Hayalindeki Emeklilik Planı Hangi Ülkeye Yakışıyor?
Bir gün gelecek, sabah alarmı çalmayacak, toplantılar bitmiş olacak, kahveni yudumlayıp “Bugün ne yapsam acaba?” diye düşüneceksin... İşte o gün, yani emeklilik günün, seni hangi ülkeye götürür?
Sıcacık kumsallar mı, doğayla iç içe sakinlik mi, yoksa kültür-sanatla dolu sokaklar mı? Emeklilik deyip geçme, her tercihin gelecekteki yaşam tarzına ışık tutuyor. Şimdi bu testle, hayalindeki huzurlu (ama sıkıcı olmayan) emeklilik planına en çok uyan ülkeyi keşfetmeye hazır mısın?
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle emeklilik senin için en çok ne anlam ifade ediyor?
4. Diyelim ki işte son gününü bitirdin ve o kapıdan son kez çıktın. Emeklilik sabahında uyanınca ilk işin ne olurdu?
5. Kalabalık şehirlerden uzaklaşmak istiyor musun?
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6. Ek gelir fikrine nasıl yaklaşırsın?
7. Peki hangi emeklilik temalı film seni anlatıyor?
8. Emekliliği tek başına geçirmeyi düşünebilir misin? Bunu ister misin?
9. Günlük rutininde asla vazgeçemeyeceğin bir şey nedir?
10. Peki bu cümlelerden hangisi seni daha çok etkiliyor?
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11. Son olarak farklı bir ülkede yaşama fikri seni heyecanlandırıyor mu?
Toskana'nın Taş Evlerinde Hayat Sana Güzel: İtalya
Zen Dinginliği ve Disiplin: Japonya
Özgür Ruhların Durağı: Tayland
Köklerine Bağlı, Aile Merkezli: Türkiye
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