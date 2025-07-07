Harcamalarına Göre Parayla İlişkin Sağlıklı mı, Tehlikeli mi?
Para, hayatımızın en önemli parçası diyebiliriz. Onunla kurduğumuz ilişki hem maddi hem de psikolojik olarak bizi etkiler. Fazla harcama yapılması, aşırı kontrollü davranılması... Tüm bunlar hayat kalitemize etki eder. Yani nasıl yaşamak istiyorsak para ile de öyle bir ilişki kurmamız gerekir. Peki, sizin parayla olan ilişkiniz nasıl? Gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Alışverişe çıktığını hayal et! Nasıl geçer?
4. Peki, kredi kart ile ilişkinin nasıl gittiğini anlat bakalım.
5. Peki, fiyat karşılaştırması yapma alışkanlığına sahip misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Acil durumlar için fonun var mı?
7. Büyük bir harcama yapacaksın! Önceden plan yapar mısın?
8. Ne sıklıkla lüks harcamalar yaparsın?
9. Son olarak! Para ile ilgili bir korkun var mı?
Bilinçli ve dengeli bir şekilde paranı yönetiyorsun!
Dengeli olmaya çalışıyorsun ama bazen yolunu kaybediyorsun!
Harcamalarını kontrol edemeyerek riskli davranıyorsun!
Para kaygın yüksek olduğu için aşırı tutumlu davranıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın