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Hayatın Boyunca Kullanmaktan Vazgeçemeyeceğin O Baharat Hangisi?

etiket Hayatın Boyunca Kullanmaktan Vazgeçemeyeceğin O Baharat Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 21:01

Yaptığımız yemeklerin dokusunu, tadını, kıvamını ve hatta havasını bile değiştiren baharatlar hepimiz için vazgeçilmez.

Peki senin asla vazgeçemeyeceğin o baharat hangisi? Testin sonunda öğreneceğiz!

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1. Öncelike şunu soralım: En çok hangi yemek türünü yapmayı seviyorsun?

2. Yemek yaparken baharatları nasıl kullanırsın diye sorsak?

3. Mutfakta ne kadar zaman geçirirsin?

4. Yemeğin lezzeti dışında sunumu da önemli. Yemeği nasıl ikram etmeyi seversin?

5. Devam! Yemek yaparken müzik dinliyor musun?

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6. Peki mutfakta en sevmediğin şeyi öğrenebilir miyiz?

7. Mutfağın düzenli olması senin için önemli mi?

8. Baharatları nasıl sakladığını öğrenelim ve testi bitirelim!

Kuru nane!

Kuru nane!

Senin mutfakta vazgeçilmezin kesinlikle nane! Taze ve ferahlatıcı aromasıyla yemeklerine hem lezzet hem de canlılık katıyorsun. Nane kullanarak hazırladığın tarifler hem misafirlerinin hem de ailenin favorisi olacak. Afiyetle ve ferah bir şekilde yemek yapmaya devam et!

Kekik!

Kekik!

Senin mutfakta olmazsa olmazın kesinlikle kekik! Yemeklerine kattığı o aromatik lezzetle herkesi mest ediyorsun. Yaptığın yemeklerin lezzetli olduğundan şüphemiz yok ama kekik kullanarak bu yemekleri daha da lezzetli hale getiriyorsun!

Kimyon!

Kimyon!

Senin mutfakta vazgeçilmezin kesinlikle kimyon! Cesur ve baharatlı lezzetleri seviyorsun ve kimyon da tam sana göre. Yemek yaparken doğaçlama çalışmayı ve tariflere kendi dokunuşunu katmayı seviyorsun. Baharatlar arasında güçlü bir aroması olan kimyon, özellikle etlere çok yakışıyor değil mi?

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