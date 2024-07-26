Hava Durumu: İstanbul, Ankara, İzmir’de Hava Durumu Nasıl? 15 Şehir İçin Sarı ve Turuncu Uyarı
Hava Durumu: İstanbul, Ankara, İzmir’de Hava Durumu Nasıl? 15 Şehir İçin Sarı ve Turuncu Uyarı
Ülke genelinde hava sıcaklıkları birkaç derecede olsa ferahlık veriyor. Kuzeyde aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkın riski var, hissedilen sıcaklık kuzeyde 5 ile 8 derece düşecek. İstanbul'da bugün yağmur aralıklı olarak sürecek. Ankara’da ise kuvvetli sağanaklar devam edecek.
İşte hava durumununda son durum…
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NTV’de yer alan habere göre; İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası Silivre tarafına göre daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.
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Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek, sıcaklık 28 derece.
İzmir 4 derece serinliyor, biraz bulutlu, sıcaklık 34 derece. Bursa da yağmur geçişleri var sıcaklık 27 derece.
Antalya'da hissedilen sıcaklık 41 derece.
MGM tarafından bugün için 5 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
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Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Karabük için sarı kodlu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce iilleri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
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