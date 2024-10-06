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Hayalindeki Evi Anlat, Nasıl Bir Cinsel Hayatın Olduğunu Söyleyelim!

etiket Hayalindeki Evi Anlat, Nasıl Bir Cinsel Hayatın Olduğunu Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 23:01

Bakalım seçeceğin evler senin cinsel hayatını ne kadar yansıtıyor? O halde hayatındaki evi tahmin etmemize yardımcı ol, nasıl bir cinsel hayatın olduğunu söyleyelim 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Aşağıdaki bahçeli evlerden birini seç bakalım 👇

3. İstediğin evi satın alabildiğini düşün, senin için olmazsa olmaz şey ne olurdu?

4. Hayalindeki eve yeni taşındığında ilk yapacağın şey ne olurdu?

5. Aşağıdaki ev dekorasyonlarından hangisi senin tarzını yansıtıyor?

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6. Peki evinde en önem verdiğin alan hangisi?

7. Haydi şimdi de "Tam bana göre!" diyeceğin bir yatak seç bakalım! 👇

8. Peki bir de tiny house seçmeni istesek 🤔

Sen cinsel hayatını oldukça aktif yaşıyorsun!

Ev konusundaki tercihlerine bakılırsa senin için evindeki en önemli alan yatak odası! Buraya çok önem veriyor ve her zaman konforlu olmasını sağlıyorsun. Yatak odasında geçirdiğin zaman senin için çok önemli. Cinsellik senin için o kadar ön planda ki, sen yeni bir eve taşınsan ilk dekore edeceğin alan yatak odası olur!

Senin cinsel hayatın şu sıralar sakin!

Sen cinselliği yaşamayı seven birisin ve farklılıklara da açıksın ama şu sıralar biraz yalnız kalmışsın gibi. Cevaplarına bakılırsa şu günlerde hayatında biraz daha düzen arıyorsun. Buna bakarak, seni için bir evdeki en önemli kuralın da her zaman temiz ve derli toplu görünmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Senin için cinsellik ikinci planda!

Cevaplarına bakacak olursak sen biraz sadelikten yanasın. Buna göre de şunu söyleyebiliriz; sen cinselliği yaşamayı seven birisin ama senin için hayattaki en önemli şey bu değil. Cinselliği yaşamayı tercih ettiğin kişi, aynı zamanda duygusal olarak da bir şeyler hissettiğin ve bağlanabileceğin biri olmalı.

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