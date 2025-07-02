Hayalindeki Emeklilik Planı Hangi Ülkeye Yakışıyor?

Bir gün gelecek, sabah alarmı çalmayacak, toplantılar bitmiş olacak, kahveni yudumlayıp “Bugün ne yapsam acaba?” diye düşüneceksin... İşte o gün, yani emeklilik günün, seni hangi ülkeye götürür?

Sıcacık kumsallar mı, doğayla iç içe sakinlik mi, yoksa kültür-sanatla dolu sokaklar mı? Emeklilik deyip geçme, her tercihin gelecekteki yaşam tarzına ışık tutuyor. Şimdi bu testle, hayalindeki huzurlu (ama sıkıcı olmayan) emeklilik planına en çok uyan ülkeyi keşfetmeye hazır mısın?

Hazırsan başlayalım!