Hayvan Dostu Ev Temizliği İçin 11 İpucu
Hayvan Dostu Ev Temizliği İçin 11 İpucu
Evcil hayvanla bir evi paylaşmak şüphesiz dünyanın en tatlı duygularından biri. Ama iş temizliğe geldiğinde konu o kadar da sevimli olmayabilir. Nitekim, normal evlere göre kıl ve tüy bakımından bir hayli yoğun olan evcil hayvanlı evlerde özellikle temizlik konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşin iyi yanı şu ki, eğer bu püf noktaları biliyorsanız, sağlıklı ve hijyenik bir ev ortamına sahip olmak hiç de sanıldığı kadar zor değil.
O halde gelin, her can dostu evin uygulaması gereken temizlik önerilerine yakından bakalım! 🐾
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Doğru ürünleri kullanın.
2. Düzenli olarak temizlik yapın.
3. Koltuk örtüleri kullanın.
4. Tüyleri sık sık tarayın.
5. Halıları düzenli olarak temizleyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Mama ve su kapları altına paspas koyun.
7. Tuvaleti doğru yere konumlandırın.
8. Daha çok doğal koku kullanın.
9. Camları açmayı unutmayın.
10. Yatak temizliğine özen gösterin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın