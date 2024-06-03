Haziran Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Haziran Ayında Deneyebileceğiniz 10 Farklı Lezzet
Haziran Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Haziran Ayında Deneyebileceğiniz 10 Farklı Lezzet
Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Hazır yaza az kalmışken yazın tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...
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1. Çilekli Kinoa Salatası
2. Bezelye Çorbası
3. Şeftalili Caprese Salatası
4. Domatesli Risotto
5. Nane Limonlu Kek
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