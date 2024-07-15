Harcamalarına Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Harcamalarına Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Aylık harcamaların şu anda bir ilişkin var mı yok mu onu gösteriyor. Nasıl mı? E testi çöz sana göstermiş olalım!
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1. Bir ay boyunca bu sektörlerden hangisine daha fazla harcama yapıyorsun?
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2. Genellikle harcamaların kendin için mi oluyor yoksa sevdiklerin için mi?
3. Aylık kahve harcamalarının ne kadar olduğunu sorsak peki?
4. Dışarıda yemek yemeye çok para harcıyor musun?
5. Ulaşım için yaptığın harcama fazla mı?
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