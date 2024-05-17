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Havalar Daha Fazla Isınmadan Önleminizi Alın! Evde Serinlemek İsteyenler İçin Klima Önerileri

etiket Havalar Daha Fazla Isınmadan Önleminizi Alın! Evde Serinlemek İsteyenler İçin Klima Önerileri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 14:01

Havaların ısınmasıyla evde sıcak basmalarımız başladı... Daha da sıcak olmadan evinize alabileceğiniz klima önerilerini bu içeriğimizde sizin için derledik!

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1. LG Dual Inverter Klima

1. LG Dual Inverter Klima

4 farklı enerji tüketimi seviyesi olan LG Dual Inverter Klima daha hızlı soğutma özelliği ile öne çıkıyor. Mobil uygulamadan bağlanarak kontrol edebileceğiniz klima UV LED ışığı ile rüzgâr üreten fanı temiz tutuyor.

2. Mitsubishi Electric MSZ-LN Klima

2. Mitsubishi Electric MSZ-LN Klima
metaklima.com

A+++ enerji verimliliği ile faturalarınızda tasarruf sağlayan klima, inverter teknolojisi ile sessiz ve konforlu çalışma sağlar. Çift kanat teknolojisi ile yönlendirilebilir hava akışı sunarken Plazma Quad Plus hava filtresi ile temiz ve sağlıklı bir ortam yaratıyor.

3. Samsung Digital Inverter Klima

3. Samsung Digital Inverter Klima

%73'e kadar enerji tasarrufu ile bütçenize ve çevreye katkı sağlayan Samsung Digital Inverter Klima, hızlı soğutma ve ısıtma ile konforlu bir ortam sunuyor. Sessiz çalışma ile uyku ve dinlenme saatlerinizde bile rahatsızlık vermeyen özelliği ve 10 yıl kompresör garantisi ile uzun ömürlü tarzıyla öne çıkıyor.

4. Daikin Emura Klima

4. Daikin Emura Klima

A+++ soğutma ve ısıtma enerji verimliliği sınıfı ile enerjiden tasarruf sağlayan Daikin Emura Klima, R-32 soğutucu akışkanıyla çevresel etkiyi azaltırken sürdürülebilir bir çözüm sunar. Aynı zamanda düşük ses seviyesi ile (19 dB(A) kadar) sakin ve konforlu bir ortam sağlıyor.

5. Panasonic Aero Series Klima

5. Panasonic Aero Series Klima

Havadaki bakterileri, virüsleri ve alerjenleri %99 oranında etkisiz hale getirerek daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunan klima e-comfort modu sayesinde otomatik olarak ideal oda sıcaklığını ve nemi ayarlayarak konforlu bir ortam yaratıyor.

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6. Toshiba Smart Klima

6. Toshiba Smart Klima

Toshiba Smart Klima'yı akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile uzaktan kontrol edebilir ve programlayabilirsiniz. Plazma filtresi ile temiz ve sağlıklı bir hava ortamı sağlamayı amaçlayan klima havadaki virüsleri de yok etmeyi amaçlıyor.

7. Sharp Air Purifier Klima

7. Sharp Air Purifier Klima

Hava temizleyici özelliği ile ortaya çıkan Sharp Air Purifier Klima True HEPA filtresi, 99.97 kadar küçük toz parçacıklarının %0.3'sini kaldırabilir.

8. Beko ProSmart Inverter Klima

8. Beko ProSmart Inverter Klima

Düşük enerji tüketimi ile elektrik faturanızda tasarruf sağlamanızı amaçlayan Beko ProSmart Inverter Klima, düşük ses seviyesi ile (19 dB(A) kadar) sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor.

9. Bosch Compress 8000 Klima

9. Bosch Compress 8000 Klima

Düşük enerji tüketimi ile elektrik faturanızda tasarruf sağlayan Bosch Compress 8000 Klima, yatay ve dikey olarak ayarlanabilen hava akışı ile her köşenin eşit şekilde soğutulmasını veya ısıtılmasını sağlıyor.

10. Hitachi Summer QC Inverter Klima

10. Hitachi Summer QC Inverter Klima

Düşük ses seviyesi ile (25 dB(A) kadar) sakin ve huzurlu bir ortam sunan Hitachi Summer QC Inverter Klima, Nanoe X teknolojisi ile havadaki bakterileri, virüsleri ve alerjenleri %99 oranında etkisiz hale getirerek daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunar.

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