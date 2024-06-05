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Hayvan Dostu Ev Temizliği İçin 11 İpucu

etiket Hayvan Dostu Ev Temizliği İçin 11 İpucu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 12:31

Evcil hayvanla bir evi paylaşmak şüphesiz dünyanın en tatlı duygularından biri. Ama iş temizliğe geldiğinde konu o kadar da sevimli olmayabilir. Nitekim, normal evlere göre kıl ve tüy bakımından bir hayli yoğun olan evcil hayvanlı evlerde özellikle temizlik konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşin iyi yanı şu ki, eğer bu püf noktaları biliyorsanız, sağlıklı ve hijyenik bir ev ortamına sahip olmak hiç de sanıldığı kadar zor değil.

O halde gelin, her can dostu evin uygulaması gereken temizlik önerilerine yakından bakalım! 🐾

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1. Doğru ürünleri kullanın.

Evcil hayvanlı evde temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken ilk şey, kullandığınız temizlik malzemelerinin içerikleridir. Çünkü her şeyi koklamaktan ve yemekten hoşlanan sevimli dostlarımız, bu tür kimyasal içerikler sebebiyle zehirlenebilirler. Haliyle hem temizlik ürünlerini onların erişemeyeceği bir yerde saklamak hem de daha çok doğal ve organik içeriklere yönelmek gerekir.

2. Düzenli olarak temizlik yapın.

Evcil hayvanların vücutları yoğun kıllarla kaplıdır. Bu kıllar belirli dönemlerde daha çok dökülse de aslında tüy dökülme olayı hiçbir zaman bitmez. Dolayısıyla, gözünüze görünmüyor olsa bile evinizi düzenli olarak süpürüp temizlemeniz gerekir. Böylece tüylerin özellikle dip köşe noktalarda birikmesini ve ev ortamını sağlıksız hale getirmesini önleyebilirsiniz. 😻

3. Koltuk örtüleri kullanın.

Yere dökülen evcil hayvan tüylerini temizlemek kolay olsa da koltuk gibi mobilyalar üzerindekileri toplamak her zaman o kadar kolay olmayabilir. Ayrıca, hayvanın kokusu veya patisindeki kirlerin mobilya üzerine geçme riski olur. Ev ortamını daha pis ve dağınık hale getiren bu sorundan korunmak için mobilyalarınızı düzenli olarak silmeniz iyi bir çözümdür. Bir diğer çözüm ise özellikle evcil hayvanınızın favori mobilyaları üzerine örtü sermektir. Böylece eşyaların kısa sürede eskimesini ve yırtılıp zarar görmesini önleyebilirsiniz.

4. Tüyleri sık sık tarayın.

Hayvan tüylerinin etrafa yayılmasını önlemek için onu günlük olarak tarayıp temizlemeniz gerekir. Belirli aralıklarla alınan duşlar ve yapılan bakımlar, tüylerin daha sağlıklı olmasını sağlayarak dökülmeleri azaltır. Ayrıca tırnakları uzadıkça kesmek, diş eti ve kulak temizliği yapmak da evcil hayvanınızın hem daha sağlıklı olmasını sağlar hem de evi daha az batırmasına yardımcı olur. Bu tip eylemler onunla daha yakın bir bağ kurmak için de harikadır. 😘

5. Halıları düzenli olarak temizleyin.

Mobilyalardan sonra hayvan tüylerinin ve kokusunun en çok işlediği bir diğer yer halılardır. Dolayısıyla, evcil hayvanlı evlerdeki halı temizliğinin sıradan evlerinkinden daha sık olması gerekebilir. En azından haftada bir süpürmek, ayda bir ise derinlemesine temizlik yapmak hem halının ömrünü uzatır hem de evin havasının tazelenmesini sağlar.

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6. Mama ve su kapları altına paspas koyun.

Köpeğiniz veya kediniz beslenirken yiyip içtiklerini etrafa dağıtabilir. Bu da zamanla evde kötü koku ve dağınık görüntü oluşturur. Mama ve su kapları altına özel bir mat sererek, düzenli olarak da bu matı temizleyerek çok daha hijyenik alanlar elde edebilirsiniz. ✨

7. Tuvaleti doğru yere konumlandırın.

Köpekler için tuvalet ihtiyacı dışarıda giderilirken kediler için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle kedi tuvaletinin nerede konumlandırıldığı oldukça önemlidir. Öncelikle doğru büyüklükte bir kap seçmeniz, bunu mama ve su kaplarından uzakta fakat havalandırmaya uygun bir yerde konumlandırmanız gerekir. Örneğin, kapalı bir balkon kedi tuvaleti için ideal nokta olabilir. Ardından kedi kum kabını gün aşırı temizlemeniz ve kabın bulunduğu ortamı havalandırmanız gerekir. 🌀

8. Daha çok doğal koku kullanın.

Evlerde kötü kokuya sebep olan sayısız sebep bulunur ve zaman zaman bu kokuları önlemek için çeşitli ürünlerden faydalanmanız gerekebilir. Ancak özellikle sprey tipi ev kokuları, kimyasal içerikli ürünlerdir ve evcil hayvanları rahatsız ederler. Bu nedenle evinizi temizledikten sonra mis koku etkisini uzatmak isterseniz evinizde, doğal kokulu mumlara, tütsülere veya limon otu, adaçayı, kekik gibi bitkilere daha çok yer verebilirsiniz. 🍋

9. Camları açmayı unutmayın.

Evcil hayvan tüylerinin ve kokularının dağıldığı bir ev ortamı kısa sürede hava kalitesi bakımından sağlıksız hale gelebilir. Bu durumdan etkilenmemek için hava filtreleri kullanabilir, hava temizleyen dikey süpürgelerden faydalanabilir ve evdeki camları daha sık açabilirsiniz. Böylece hava sirkülasyonu oluşturur ve içerideki hava kalitesinin hızla yükselmesini sağlarsınız. 🌬

10. Yatak temizliğine özen gösterin.

Evcil hayvanınızın kendi yatağı da tıpkı kendi mobilyalarınız gibi kirlenmeye müsait eşyalardır. Bu yataklar üzerindeki tüy ve koku birikimini azaltmak için düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Yatakları yıkamak, fırçalamak ve üzerine bir miktar karbonat serpmek hem kokuları giderir hem de fazla tüylerin eve dağılmasını engeller. ☀️

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11. İyi bir süpürge edinin.

11. İyi bir süpürge edinin.

Bütün bu süreçleri kolaylaştırmanın en kolay yolu ise kaliteli ve pek çok aparatı olan bir dikey süpürge edinmektir. Çünkü süpürge ev temizliği için elzem olsa da evcil hayvanlı evler için ekstra önemli bir üründür. Çekiş gücü yüksek olan, içindeki filtre ile hava kalitesini artıran, takılıp çıkarılan aparatlarıyla her eşyaya ve yüzeye uyumlu hale gelen bir süpürge, temizliği sadece kolaylaştırmaz. Ayrıca çok daha keyifli hale getirir. 😍

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