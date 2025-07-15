Harcamalarına Göre Düşebileceğin Finansal Tuzak Ne?
Harcamalarımız aynı zamanda karakterimizin dışavurumudur! Sabah kahvesinden tutun, lüks bir tatile kadar... Her harcama ve finansal hareket bizim alışkanlıklarımızı ortaya çıkarır. Bu test ile birlikte alışkanlıklarını keşfedebilirsin. Böylece finans dünyasındaki tuzaklardan hangisine dikkat etmen gerektiğini bulabilirsin. Gelin, birlikte hangi tuzağa yakın olduğunuza bakalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Alışverişe çıktığın zaman ilk indirim kısmına mı gidersin yoksa neye ihtiyacın varsa oraya mı uğrarsın?
4. Alışverişe çıktığın zaman "kesinlikle alırım" dediğin bir ürün var mı?
5. Eline sürpriz bir para geçti! Ne yaparsın?
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6. Peki, harcamalarını düzenli olarak takip edebiliyor musun?
7. Kredi kartını kullanma tarzına da bakalım mı?
8. Kendini ödüllenme zamanı! Ne alırsın?
9. İndirim zamanlarındaki tutumun nasıl olur?
10. Son olarak! Aylık bütçenin ne kadarını kenara koyarsın?
Seni bekleyen tuzak aşırı tutumluluk!
Seni bekleyen tehlike indirim bağımlılığı!
Seni bekleyen tuzak keyif uğruna bütçenin erimesi!
Seni bekleyen tehlike duygusal harcama sarmalına takılmak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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