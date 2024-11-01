Hayalet İş İlan Nedir? Sahte Mülakatlara Karşı Dikkat!

Şaşkınım çünkü Guradian, BBC, CNBC, Forbes gibi büyük medya kuruluşlarında yayılan ve “Hayalet, Sahte İşler” diye anılan bu konuyu ilk defa duydum ve okudum!

Biraz araştırınca öğrendim ki bizde de dünyada da özellikle hacker’ların, dolandırıcıların ve insan ticareti yapanların çoktan beridir keşfettiği, oldukça tehlikeli bir suistimal yöntemi imiş.

İncelediğim araştırmalar, makaleler, kamuoyu uyarıları ve haberlerden anlaşılıyor ki sahte iş ilanları uygulaması oldukça yaygın. Amerika’da oran %40’a kadar çıkmış. Anlaşılan o ki bu durumu sadece illegal amaçlı kişi ve örgütler değil, birçok itibarlı şirket de kullanıyor; hatta sahte iş ilanı vermekle kalmayıp, sahte mülakatlar dahi yapabiliyor!