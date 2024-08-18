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Hayatınızın Aşkı ile Dostlarınızın Arasını İyi Tutmanın 10 Yolu

etiket Hayatınızın Aşkı ile Dostlarınızın Arasını İyi Tutmanın 10 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 22:01

Ömrünüzün sonuna kadar yanınızda kalmasını istediğiniz insanlar vardır. Kan bağı olmasa bile kardeşiniz gibi hissettiğiniz dostlarınız ile kalbinizi sıcacık yaparak size aşkı tattıran sevgiliniz bu insanlar arasındadır. Sizin onlara onların size kattığı muazzam duygular var. Güven, rahatlık, huzur... Tüm olumlu duyguları yaşatan bu insanlar ile bağınızı koparmak istemezsiniz. Bu yüzden gelin arada anlaşmazlık yaşanmadan sevgiliniz ve dostlarınızla nasıl vakit geçirebilirsiniz birlikte bakalım!

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1. Güzel bir ortamda birbirleri ile tanıştırın.

İlk adım tanıştırmaktır. Dostlarınız ve sevgiliniz birbirini tanımazsa kafalarında önyargılar oluşturabilirler. Bu yüzden onları rahat hissedebilecekleri bir ortamda bir araya getirerek tanıştırabilirsiniz. Böylece iki tarafta size ne kadar iyi geldiklerini görebilir. Ayrıca sonrasında hem sevgiliniz hem de dostlarınızla yaptığınız kritikler daha tatlı bir hal alır!

2. Her iki tarafla da açık iletişim halinde olun.

Dostlarınızın size ne kadar iyi geldiğini sevgilinize anlatabilmeniz çok önemli. Onlarla yaptığınız sohbetlerin, aktivitelerin neler olduğunu bilmesi eminim sevgilinizin dostlarınıza karşı sıcaklık duymasını sağlar. Aynı şekilde dostlarınıza sevgiliniz ile yaşadığınız tatlı anları anlatabilirsiniz. Bunun yanı sıra ilişkilere karışılması sırasında devreye girerek kendi düşüncelerinizi belirtebilmelisiniz. Zaten her türlü ilişkide önemli olan iletişim değil midir?

3. Geçirdiğiniz zamanların dengeli olmasına dikkat edin.

Alınganlık yapılacak bir konu... Bize vakit ayırmıyorsun, hep onlarlasın! gibi cümlelerle karşılaşmamak adına zamanınızı her iki tarafa da dengeli bir şekilde paylaştırmalısınız. Dostlarınızla anılar biriktirmeye ve eğlenmeye devam ederken sevgilinizle birlikte geleceğinizi inşa etmek adına huzurlu günler geçirebilirsiniz.

4. Birbirlerine karşı anlayışlı ve esnek olmalarını sağlayın.

Her insan farklıdır. Farklı karakterleri vardır. Hoşlandıkları, yapmak istedikleri, konuşma tarzı ve bir olaya bakış açısı değişebilir. Eğer düzgün bir ilişki kurulması isteniyorsa insanların birbirlerini anlaması ve saygı göstermesi gerekiyor. Bir konuda farklı düşünmeleri büyük bir kavgaya yol açmamalı, tam tersi hoş bir sohbet ortamı yaratmalı. Böyle bir ortam oluşturduğunuz müddetçe sorun yaşanmaz!

5. Beraber yapılacak aktiviteler ve buluşmalar ayarlayın.

Bolca zaman geçirmek birbirlerine alışmalarını sağlar. Sevgilinizi de dost olarak benimseyen dostlarınızın olması için birden fazla buluşmanın ve aktivitelerin olması gerekir. Böylece birbirlerini daha iyi tanırlar ve güven duygusu oluşur. Hem dostlarınız hem de sevgiliniz çevrenizde nasıl insanlar olduğunu görür. Böylece içleri rahat eder.

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6. Aralarında bir sorun olduğunda sabırla yaklaşın ve çözüm odaklı olun.

Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bazen ilişki içerisinde olan insanın kendini törpülemesi gerekebilir. Bu noktada dostlarınız devreye girerek senin değişmeni engellemek isteyebilir. Bu sadece minik bir örnekti... Nice değişik ve sorun olmasına değmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir anda birbirlerini görmezden gelmelerine ya da kötü davranmalarına izin vermeden sakince yaklaşmanız gerekir. Aralarını iyi tutmanın yolu sizin çözümle gelmeniz!

7. Her iki tarafa da jestler ve sürprizler yapın.

Sevginizi somut olarak göstermeniz karşınızdaki insanları rahatlatabilir. Ne kadar değerli olduklarını ve sizdeki yerlerinin değişmediğini göstermenizin yolu minik sürprizler olabilir. Aldığınız bir hediyenin başuçlarında durması ve ona her baktıklarında yanlarında olduğunuzu hissetmeleri çok tatlı... Böylece hem sevgiliniz hem de dostlarınız verilen değerin azlığı çokluğu konusunda kıskançlığa girişmez.

8. Gelecek planlarınızın ve hayalleriniz içinde onlara yer verin.

Gelecek hakkında konuşurken hem dostlarınız hem de sevgilinizle güzel anlar yaşamak istediğinizden bahsetmelisiniz. Sevgilinizle ömrünüzü geçirip beraber bir huzurlu bir yaşlılık hayal ediyorsunuzdur. Bu hayalin içerisinde yaşlı tontik dostlarınızı da koyun! Her iki tarafla da ilişkilerinizin uzun sürmesini istemek ve bunu dile getirmek arada gerilimin oluşmasını engeller.

9. Kendi sınırlarınızı ve önceliklerinizi bilmelerini sağlayın.

Başka insanların arasını iyi tutacağım diye kendinizi unutmayın! Aradaki kişi olmanız kendinizden çok vermeniz ve kendinizi yormanız anlamına gelmiyor. Eğer yanınızda canınızdan çok sevdiğiniz dostlarınız ve sevgiliniz varsa size zarar vermek istemediklerini de bilirsiniz. Bu yüzden kendinizden bahsederek onların nereye kadar neye karışabileceklerini belirtebilirsiniz. Böylece sevgiliniz, dostlarınız ve sizin aranızda saygılı bir ilişki oluşur.

10. Kendilerinden bahsetmelerine izin verin, birbirleri ile olan iletişimlerini sağlamlaştırın.

Hayatınıza bir bakın. Gözlerinizin önüne size iyi gelen insanları getirin. Birbirlerine uzak ve mesafeli durmalarını istemezsiniz değil mi? Siz dostlarınızın ya da sevgilinizin yanında nasıl rahat hissediyorsanız onlarında birbirleri ile vakit geçirirken rahat hissetmesini istersiniz. Bir masaya oturduğunuzda bahsedilen konu sadece siz ya da sizinle kurdukları ilişkiler olmamalı. Tüm herkesin kendisinden bahsedebilmesine müsaade edilmeli.

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