Harcamalarına Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!

Verdiğin cevaplar gösteriyor ki sen şu anda gerçekten sevdiğin ve sevildiğin bir ilişkinin içindesin. Bu ilişki iki tarafa da iyi geliyor, iki tarafı da keyiflendiriyor. Bu yüzden de siz birbirinize harcama yapmaktan hiç çekinmiyorsunuz. Bu yüzden harcamaların fazla olması sizi zorlamıyor, aksine beraber harcadıkça mutlu oluyorsunuz. Böyle güzel bir ilişkiye de bu yakışırdı. Size bolca mutluluklar!