Hayallerdeki Halloween Kostümünden Sevince Abartanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hayallerdeki Halloween Kostümünden Sevince Abartanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel günlerinden cumartesinin viral tweetleri ile karşınızdayız. Bakalım kimler gündemi fırsat bilmiş, kimler espritüelliğini konuşturmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Kaderdir mesela…
👇
Bizim hafıza 👇
Hadi bakalım 👇
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Sizce?
Tanıdık geldi…
👇
Geceye damga vurmak isteyenlere 👇
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