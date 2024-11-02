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Hayallerdeki Halloween Kostümünden Sevince Abartanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayallerdeki Halloween Kostümünden Sevince Abartanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.11.2024 - 17:41

Haftanın en güzel günlerinden cumartesinin viral tweetleri ile karşınızdayız. Bakalım kimler gündemi fırsat bilmiş, kimler espritüelliğini konuşturmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
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Kaderdir mesela…

Kaderdir mesela…
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bizim hafıza 👇

Bizim hafıza 👇
twitter.com

Hadi bakalım 👇

Hadi bakalım 👇
twitter.com
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Sizce?

Sizce?
twitter.com

Tanıdık geldi…

Tanıdık geldi…
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İşlevsellik denince de 👇

Geceye damga vurmak isteyenlere 👇

Geceye damga vurmak isteyenlere 👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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