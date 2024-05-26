Hayatını Kolaylaştıracak 10 Yaratıcı Temizlik Ürünü

Bu ürün, sadece süpürme değil, aynı zamanda paspaslama ve yıkama işlemlerini de tek bir cihazda sunarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. HEPA 13 filtresi sayesinde alerjenleri de hapsederek evinizin havasını temizler.

AquaSpin başlığı ile sert zeminleri süpürür ve aktif şekilde ıslak olarak temizler.​ Kablosuz tasarımıyla size her yerde temizlik yapma özgürlüğü verir. Kablolarla uğraşmadan, prizden prize takmadan tüm evinizi kolayca temizleyebilirsiniz.