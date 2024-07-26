Hava Durumu: İstanbul, Ankara, İzmir’de Hava Durumu Nasıl? 15 Şehir İçin Sarı ve Turuncu Uyarı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları birkaç derecede olsa ferahlık veriyor. Kuzeyde aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkın riski var, hissedilen sıcaklık kuzeyde 5 ile 8 derece düşecek. İstanbul'da bugün yağmur aralıklı olarak sürecek. Ankara’da ise kuvvetli sağanaklar devam edecek.

İşte hava durumununda son durum…