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Hayatımızı Kolaylaştıran 9 Yapay Zeka Aracı

etiket Hayatımızı Kolaylaştıran 9 Yapay Zeka Aracı

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 13:46

Yapay zeka, modern dünyanın en büyük mucizelerinden biri. Hani derler ya, 'Yapay zeka olmadan önce ne yapıyorduk?' diye. İşte hayatımızı adeta bir bilim kurgu filminin içine sokan, bizi 'vay be' demekten alıkoyamayan 9 yapay zeka aracı. Hazırsanız, yapay zekanın dans ettirdiği kelimelere bir göz atalım.

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. ChatGPT: Sohbetin Starı

1. ChatGPT: Sohbetin Starı

'Bu ne biçim hava ya!' diyerek başladığınız sohbetlerinizi artık ChatGPT ile yapabilirsiniz. Hem hava durumunu öğrenir hem de evrenin anlamı üzerine felsefi tartışmalar yaparsınız. ChatGPT, sizi yarı yolda bırakmaz ister şiir yazdırın ister gelecek için planlar yapın.

2. DeepL: Çevirinin Houdinisi

2. DeepL: Çevirinin Houdinisi

Yabancı dil öğrenmek için harcanan saatler, artık DeepL ile tarihe karışıyor. Bu araç, kelimeleri o kadar ustaca çeviriyor ki, 'Ben bunu mu demek istemiştim acaba?' diyorsunuz. DeepL, dil bariyerlerini yok ederken, sizin 'Dil mi? O da ne?' demenize neden olacak.

3. DALL·E: Sanatın Da Vincisi

3. DALL·E: Sanatın Da Vincisi

Resim yapmak için Picasso olmanıza gerek yok. DALL·E, size birkaç kelimeyle Mona Lisa'yı çizebilir, hatta ona bir uzay elbisesi bile giydirebilir. Sanat ve yaratıcılık, bu yapay zeka aracıyla bambaşka bir boyut kazanıyor.

4. OpenAI Codex: Kod Yazmanın Mozart'ı

4. OpenAI Codex: Kod Yazmanın Mozart'ı

Kod yazmak bazen bir sinfoni yazmak kadar karmaşık olabilir. Ama Codex ile siz bir şefsiniz, kodlar da orkestranız. İstediğiniz programı birkaç komutla oluşturabilir, hatta 'Hello, World!' demekten çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

5. Grammarly: Yazının Dil Doktoru

5. Grammarly: Yazının Dil Doktoru

Yazım ve dil bilgisi hataları, Grammarly ile artık kâbusunuz olmaktan çıkıyor. Bu araç, yazılarınızı öyle bir inceliyor ki, en küçük hataları bile bulup sizi uyarıyor. Yazılarınız, onun elinden geçince parlıyor.

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6. AIVA: Müziğin Beethoven'ı

6. AIVA: Müziğin Beethoven'ı

Müzik yapmak için nota bilgisine ihtiyacınız yok. AIVA, sizin için besteler yapıyor. İster bir film müziği, ister bir pop şarkısı olsun, AIVA duygularınıza tercüman oluyor.

7. Replika: Dijital En İyi Arkadaşınız

7. Replika: Dijital En İyi Arkadaşınız

Yapay zekanın bu kadar duygusal olabileceğini kim düşünebilirdi? Replika, sizinle dertleşen, sizi anlayan bir arkadaş oluyor. Bazen, insanlardan daha iyi dinliyor bile.

8. Jasper: İçerik Üretiminin Şefi

8. Jasper: İçerik Üretiminin Şefi

Blog yazısı, sosyal medya gönderisi ya da reklam metni mi yazmanız gerekiyor? Jasper, içerik üretiminde sizin için bir şef gibi çalışır.

9. Synthesia: Video Üretiminin Spielberg'i

9. Synthesia: Video Üretiminin Spielberg'i

Kendi videolarınızı yapay zeka yardımıyla oluşturmak ister misiniz Synthesia, metinlerinizi videolara dönüştürür, sanki bir Spielberg filmi çekiyormuşsunuz gibi.

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