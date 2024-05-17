Havalar Daha Fazla Isınmadan Önleminizi Alın! Evde Serinlemek İsteyenler İçin Klima Önerileri

%73'e kadar enerji tasarrufu ile bütçenize ve çevreye katkı sağlayan Samsung Digital Inverter Klima, hızlı soğutma ve ısıtma ile konforlu bir ortam sunuyor. Sessiz çalışma ile uyku ve dinlenme saatlerinizde bile rahatsızlık vermeyen özelliği ve 10 yıl kompresör garantisi ile uzun ömürlü tarzıyla öne çıkıyor.