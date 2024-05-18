Harcamalarına Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
Harcamalarına Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
Harcama alışkanlıklarımız, bilinçaltımızın derinliklerinde yatan duyguları ve düşünceleri yansıtabilir.
Bu test, harcamalarınıza göre bilinçaltınızı analiz etmenize yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; en çok hangi tür harcamaları yapmaktan keyif alırsın?
2. Bir indirim gördüğünüzde ne hissedersin?
3. Paranı tasarruf etmen gerektiğinde ne düşünürsün?
4. Sık sık alışveriş yapmanın sendeki etkisi nedir?
5. Harcamalarını kontrol altına almak için ne tür stratejiler kullanırsın?
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