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Harcamalarına Göre Düşebileceğin Finansal Tuzak Ne?

etiket Harcamalarına Göre Düşebileceğin Finansal Tuzak Ne?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 17:01

Harcamalarımız aynı zamanda karakterimizin dışavurumudur! Sabah kahvesinden tutun, lüks bir tatile kadar... Her harcama ve finansal hareket bizim alışkanlıklarımızı ortaya çıkarır. Bu test ile birlikte alışkanlıklarını keşfedebilirsin. Böylece finans dünyasındaki tuzaklardan hangisine dikkat etmen gerektiğini bulabilirsin. Gelin, birlikte hangi tuzağa yakın olduğunuza bakalım!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Alışverişe çıktığın zaman ilk indirim kısmına mı gidersin yoksa neye ihtiyacın varsa oraya mı uğrarsın?

4. Alışverişe çıktığın zaman "kesinlikle alırım" dediğin bir ürün var mı?

5. Eline sürpriz bir para geçti! Ne yaparsın?

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6. Peki, harcamalarını düzenli olarak takip edebiliyor musun?

7. Kredi kartını kullanma tarzına da bakalım mı?

8. Kendini ödüllenme zamanı! Ne alırsın?

9. İndirim zamanlarındaki tutumun nasıl olur?

10. Son olarak! Aylık bütçenin ne kadarını kenara koyarsın?

Seni bekleyen tuzak aşırı tutumluluk!

Harcamaktan çekindiğini görüyoruz... Sık sık 'ya param yetmezse' düşüncesine kapılıyor olabilirsin. Bu yüzden keyifli anlardan uzak kalıyorsun. Sosyal hayat ve kişisel gelişim kaygıların nedeni ile para harcamasını sınırlandırmış olabilirsin. Aşırı tutumluluk maddi olarak olmasa da duygusal olarak bir yük haline gelebilir. Arada kendini ödüllendirmeli, rahatlamalısın. Bu da finansal sağlığın bir parçasıdır! Kriz anlarında güçlüsündür. Fakat iş fırsat anlarına gelince risk almaktan kaçınırsın. Ufak harcamalar bile kaygılandırır. Ama denge kurmayı unutmamalısın!

Seni bekleyen tehlike indirim bağımlılığı!

Sana minik bir sır vereceğiz. Her indirim karlı bir durumu beraberinde getirmez... Seçimlerine baktığımız zaman sürekli indirim takip ettiğini görüyoruz. Ama dolabın ihtiyacın olmayan şeylerle dolu olabilir! İyi bir fırsat olduğunu düşünerek hareket ediyor olabilirsin. Ama kısa vadede seni mutlu etse de uzun vadede bütçeni zorlayabilir. Yaptığın alışverişlerin tutarı az gibi gözükür olabilir. İşte tuzak tam olarak bu! İndirimli alışveriş yapmak keyif verir. Fakat gereksiz harcamalar da yöneltir. Unutmamalısın! Gerçek ihtiyaçlar indirim beklemez...

Seni bekleyen tuzak keyif uğruna bütçenin erimesi!

Parayı hayattan keyif almak kullanılan bir araç olarak görüyorsun. Çok tatlı bir bakış açısı!  Ama bu yaklaşım finans alanında disiplinli olmaktan uzaklaştırabilir. Bugünün keyfi yarına dert olabilir... Alışveriş yaparken ihtiyaçlardan çok, anlık olarak seni tatmin edecek şeylere yöneliyorsun. Eğlenmek ve kendini şımartmak öncelikli bir durum! Ama bu noktada bir sınırın olmalı. Bütçeni sarsabilecek lüks harcamalardan kaçınmayı ve acil durumlar için kenara para koymayı denemelisin. Anı yaşamak güzel olsa da ileriyi de düşünmemiz gerekir. Dengede kalmak seni daha fazla güçlendirir!

Seni bekleyen tehlike duygusal harcama sarmalına takılmak!

Harcamaların iç dünyan ile bir bağlantı içinde. Stres, can sıkıntısı, yalnızlık... Tüm bunlar nedeni ile kendini alışverişe veriyor olabilirsin. Anlık olarak rahatlama sunsa da sonradan pişmanlık hissedebilirsin. Duygusal boşluğu alışveriş ile doldurmak sadece bir döngü oluşturur. Harcamak rahatlatır, sonra pişman olursun ve daha fazla kaygılanırsın. Bu sarmalı kırmak için duygularına yönelmelisin. Günlük tutabilir, yürüyüş yapabilir ya da sevdiğin birileri ile konuşabilirsin. Böylece harcama konusunda dengeli ve mutlu olursun!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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