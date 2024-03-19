Hayatımızı Kolaylaştıran 9 Yapay Zeka Aracı

Yabancı dil öğrenmek için harcanan saatler, artık DeepL ile tarihe karışıyor. Bu araç, kelimeleri o kadar ustaca çeviriyor ki, 'Ben bunu mu demek istemiştim acaba?' diyorsunuz. DeepL, dil bariyerlerini yok ederken, sizin 'Dil mi? O da ne?' demenize neden olacak.