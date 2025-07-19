Hayat Planında Hangi Aşamadasın?

Hayat, kocaman bir plan gibi… Kimimiz çocukken kurduğumuz hayallere sadık kalmaya çalışıyoruz, kimimiz rüzgâr nereye savurursa oraya sürükleniyoruz. Bazen çok planlıyız, bazen spontane… Bir bakmışız sabah işe gidiyoruz, akşam kariyer sorgulaması yapıyoruz. Peki sen, bu büyük planın tam olarak neresindesin?

Bu test, işte tam da bu karmaşık ama bir o kadar da eğlenceli hayat yolculuğunda nerede olduğunu anlamana yardımcı olacak. Hayat planında hangi duraktasın, yönünü mü kaybettin, yeni bir yol mu çiziyorsun, yoksa zaten hedefe çoktan varmış mısın?

Sorular seni biraz güldürecek, biraz düşündürecek ama sonunda seni sana gösterecek. Hadi başlayalım!