Hayalindeki Evi Anlat, Nasıl Bir Cinsel Hayatın Olduğunu Söyleyelim!
Hayalindeki Evi Anlat, Nasıl Bir Cinsel Hayatın Olduğunu Söyleyelim!
Bakalım seçeceğin evler senin cinsel hayatını ne kadar yansıtıyor? O halde hayatındaki evi tahmin etmemize yardımcı ol, nasıl bir cinsel hayatın olduğunu söyleyelim 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Aşağıdaki bahçeli evlerden birini seç bakalım 👇
3. İstediğin evi satın alabildiğini düşün, senin için olmazsa olmaz şey ne olurdu?
4. Hayalindeki eve yeni taşındığında ilk yapacağın şey ne olurdu?
5. Aşağıdaki ev dekorasyonlarından hangisi senin tarzını yansıtıyor?
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