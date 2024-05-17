Havalar Daha Fazla Isınmadan Önleminizi Alın! Evde Serinlemek İsteyenler İçin Klima Önerileri
Havalar Daha Fazla Isınmadan Önleminizi Alın! Evde Serinlemek İsteyenler İçin Klima Önerileri
Havaların ısınmasıyla evde sıcak basmalarımız başladı... Daha da sıcak olmadan evinize alabileceğiniz klima önerilerini bu içeriğimizde sizin için derledik!
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1. LG Dual Inverter Klima
2. Mitsubishi Electric MSZ-LN Klima
3. Samsung Digital Inverter Klima
4. Daikin Emura Klima
5. Panasonic Aero Series Klima
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