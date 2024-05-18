Harcamalarına Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!

Harcamalarını çoğu giyim ve moda ürünlerine yönelik. Alışveriş yaparken heyecan duyarsın ve kendini iyi hissedersin. İndirimleri görünce daha fazla harcama yapma eğilimindesin. Harcamalarını kontrol etmek konusunda zorluk çekebilirsin. Kişisel bakım ve stil senin için önemli.