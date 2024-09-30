Hasat Zamanı: Ne Ektiniz, Ne Biçeceksiniz? Ekim Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Sevgili astroloji severler, sert bir Eylül ayı geçirdik...💥 Şimdi hasat zamanı! Artık ektiklerimizi topluyoruz. Ekim ayından itibaren birçoğumuz bambaşka biri olacağız!

Eylül ayında gizli düşmanlıklar gördük. Egolar konuştu, kimi susturabildi kimi ise egosunun kurbanı oldu. Gün yüzüne çıkmamış olaylar ortaya çıktı. Kötü insanlar tanıyarak karanlık tarafımızla yüzleştik. Umarım bu aydan öğrenmeniz gerekenleri öğrenmişsinizdir.

Çünkü Ekim ayı ilahi adaletin tecelli edeceği bir ay olacak!

Yüzleştiğimiz konular oldukça sertti. Belki çok sevdiğiniz birinin gerçek yüzünü gördünüz, arkanızdan çevrilen dolaplara şahitlik ettiniz; belki de hiç beklemediğiniz bir şey yaşadınız. Hayatınız altüst oldu sanıyorsunuz ancak nereden bilebilirsiniz ki hayatınızın altının üstünden daha iyi olmadığını.

Ekim ayı gösterecek...

Ekim ayı kötü sandığınız olayların aslında ne kadar da hayrınıza olduğunu,

Ekim ayı vedalaşamadığınız kişilerin size ne kadar zarar verdiğini,

Ekim ayı bağımlılıklarınızın sizi ne kadar aşağı çektiğini gösterecek.

'Nasıl olacak? Ben hala onu çok seviyorum! Ben ilişkimi bitirmek istemiyorum! İşimden ayrılmak istemiyorum!' diye endişe edenler👇🏻

İradeniz dışında bir gücün varlığını hissedeceksiniz. Siz ne kadar konfor alanınızdan çıkmak istemeseniz de artık gönülünüz o insandan, o işten geçmiş! Amacınız ve hayalleriniz değişiyor. Kendinizin hayrına olanı seçiyorsunuz.

2 Ekim'de yaşanacak Terazi'deki Günel tutulması sizleri destekleyecek!

Çok yıprandınız! Artık yeni bir soruna daha gücünüz kalmadı. Merak etmeyin, 2 Ekim sonrası enerjiniz yükseliyor. Yeni ay 'Bu hüznün sebebi sonbahar mı?', diye soranlara kıpır kıpır bir Ekim ayı vaat ediyor. Şu anda çözülmeyecek sandığınız tüm sorunlarınızı unutun. Hiç boşuna kafanızı yormayın çünkü Terazi ayı sorunları aydınlığa kavuşturmaya geliyor.

Bu süreçte canınızı yakanlar dersini alacak!

Geçtiğimiz ay sizi ruhsal ve fiziksel olarak yoran kişilerden artık yaka silktiniz. 'İnsanlar nasıl bu kadar kötü olabilir?' ya da 'Ben bunu niye yaşıyorum?' diye isyan etmiş olabilirsiniz. Konu her neyse çözüm çok yakın. Canınızı yakanların canının yandığını izlemek sorunda kalabilirsiniz. Aslında sınav daha yeni başlıyor!

17 Ekim'de Koç burcundaki Dolunay'a dikkat!

Bizler Balık-Başak aksındaydık. Hayat günlük rutinlerimizi düzenleme, iş hayatında ve özel hayatta kararlı hatta disiplinli olmaya itti. Şimdi ise yeniden gündemimiz 'Ben-sen=Biz' Koç-Terazi aksındaki bu ay hareketleri bizlere son kez ilişkiler konusunda nasıl biriyiz ve ne olmak istiyoruz, hatırlatacak. Bu dolunayda kendinizi sıkışmış ve ifade edemez halde bulabilirsiniz. İçinizdeki duygu yoğunluğu dışarıya öfke patlamaları olarak yansımasın. Terazi'nin nahif ve arabulucu yönünü çalıştırın. Koç'un agresyonunun altında ezilmeyin. Sonra pişman olabilirsiniz!

Hadi burçlara geçelim...