. Yaza uygun bu içeceği deneyin, bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

8. Közlenmiş Patlıcanlı Sandviç

8. Közlenmiş Patlıcanlı Sandviç

Sandviçler kurtarıcı yemekler. Kahvaltıda ya da öğle yemeğinde tercih edebileceğiniz sandviç peynirli ve közlenmiş patlıcanlı. Patlıcanı seviyorsanız o zaman bu sandviç tam size göre. İçine sevdiğiniz bir peyniri de koyarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

9. Çilekli Toplar

9. Çilekli Toplar

Atıştırmalık daha sağlıklı bir alternatif arıyorsanız çilekli bu topları deneyebilirsiniz. İçine istediğiniz gibi fındık, fıstık koyabileceğiniz toplar çilekle çok daha lezzetli oluyor. Hem meyveli hem kuru yemişli bu toplar enerji verici atıştırmalıklar.

10. Mangolu Puding

10. Mangolu Puding

Siz hala sadece çikolatalı puding mi yapıyorsunuz? Sıradan pudingler yerine lezzetli ve meyveli bir puding denemek istemez misiniz? Mangonun lezzetiyle hazırlayacağınız puding hem çok güzel hem ferahlatıcı. Yazın tatlı alternatifi arıyorsanız mangolu pudingi deneyebilirsiniz.

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