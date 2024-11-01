Hayalet İş İlan Nedir? Sahte Mülakatlara Karşı Dikkat!

- İlanın yayınlanma tarihine bakın. Tarih yoksa bu büyük bir uyarı işareti.
- İlan bir haftadan eskiyse bu da iyi bir işaret değil.
- İşe alım yöneticisinin doğrudan telefon numarasını bulup pozisyonun gerçekliğini kontrol etmeye çalışın.
- LinkedIn'de şirkette çalışan kişilerle iletişime geçip pozisyonun varlığını doğrulamaya çalışın.
- Şirketin web sitesinde veya LinkedIn sayfasında aynı ilanın olup olmadığını kontrol edin.
- İlanda şirket bilgileri, lokasyon ve iletişim detayları belirsiz veya eksikse şüphelenin.
- Maaş bilgisi 'piyasa üstü', 'çok yüksek' gibi muğlak ifadelerle belirtiliyorsa dikkat
- İş tanımı çok genel ve belirsiz ifadeler içeriyorsa sorgulayın.
- Aynı pozisyon için sürekli tekrarlanan ilanlar varsa bu bir uyarı işareti.
- Başvuru sürecinde hemen kişisel veya finansal bilgi isteniyorsa şüphelenin.
- WhatsApp üzerinden mülakat teklif ediliyorsa bu ciddi bir risk işareti.
- İş için ön ödeme, eğitim ücreti veya herhangi bir ücret talep ediliyorsa kesinlikle uzak durun.
- Pozisyon için gereken nitelikler ile sunulan imkanlar arasında büyük tutarsızlık varsa sorgulayın.
ABD merkezli işgücü istihbarat şirketi Revelio Labs, iş ilanı başına işe alım oranının son beş yılda yarı yarıya azaldığını; 2019’da her 10 iş ilanı için sekiz işe alım yapılırken, 2024'te bu sayının her 10 iş ilanı için dörde düştüğünü belirtiyor. Ayrıca, hayalet ilanların iş raporlarını da bulanıklaştırdığına dikkat çekerek, FED'in karar almasını ve iş gücü piyasasını anlamasını zorlaştırdığını vurguluyor. Revelio Labs’ın baş ekonomisti Lisa Simon ise 'Bu oldukça endişe verici bir gelişme, çünkü bir iş ilanının gerçekte ne anlama geldiğine dair sinyali yumuşatıyor' diyor. (1)
Sonuç olarak konu neresinden bakılırsa bakılsın son derece tatsız. Özellikle de para kazanma stresi içindeki, çoğu çaresiz insanın umutlarıyla, onun da ötesinde sağlığıyla, hayatıyla oynamak insanlık suçu. Bunu yapanların kınanması ve hatta illegal alanlardakilerin de ağır şekilde cezalandırılması gerekir. İş arayanlar lütfen dikkatli olun…
(1) Revelio Labs: Attrition is 2x higher in diversity teams
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