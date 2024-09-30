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Hasat Zamanı: Ne Ektiniz, Ne Biçeceksiniz? Ekim Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Hasat Zamanı: Ne Ektiniz, Ne Biçeceksiniz? Ekim Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 12:01

Sevgili astroloji severler, sert bir Eylül ayı geçirdik...💥 Şimdi hasat zamanı! Artık ektiklerimizi topluyoruz. Ekim ayından itibaren birçoğumuz bambaşka biri olacağız!

Eylül ayında gizli düşmanlıklar gördük. Egolar konuştu, kimi susturabildi kimi ise egosunun kurbanı oldu. Gün yüzüne çıkmamış olaylar ortaya çıktı. Kötü insanlar tanıyarak karanlık tarafımızla yüzleştik. Umarım bu aydan öğrenmeniz gerekenleri öğrenmişsinizdir. 

Çünkü Ekim ayı ilahi adaletin tecelli edeceği bir ay olacak!

Yüzleştiğimiz konular oldukça sertti. Belki çok sevdiğiniz birinin gerçek yüzünü gördünüz, arkanızdan çevrilen dolaplara şahitlik ettiniz; belki de hiç beklemediğiniz bir şey yaşadınız. Hayatınız altüst oldu sanıyorsunuz ancak nereden bilebilirsiniz ki hayatınızın altının üstünden daha iyi olmadığını.

Ekim ayı gösterecek...

Ekim ayı kötü sandığınız olayların aslında ne kadar da hayrınıza olduğunu,

Ekim ayı vedalaşamadığınız kişilerin size ne kadar zarar verdiğini,

Ekim ayı bağımlılıklarınızın sizi ne kadar aşağı çektiğini gösterecek. 

'Nasıl olacak? Ben hala onu çok seviyorum! Ben ilişkimi bitirmek istemiyorum! İşimden ayrılmak istemiyorum!' diye endişe edenler👇🏻

İradeniz dışında bir gücün varlığını hissedeceksiniz. Siz ne kadar konfor alanınızdan çıkmak istemeseniz de artık gönülünüz o insandan, o işten geçmiş! Amacınız ve hayalleriniz değişiyor. Kendinizin hayrına olanı seçiyorsunuz. 

2 Ekim'de yaşanacak Terazi'deki Günel tutulması sizleri destekleyecek!

Çok yıprandınız! Artık yeni bir soruna daha gücünüz kalmadı. Merak etmeyin, 2 Ekim sonrası enerjiniz yükseliyor. Yeni ay 'Bu hüznün sebebi sonbahar mı?', diye soranlara kıpır kıpır bir Ekim ayı vaat ediyor. Şu anda çözülmeyecek sandığınız tüm sorunlarınızı unutun. Hiç boşuna kafanızı yormayın çünkü Terazi ayı sorunları aydınlığa kavuşturmaya geliyor. 

Bu süreçte canınızı yakanlar dersini alacak!

Geçtiğimiz ay sizi ruhsal ve fiziksel olarak yoran kişilerden artık yaka silktiniz. 'İnsanlar nasıl bu kadar kötü olabilir?' ya da 'Ben bunu niye yaşıyorum?' diye isyan etmiş olabilirsiniz. Konu her neyse çözüm çok yakın. Canınızı yakanların canının yandığını izlemek sorunda kalabilirsiniz. Aslında sınav daha yeni başlıyor!

17 Ekim'de Koç burcundaki Dolunay'a dikkat!

Bizler Balık-Başak aksındaydık. Hayat günlük rutinlerimizi düzenleme, iş hayatında ve özel hayatta kararlı hatta disiplinli olmaya itti. Şimdi ise yeniden gündemimiz 'Ben-sen=Biz' Koç-Terazi aksındaki bu ay hareketleri bizlere son kez ilişkiler konusunda nasıl biriyiz ve ne olmak istiyoruz, hatırlatacak. Bu dolunayda kendinizi sıkışmış ve ifade edemez halde bulabilirsiniz. İçinizdeki duygu yoğunluğu dışarıya öfke patlamaları olarak yansımasın. Terazi'nin nahif ve arabulucu yönünü çalıştırın. Koç'un agresyonunun altında ezilmeyin. Sonra pişman olabilirsiniz!

Hadi burçlara geçelim...

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Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koçlaaar!🔥

Koçlaaar!🔥
onedio.com

Sevgili Koçlar Eylül biterken hayatı sorgulamaya başlamış olabilirsiniz. İlişkileriniz, özel hayatınız ve aile içi ilişkiler de buna dahil... 'Neden bu insanla bu raddeye geldim, neden bunları yaşadım?' gibi sorularla kafanız dolmuş olabilir. Daha kötüsü bir cevap da bulamayabilirsiniz. Çünkü egonuzun kurbanı halindesiniz. Öfkenizi ve hesaplaşmalarınızı Ekim'in ilahi adaletine bırakın. Sizin elinizde olmayan şeyler olabilir. Öncelikle bunu kabullenin. Hayatın her alanını yönetemezsiniz. Dahası yönetmemelisiniz de zaten. Bırakın olacak olan hayrınıza gerçekleşsin. 

Ekim ayında bir şeyleri sil baştan kuracaksınız. Bu kendi benliğiniz, hayalleriniz ya da çevreniz olabilir. İnsanlardan sık sık 'Sen çok değiştin' yorumunu alabilirsiniz. 

Onlara dönün ve 'Hayır, değişmedim. Dönüştüm' deyin. Çünkü bu ay itibariyle yaşadıklarınız sizi kozanızdan çıkaracak. Bir ipek böceği gibi artık cesur ve hayata hazır olacaksınız.

Unutmayın bu yoldaki en büyük düşmanınız yine sizsiniz. Egonuzu bırakın ve yeni fırsatlara yer açın. Bu ay ilişkiler açısından oldukça kısmetli olabilir. Önümüzdeki günlerde nişan, düğün gibi kutlamalar olabilir. 

Parasal anlamda da yatırımlardan bereketli olabilirsiniz. İş hayatında da sizi bir değişim bekliyor.

Boğalarrr!🌺

Boğalarrr!🌺
onedio.com

Sevgili Boğa burçları Eylül ayında iş hayatında yaşananlar sizi çok yormuş olabilir. İş hayatında yeni bir gelişme olabilir. İş değişikliği ya da mevcut işinizde bir değişiklik yaşanabilir. Bu sizin bir süredir hayalini kurduğunuz bir yenilik olabilir. Kendinizi her bakımdan yenilenmiş hissedebilirsiniz.

Ekim ayı size iyi gelecek çünkü uzun süredir hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmek için fırsatlar önünüze gelebilir. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu insanlar sizin uzun süre hayatınızda olacak ve size iyi gelecek kişiler olacaktır.

Bu süreçte düzenli ve tertipli olmaya özen gösterin. Planlı hareket etmek ve çalışkan olmak sizin için önemli olacaktır.

İkizlerrr!🌈

İkizlerrr!🌈
onedio.com

İkizler burçları için Ekim ayı tam anlamıyla hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni bir adım olabilir. Eylül ayında iş hayatında hak ettiklerinizi alamadığınızı gördünüz. Gizli düşmanlıklarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bu hırs savaşının içerisinde sakin kalmayı öğrendiniz. Şimdi daha planlı ve uyumlu hareket edeceksiniz. Yapmanız gerekenin ne olduğunu biliyorsunuz.

5. evinizde yaşayacağınız tutulma sizin aşk hayatınızı etkileyecek. Böylece aşk, evlilik ve çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bu dönemde eskiden gelen kişiler de olabilir. Bu kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu bir rüya bile olabilir. Geçmiş hesaplarınızı kapatmanız için işaret olarak kabul edin. 

Değişime açık ve enerjik olacağınız bu ay yatırımlar açısından şanslı olacaksınız. Aşka ve eğlenceye doyacaksınız.

Yengeçlerrr!🌹

Yengeçlerrr!🌹
onedio.com

Yengeç burçları Eylül ayında adeta hem ilişkiler hem de iş hayatı açısından bir sınavdı. Bu sınavı kimsenin arkasından konuşmadan ve kimsenin hakkına girmeden vermiş olmalısınız. Eğer heyecana kapılıp kırıcı ve iş çeviren olduysanız Ekim ayında iş hayatında ödeyeceğiniz bir borç olabilir.

Bu dönemde bazı insanlar hayatınızdan çıkarken iş hayatında bir çevre ve statü değişikliği olabilir. Bu yılın son ayları iş hayatı açısından oldukça güzel görünüyor. Ancak sizin de dürüst olmanız önemli. 

Gerçekten iyi bir çalışan olabilirsiniz. Peki ne kadar fedakarlık yağıyorsunuz? Eğer kendinizden çok verdiğinizi düşünüyorsanız bu durumun dengelenmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan iş arkadaşlarınızla çatışabilirsiniz.

Biraz huzur isteyenler içinse biraz yalnız kalmakta fayda var. Bu aralar insanlar size iyi gelmeyecek. Kendinizi ön plana çıkarın. 

Mars'ın 1. evinizdeki hareketi bir yer değişikliğine neden olabilir. Ani gelişen olaylara hazırlık olmalısınız.

Aslanlarrr!🦁

Aslanlarrr!🦁
onedio.com

Aslanlar için son yaşananlar bardağın son damlası oldu. Eylül'ü uğurlarken artık başka birisi gibi hissediyorsunuz. Bu değişim sizi kökten dönüştürecek etkilere sahip. Özellikle aşk ve iş hayatında artık insanlara daha önce göstermediğiniz kararlı yanınızı gösterebilirsiniz.

Aşktan yana kırgınlıklarınız varsa ve hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız. Bu partnerinizle ayrılık yoluna gitmeniz gerekebilir. Diğer yandan artık ön plana kendinizi alacağınız için 3. kişiler önemini yitirecek.

Bu olaylar karanlık yönünüzle sizi yüzleştirecek. Bencil olmamaya dikkat edin. Kaybetmekten önce kazanmayı tercih edebilirsiniz. ancak artık yumuşak yüzünüzü görmek zor olabilir.

Hayatınızda iletişimsel sorunlar çıkabilir. Bir söz ve bir konuşma canınızı sıkabilir. İş hayatında daha fazla sorumluluk alırken karşılığını alamamaktan bu ay da şikayetçi olabilirsiniz.

Başaklarrrrr!🍀

Başaklarrrrr!🍀
onedio.com

Başak burçları Eylül başında ne kadar iyiyseniz Eylül sonu ise tam zıttı duygular yaşıyor olabilirsiniz. Ruhsal durumunuzu iyileştirmek için adım attınız ancak devamını getirmelisiniz. Çabuk bıktınız, hemen sinirleniyorsunuz. Oysa şimdiye dek çok iyi gittiniz. Uğradığınız haksızlıklar karşısında adaletin tecelli edeceğini göreceksiniz. Ekim ayı son durak!

Biraz daha sabırlı olmanız gerek, 2020 yılından bu yana yaşadıklarınızın karşılığını alacaksınız. Varsa büyük bir hayaliniz için adım atacaksınız. Aslında gökyüzü sizden yana görünürde öyle olmasa bile. 

Özellikle maddi konularda şanslısınız. Büyük bir kazanç, büyük bir iş olabilir. 

Arkadaşlıklara dikkat etmeniz gerek. Gizli düşmanlarınızla tanışabilirsiniz. Ve arkanızdan dönen işler midenizi bulandırabilir. Merak etmeyin hesap kesiliyor.

Terazilerr!💫

Terazilerr!💫
onedio.com

Hayatınızda yeni bir sayfa açılırken eskiye dönüp bakmayacaksınız Teraziler. Uzun zamandır yaşadıklarınız artık size yaka silktiriyor olabilir. tam anlamıyla bıktınız! Ancak değişim zamanı geldi.

Bu ay itibariyle hayalleriniz için ilk adımı atıyorsunuz ve gündeminiz artık size yararlı olacak meseleler. İnsanların ne dediği ile ne yaptığı ile ilgilenmeyeceksiniz. Arkanızdan dönen işlerle ve düşmanlarınızla yüzleştiniz. Size kim zarar veriyor, artık iyi biliyorsunuz. Hayat zaten sizi zorla da olsa bilge bir kişi haline getirdi. Bu inancınızı yitirmeyin.

Evlilik isteyenler için yüzük geliyor. İlişki isteyenler ise ruh eşleri ile birleştiriyor. Paranızı yatırdığınız alanlardan büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. 

Öfkenize yenilmemeye özen gösterin. Haksızlık yapanların cezasının kesildiğini izleyeceksiniz. Bir süredir beklendiğiniz bir şey varsa bu ay onun haberini olumlu anlamda alabilirsiniz.

Akreplerr!🖤

Akreplerr!🖤
onedio.com

Venüs 17 Ekim'e kadar Akrep burcunda olacak. Bu süreçte siz sevgili Akrep burçları kendinizi daha gözde hissedebilirsiniz. İş hayatında şans sizden yana. İlişkiler konusunda ise önemli gelişmeler olabilir. Yeni bir ilişki ya da varsa ilişkinizde yenilikler (söz, nişan, evlilik gibi) olabilir.

Ekim'den her koşulda yenilenmiş ve daha kararlı çıkacaksınız. Uzun süredir peşinizi bırakmayan belirsizlikler bu ay son buluyor. Bu ay itibariyle artık daha kalıcı sonuçlar alabilirsiniz.

Yeni bir işe başlarsanız yükselebilir, yeni ilişkinizde harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Ayrıca kazançlarınızın da aratacağı bir ay olacak.

Yaylarr!💛

Yaylarr!💛
onedio.com

Yay burçları için bir süredir beklemede kalan belirsiz işler son buluyor. Akmayan para, ilerlemeyen iş ve ilişkiler netleşiyor. Bu ay iyi ya da kötü her şey sonuca bağlanıyor. Siz de biraz rahat nefes alıyorsunuz. 

Bir süredir beklediğiniz gelişmelerin olumsuz dahi olsa da sonuçlanması size yeni bir yol açacak. Ayrıca bu ay sezgileriniz oldukça yüksek. Eski arkadaşlarla bir araya gelmek mümkün olabilir. Eski defterler açılabilir. Bunlar sizin kendi bireyselliğinizi kazanmanız için son yüzleşmeleriniz olacak.

Sezgileriniz yüksekken size yol gösteren hayal kırıklıklarını dahi pozitife çevirebileceksiniz. Ayrıca bu dönem çevre değişiklikleri ve yeni insanlarla tanışmalar olabilir. Hayalini kurduğunuz bir amaç için yeni tanıştığınız kişilerden ilham alabilirsiniz. Verimli bir ay olacak.

Oğlaklarr!♑️

Oğlaklarr!♑️
onedio.com

Oğlak burçları için iş hayatının gündemde olacağı bir Ekim ayı yaşanacak. Bu dönemde beklediğiniz bir zam veya terfiyi alabilirsiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir iş için adımlar atabilirsiniz. 

Son zamanlarda yaşadıklarınız sizi olgun bir karakter haline getirdi. artık iş hayatında daha akılcı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca mentalinize iyi gelmeyen kişilerle bir denge kurabilirsiniz. Yalnız bu dönemde üstlerinizle olan ilişkinize dikkat!

Patronlarla çatışma ya da iş arkadaşlarıyla fikir arılıkları olabilir. Arkanızdan dönen işler kulağınıza gelebilir. Öfke ile hareket etmemeye özen gösterin. Radikal bir karar alabilirsiniz. Böylece hem iş hem de özel hayatınızın iplerini yeniden elinizde hissedeceksiniz.

Ayrıca bu dönemde evlilik ve iş ortaklıkları gibi güzel birliktelikler için adımlar atılabilir.

Kovalarrr!🧐

Kovalarrr!🧐
onedio.com

Kova burçları için Eylül ayı son kez geçmişi düşünüp aksiyon alma dönemiydi. Ekim ayı şimdiye dek atamadığınız adımları attıracak etkilere sahip. Ayrıca bu ay her zamankinden daha çok 'gitme' ihtiyacı hissedeceksiniz. Her şeyden çok bıkmış ve sıkılmış olabilirsiniz. Eğer bir şeylerin sonunda hissediyorsanız artık orada beklemenizin hiçbir faydası olmayacak. Var olan gidişatı değiştirmek için sizin harekete geçmeniz gerek.

Yeni bir iş için ya da işte yapacağınız bir yenilik için gelişmeler olabilir. Bu dönemde kararlar almadan önce güzel bir seyahat ya da kafa tatiline ihtiyacınız var. Enine boyuna düşünüp adım atacağınız durumlardan güzel sonuçlar alacaksınız. 

Eğer geçmişte birilerinin hakkına girdiğinizi düşünüyorsanız af dileyin. Çünkü bu ay aynı zamanda yüzleşmeler de olacak. Yaptığınız bir hata karşınıza çıkabilir.

Balıklarr!🧚♀️

Balıklarr!🧚♀️
onedio.com

Balık burçları bu ay ilahi adaleti hissedecek burçlardan biri de sizsiniz. İş hayatında ya da özel hayatınızda sizi kıran ve adil olmadığını düşündüğünüz kişilerin düştüğü zor durumları izlemek zorunda kalabilirsiniz. Ama sınav tam da burada başlıyor. Onlara yardım mı edeceksiniz yoksa hesabı kesecek misiniz? Karar size kalabilir.

Diğer yandan maddi anlamda değişimler söz konusu olabilir. Beklediğiniz bir zam varsa alabilirsiniz ancak paranın gideceği yerler var. Bu ay ihtiyaçlarınız artabilir. Yatırımlarınızdan şaşırtıcı şekilde zarar edebilirsiniz. Aman dikkat!

Ebeveynlerin hastalıklarına dikkat. Ayrıca kendinize de iyi bakmanız gerek. Bu ay olası kazalara karşı dikkatli olun. Ani yaralanmalar ya da aniden nükseden rahatsızlıklar olabilir. 

Eğer öncesinden kontrollerinizi yaptırmadığınız hastalıklarınız varsa dikkatli olmalısınız. Sezgileriniz oldukça yüksek ancak enerjinizden beslenen insanlar olacaktır. Siz ruhsal meselelerle ilgilenirken dünya işleriyle ilgili çokça rahatsız edilebilirsiniz. Bu nedenle ayın başından itibaren kendinizi korumaya alın.

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