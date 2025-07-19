Hayat Planında Hangi Aşamadasın?
Hayat, kocaman bir plan gibi… Kimimiz çocukken kurduğumuz hayallere sadık kalmaya çalışıyoruz, kimimiz rüzgâr nereye savurursa oraya sürükleniyoruz. Bazen çok planlıyız, bazen spontane… Bir bakmışız sabah işe gidiyoruz, akşam kariyer sorgulaması yapıyoruz. Peki sen, bu büyük planın tam olarak neresindesin?
Bu test, işte tam da bu karmaşık ama bir o kadar da eğlenceli hayat yolculuğunda nerede olduğunu anlamana yardımcı olacak. Hayat planında hangi duraktasın, yönünü mü kaybettin, yeni bir yol mu çiziyorsun, yoksa zaten hedefe çoktan varmış mısın?
Sorular seni biraz güldürecek, biraz düşündürecek ama sonunda seni sana gösterecek. Hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle sabahları ilk aklına gelen şey ne oluyor?
4. Peki 5 yıl sonraki seni düşündüğünde ne hissediyorsun?
5. Bazen her şeyi bırakıp uzaklara gitmeyi hayal ediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şu anda hayatında net bir hedefin var mı?
7. Şu anda hayatını bir grafikle çizsen nasıl olurdu?
8. Sosyal medyada başkalarının hayatlarına bakıp “ben neredeyim?” dediğin oldu mu?
9. Şu anda önemli bir karar vermen gerekse hangisini seçerdin?
10. Son olarak hayat planını yaparken en çok hangisini ön planda tutarsın?
Başlangıç Noktasındasın: “Yola Çıkmaya Hazırlanıyorsun!”
Keşif Evresindesin: “Rotanı Arıyorsun...”
İnşa Aşamasındasın: “Temelleri Atıyorsun.”
Rotan Belli: “Hayatının Direksiyonundasın.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın