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Hayat Planında Hangi Aşamadasın?

etiket Hayat Planında Hangi Aşamadasın?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 17:02

Hayat, kocaman bir plan gibi… Kimimiz çocukken kurduğumuz hayallere sadık kalmaya çalışıyoruz, kimimiz rüzgâr nereye savurursa oraya sürükleniyoruz. Bazen çok planlıyız, bazen spontane… Bir bakmışız sabah işe gidiyoruz, akşam kariyer sorgulaması yapıyoruz. Peki sen, bu büyük planın tam olarak neresindesin?

Bu test, işte tam da bu karmaşık ama bir o kadar da eğlenceli hayat yolculuğunda nerede olduğunu anlamana yardımcı olacak. Hayat planında hangi duraktasın, yönünü mü kaybettin, yeni bir yol mu çiziyorsun, yoksa zaten hedefe çoktan varmış mısın?

Sorular seni biraz güldürecek, biraz düşündürecek ama sonunda seni sana gösterecek. Hadi başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle sabahları ilk aklına gelen şey ne oluyor?

4. Peki 5 yıl sonraki seni düşündüğünde ne hissediyorsun?

4. Peki 5 yıl sonraki seni düşündüğünde ne hissediyorsun?

5. Bazen her şeyi bırakıp uzaklara gitmeyi hayal ediyor musun?

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6. Şu anda hayatında net bir hedefin var mı?

7. Şu anda hayatını bir grafikle çizsen nasıl olurdu?

8. Sosyal medyada başkalarının hayatlarına bakıp “ben neredeyim?” dediğin oldu mu?

9. Şu anda önemli bir karar vermen gerekse hangisini seçerdin?

10. Son olarak hayat planını yaparken en çok hangisini ön planda tutarsın?

Başlangıç Noktasındasın: “Yola Çıkmaya Hazırlanıyorsun!”

Senin için hayat hala şekillenmekte olan bir kitap gibi. Bazı sayfalar boş, bazıları yarım yazılmış… Ne istediğini tam olarak bilmiyorsun belki ama içinde bunu keşfetme arzusu var. Bu çok kıymetli. Hedeflerin biraz bulanık gibi görünüyor, ama kalbinin sesi seni bir yerlere çağırıyor. Bazen kafan karışıyor, “Ben kimim, ne yapmalıyım?” diye düşünebiliyorsun.

Şu anda yapman gereken şey sabırsızlanmak değil; keşfetmeye, denemeye ve hata yapmaya izin vermek. Çünkü her yolculuk, ilk adımı atınca başlar. Ve sen o adımı atmaya çok yakınsın.

Keşif Evresindesin: “Rotanı Arıyorsun...”

Şu an hayatta deneme-yanılma evresindesin. Planlar yapıyorsun, bazen uyguluyorsun, bazen vazgeçiyorsun. Birçok farklı deneyim yaşadın ve yaşamak üzeresin. Bazen gidiş yönünü sorgulasan da aslında hepsi seni sen yapan parçalar.

Kararsızlık hissin, aslında değişime açık olduğunu gösteriyor. Kendini keşfetmeye devam ettiğin bu dönemde, yapacağın her yeni deneme seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. Unutma, keşfetmek sabır ister ama sonunda çok iyi bir haritaya sahip olursun.

İnşa Aşamasındasın: “Temelleri Atıyorsun.”

Sen artık “ne yapmak istediğini” büyük oranda çözmüşsün. Belki hala zorlanıyorsun, ama artık boşlukta değil, bir yapının tam ortasındasın. Adım adım kuruyorsun hayatını. Kariyer, ilişkiler, yaşam tarzı... Her birini dikkatle seçiyor ve sabırla inşa ediyorsun.

Zaman zaman yavaş ilerliyor gibi hissetsen de bu evre, geleceğini şekillendiren en kritik dönem. Zorluklar seni yıldırmasın çünkü sen temeli sağlam atıyorsun. Bu süreci yaşarken arada mola vermeyi, ne kadar yol kat ettiğini hatırlamayı unutma.

Rotan Belli: “Hayatının Direksiyonundasın.”

Sen artık kendi rotanı çizmiş, nereye gitmek istediğini bilen birisin. Belki hâlâ küçük iniş çıkışlar yaşıyorsun ama büyük resim net. Hayatını yönlendirme konusunda bilinçlisin ve kontrol sende. Zaman yönetimi, hedef belirleme, duygu kontrolü… Hepsinde sağlam adımlar atmışsın.

Ancak bu evrede dikkat etmen gereken şey, “her şey tamam” sanıp yeni hedefler koymamayı unutmak. Hayat durağan değil ve sen de gelişmeye devam etmelisin. Şimdi hem yol al, hem manzaranın tadını çıkar. Çünkü gerçekten iyi gidiyorsun.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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