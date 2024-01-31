Hayatta Yeni Deneyimlere Yelken Açmanızı Sağlayacak Dünyanın En Sıra Dışı 10 Hobisi

Bazı insanlar, farklı yöntemlerle yaşlanmayı yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışıyor. Adeta hayatını bu çalışmaya adayan pek çok insan var. Bu alanda, uzun ömürlülük için beslenme, gen terapisi ve diğer bilimsel araştırmalarla ilgili çalışmalar yapılıyor.