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Harcamalarına Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Harcamalarına Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:01

Aylık harcamaların şu anda bir ilişkin var mı yok mu onu gösteriyor. Nasıl mı? E testi çöz sana göstermiş olalım!

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1. Bir ay boyunca bu sektörlerden hangisine daha fazla harcama yapıyorsun?

2. Genellikle harcamaların kendin için mi oluyor yoksa sevdiklerin için mi?

3. Aylık kahve harcamalarının ne kadar olduğunu sorsak peki?

4. Dışarıda yemek yemeye çok para harcıyor musun?

5. Ulaşım için yaptığın harcama fazla mı?

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6. Evini güzelleştirmek çok harcama yapıyor musun?

7. Sence sen tutumlu biri misin?

8. Son olarak şunu soralım, sence hesabı kim ödemeli?

Sen çooook mutlu bir ilişkinin içindesin!

Verdiğin cevaplar gösteriyor ki sen şu anda gerçekten sevdiğin ve sevildiğin bir ilişkinin içindesin. Bu ilişki iki tarafa da iyi geliyor, iki tarafı da keyiflendiriyor. Bu yüzden de siz birbirinize harcama yapmaktan hiç çekinmiyorsunuz. Bu yüzden harcamaların fazla olması sizi zorlamıyor, aksine beraber harcadıkça mutlu oluyorsunuz. Böyle güzel bir ilişkiye de bu yakışırdı. Size bolca mutluluklar!

Flört müessesesi senden sorulur!

Cevaplarına baktığımızda anladığımız kadarıyla senin şu an için aşk hayatın flörtler üzerine kurulmuş. Kaç kişiyle görüştüğün konusunda emin değiliz ama şu anki hayatından çok keyif aldığına eminiz. Şu anda flört ederek geçirdiğin günlerinden keyif alıyorsun. Hem böylece harcamaların da çok fazla olmuyor, çünkü henüz hediyeleşme evresine geçmemişsiniz. Sana flörtünle mutluluklar!

Senin için bekarlık sultanlık!

Sen şu anda bekarsın ve anladığımız kadarıyla bu bekarlık sana çok iyi geliyor. Çünkü bu devirde ilişki yapmanın getirdiği sorumluluklardan uzak kalmak istiyorsun. Bu sorumluluklardan biri de ekonomik. Eğer sevgilin olursa şimdikinin iki katı harcama yapman gerektiğinin de farkındasın. Eğer bu halinle mutluysan hiçbir sorun yok demektir. Sana kendinle mutluluklar!

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