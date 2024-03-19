Hayatımızı Kolaylaştıran 9 Yapay Zeka Aracı
Hayatımızı Kolaylaştıran 9 Yapay Zeka Aracı
Yapay zeka, modern dünyanın en büyük mucizelerinden biri. Hani derler ya, 'Yapay zeka olmadan önce ne yapıyorduk?' diye. İşte hayatımızı adeta bir bilim kurgu filminin içine sokan, bizi 'vay be' demekten alıkoyamayan 9 yapay zeka aracı. Hazırsanız, yapay zekanın dans ettirdiği kelimelere bir göz atalım.
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. ChatGPT: Sohbetin Starı
2. DeepL: Çevirinin Houdinisi
3. DALL·E: Sanatın Da Vincisi
4. OpenAI Codex: Kod Yazmanın Mozart'ı
5. Grammarly: Yazının Dil Doktoru
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6. AIVA: Müziğin Beethoven'ı
7. Replika: Dijital En İyi Arkadaşınız
8. Jasper: İçerik Üretiminin Şefi
9. Synthesia: Video Üretiminin Spielberg'i
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