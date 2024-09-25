Hayatına Son Veren TikTok Fenomeni Kübra Aykut'u İntihara Götüren Detayları Arif Verimli Yorumladı

'Herkes “Aaa ne güzel kız yazık oldu” diyor. Güzellik önemli değil ki! Önemli olan ruhsal sağlıktır. Neyle karşılaştı? Duygusal bir sorunla mı karşılaştı? Öncesinde de bildiğim kadarıyla bizim anoreksiya nervoza dediğimiz aşırı kilo kaybıyla ilgili bir psikiyatrik hastalığı olduğunu ifade ediyor. Anoreksiya nervoza psikiyatrik anlamda yaşamsal tehlikesi bulunan bir yeme bozukluğudur. Bununla birlikte bir tek anoreksiya nervozaya odaklanmak yanlış. Burada anoreksiya nervoza klinik olarak gözükse de altında kişilik yapısı, karakteri, kompleksleri, hayatında yaşadığı ruhsal travmalar, kişiyi nasıl etkiledi belli değil. Tahminen ben burada anoreksiya nervoza olduğunu ve bu hastalığın bir kişilik problemiyle birlikte olabileceğini, yanlış şemalarda bulunduğunu söyleyebilirim. Hayata bakış tarzının ya da bakış anlayışının kendine değer vermeyen, özgüvenle ilgili bir sıkıntısı bulunduğunu buradan tahmin etmek gayet mümkün. '