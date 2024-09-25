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Hayatına Son Veren TikTok Fenomeni Kübra Aykut'u İntihara Götüren Detayları Arif Verimli Yorumladı

Hayatına Son Veren TikTok Fenomeni Kübra Aykut'u İntihara Götüren Detayları Arif Verimli Yorumladı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
25.09.2024 - 14:01

26 yaşındaki TikTok fenomeni Kübra Aykut'un intiharı herkeste şok etkisi yarattı. Kübra'nın arkasında bıraktığı notu ve onu sona götüren detayları Onedio olarak Arif Verimli hocamıza sorduk.

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Çektiği videolarla TikTok'ta fenomen olan 26 yaşındaki Kübra Aykut geçtiğimiz gün 5. kattan atlayarak hayatına son verdi.

Çektiği videolarla TikTok'ta fenomen olan 26 yaşındaki Kübra Aykut geçtiğimiz gün 5. kattan atlayarak hayatına son verdi.

Herkesi üzen bu intiharın ardından Kübra'nın ardında bıraktığı mektup çok konuşuldu. O notta şunlar yazıyordu:

Herkesi üzen bu intiharın ardından Kübra'nın ardında bıraktığı mektup çok konuşuldu. O notta şunlar yazıyordu:

'Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi”

Sosyal medyada çokça kişinin fikir beyan ettiği bu üzücü olayla ilgili uzmanına soralım dedik ve Prof. Dr. Arif Verimli hocamıza Kübra'nın içinde bulunduğu ruh halinin detayını sorduk. Arif Verimli'nin açıklaması şu şekilde:

Sosyal medyada çokça kişinin fikir beyan ettiği bu üzücü olayla ilgili uzmanına soralım dedik ve Prof. Dr. Arif Verimli hocamıza Kübra'nın içinde bulunduğu ruh halinin detayını sorduk. Arif Verimli'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenomenlikte gösterdiği performansı hayatta gösteremedi"

"Fenomenlikte gösterdiği performansı hayatta gösteremedi"

'Olayı bir tek kişi üstünden konuşmak doğru olmayabilir. Çünkü derinlemesine bilmediğimiz için biz bunu dış görünüşüyle yorumlamak zorunda kalıyoruz. Öncelikle Allah rahmet eylesin, üzücü bir olay. Genç bir insanın kaybını hiç kimse istemez. Üzüntümü belirtmek isterim. Ancak şunu ifade etmeliyim ki mektupta yazan kritik şey şu: 'Herkesi memnun ettim ama kendimi memnun etmedim'. Demek ki bireysel anlamda, ruhsal anlamda bir takım ruhsal sorunları vardı bu kişinin. Tiyatro oynar gibi ya da bir oyun oynar gibi fenomenlikte gösterdiği performansını hayatta gösteremedi.'

"Güzellik önemli değil, önemli olan ruhsal sağlık"

"Güzellik önemli değil, önemli olan ruhsal sağlık"

'Herkes “Aaa ne güzel kız yazık oldu” diyor. Güzellik önemli değil ki! Önemli olan ruhsal sağlıktır. Neyle karşılaştı? Duygusal bir sorunla mı karşılaştı? Öncesinde de bildiğim kadarıyla bizim anoreksiya nervoza dediğimiz aşırı kilo kaybıyla ilgili bir psikiyatrik hastalığı olduğunu ifade ediyor. Anoreksiya nervoza psikiyatrik anlamda yaşamsal tehlikesi bulunan bir yeme bozukluğudur. Bununla birlikte bir tek anoreksiya nervozaya odaklanmak yanlış. Burada anoreksiya nervoza klinik olarak gözükse de altında kişilik yapısı, karakteri, kompleksleri, hayatında yaşadığı ruhsal travmalar, kişiyi nasıl etkiledi belli değil. Tahminen ben burada anoreksiya nervoza olduğunu ve bu hastalığın bir kişilik problemiyle birlikte olabileceğini, yanlış şemalarda bulunduğunu söyleyebilirim. Hayata bakış tarzının ya da bakış anlayışının kendine değer vermeyen, özgüvenle ilgili bir sıkıntısı bulunduğunu buradan tahmin etmek gayet mümkün. '

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Kübra'nın hayatına son vermeden 5 saat önce evini temizlemesiyle ilgili de şöyle söylüyor Arif Verimli 👇

Kübra'nın hayatına son vermeden 5 saat önce evini temizlemesiyle ilgili de şöyle söylüyor Arif Verimli 👇

'Profesyonel gözle baktığımızda bir takım kişilik bozukluklarında insanın saati saatine uymaz. Bir an için motivasyonla evini temizlerken kendisini kötü hissettiği bir zamanda da hayatını bitirmiş olabilir. Üstüne üstlük mektubunda “sizi nasıl şaşırttım ama” diye bitiriyor. İnsanlar bir fenomenin, görünen tiyatro sahnesindeki rolüyle kişiliğini karıştırabildikleri için hep canlı, hep mutlu bir insanmış gibi değerlendiriyorlar. Oysa öyle değil. İnsanın iç dünyası karmakarışık.'

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