Hayalindeki Evi Anlat, Nasıl Bir Cinsel Hayatın Olduğunu Söyleyelim!

Cevaplarına bakacak olursak sen biraz sadelikten yanasın. Buna göre de şunu söyleyebiliriz; sen cinselliği yaşamayı seven birisin ama senin için hayattaki en önemli şey bu değil. Cinselliği yaşamayı tercih ettiğin kişi, aynı zamanda duygusal olarak da bir şeyler hissettiğin ve bağlanabileceğin biri olmalı.