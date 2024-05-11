Hayattaki En Büyük Hayalini Tahmin Ediyoruz!
Hayattaki En Büyük Hayalini Tahmin Ediyoruz!
Teste hazır mısın? Hayattaki en büyük hayalini bulmak için birlikte yolculuğa çıkıyoruz!
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1. İlk sorumuzla başlayalım, paranın senin için anlamı nedir?
2. Yaptığın mesleği seviyor musun?
3. Lütfen doğru bir şekilde cevap ver, son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Peki, geleceğin için endişelenir misin?
5. Bugün bir tatile çıksan yanında kim olsun istersin?
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