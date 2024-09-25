Hayatına Son Veren TikTok Fenomeni Kübra Aykut'u İntihara Götüren Detayları Arif Verimli Yorumladı
Hayatına Son Veren TikTok Fenomeni Kübra Aykut'u İntihara Götüren Detayları Arif Verimli Yorumladı
26 yaşındaki TikTok fenomeni Kübra Aykut'un intiharı herkeste şok etkisi yarattı. Kübra'nın arkasında bıraktığı notu ve onu sona götüren detayları Onedio olarak Arif Verimli hocamıza sorduk.
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Çektiği videolarla TikTok'ta fenomen olan 26 yaşındaki Kübra Aykut geçtiğimiz gün 5. kattan atlayarak hayatına son verdi.
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Herkesi üzen bu intiharın ardından Kübra'nın ardında bıraktığı mektup çok konuşuldu. O notta şunlar yazıyordu:
Sosyal medyada çokça kişinin fikir beyan ettiği bu üzücü olayla ilgili uzmanına soralım dedik ve Prof. Dr. Arif Verimli hocamıza Kübra'nın içinde bulunduğu ruh halinin detayını sorduk. Arif Verimli'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenomenlikte gösterdiği performansı hayatta gösteremedi"
"Güzellik önemli değil, önemli olan ruhsal sağlık"
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Kübra'nın hayatına son vermeden 5 saat önce evini temizlemesiyle ilgili de şöyle söylüyor Arif Verimli 👇
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