Harcamalarına Göre Parayla İlişkin Sağlıklı mı, Tehlikeli mi?

Parayı bilinçli bir şekilde kullanabilen, harcamalarında plan yapan ve tasarruf etmeyi becerebilen birisin! İhtiyaçlarının ve isteklerinin farkında olduğun için bütçeni nasıl yöneteceğini de kavramış durumdasın. Kredi kartı kullanımı konusunda dikkatlisin. Böylece maddi sıkıntılardan uzak durmayı başarabiliyorsun. Ayrıca harcamalarını takip ederek gereksiz masrafları önlemiş oluyorsun. Kendine değer versen de abartıya kaçmıyorsun.

Böylece hem psikolojik hem de maddi olarak huzurlu olabilirsin! Parayla sağlıklı bir ilişkin olduğunu görüyoruz. Bu durum birçok alanda olumlu olarak kendini gösterecektir.