Hayatın Boyunca Kullanmaktan Vazgeçemeyeceğin O Baharat Hangisi?

Senin mutfakta vazgeçilmezin kesinlikle kimyon! Cesur ve baharatlı lezzetleri seviyorsun ve kimyon da tam sana göre. Yemek yaparken doğaçlama çalışmayı ve tariflere kendi dokunuşunu katmayı seviyorsun. Baharatlar arasında güçlü bir aroması olan kimyon, özellikle etlere çok yakışıyor değil mi?