Hayatın Boyunca Kullanmaktan Vazgeçemeyeceğin O Baharat Hangisi?
Hayatın Boyunca Kullanmaktan Vazgeçemeyeceğin O Baharat Hangisi?
Yaptığımız yemeklerin dokusunu, tadını, kıvamını ve hatta havasını bile değiştiren baharatlar hepimiz için vazgeçilmez.
Peki senin asla vazgeçemeyeceğin o baharat hangisi? Testin sonunda öğreneceğiz!
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1. Öncelike şunu soralım: En çok hangi yemek türünü yapmayı seviyorsun?
2. Yemek yaparken baharatları nasıl kullanırsın diye sorsak?
3. Mutfakta ne kadar zaman geçirirsin?
4. Yemeğin lezzeti dışında sunumu da önemli. Yemeği nasıl ikram etmeyi seversin?
5. Devam! Yemek yaparken müzik dinliyor musun?
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